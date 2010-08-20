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Scythe yeni işlemci soğutucusu Rasetsu'yu duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Scythe yeni işlemci soğutucusu Rasetsu'yu duyurdu
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Japonya merkezli donanım üreticisi Scythe, Rasetsu adını verdiği yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. 130 x 141 x 130 mm boyutlarında olan yeni işlemci soğutucusu, çift bloklu tasarımı esas alıyor ve üzerinde 6 adet Bakır tabanlı ısı borusu yer alıyor. 1900-4700 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 7.05 ile 37 dbA arasında gürültü yaratan 120mm çapındaki fanla seriletilen Rasetsu, geniş işlemci desteğiyle de dikkat çekiyor.

Scythe'nin açıkladığı bilgilere göre Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket 754, 939, 940, AM2,AM2+ ve AM3 işlemcileriyle kullanılabilen yeni işlemci soğutucusunun, en yüksek ısı dağıtımı hedeflenerek hazırlandığı belirtiliyor.

Scythe yeni işlemci soğutucusu Rasetsu'yu 55 dolar olarak belirlediği tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuyor.

Scythe yeni işlemci soğutucusu Rasetsu'yu duyurdu
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Scythe yeni işlemci soğutucusu Rasetsu'yu duyurdu
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TELESCOPE 9 yıl
süper bir tasarım olmuş gerçekten
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Confusion 9 yıl
yine güzel bir ürün çıkarmışlar

üzerindeki fan firmanın birçok modelinde kullandığı kaliteli bir ürün ancak görselliği arttırmak için led li fanlara yönelseler bence daha fazla ilgi çekerler.
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