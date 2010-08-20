Scythe yeni işlemci soğutucusu Rasetsu'yu duyurdu

Japonya merkezli donanım üreticisi Scythe, Rasetsu adını verdiği yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. 130 x 141 x 130 mm boyutlarında olan yeni işlemci soğutucusu, çift bloklu tasarımı esas alıyor ve üzerinde 6 adet Bakır tabanlı ısı borusu yer alıyor. 1900-4700 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 7.05 ile 37 dbA arasında gürültü yaratan 120mm çapındaki fanla seriletilen Rasetsu, geniş işlemci desteğiyle de dikkat çekiyor.

Scythe'nin açıkladığı bilgilere göre Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket 754, 939, 940, AM2,AM2+ ve AM3 işlemcileriyle kullanılabilen yeni işlemci soğutucusunun, en yüksek ısı dağıtımı hedeflenerek hazırlandığı belirtiliyor.

Scythe yeni işlemci soğutucusu Rasetsu'yu 55 dolar olarak belirlediği tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuyor.