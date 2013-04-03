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Seagate, 1TB kapasiteli plakalardan oluşan 4TB kapasiteli ilk sabit diski hazırladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate, 1TB kapasiteli plakalardan oluşan 4TB kapasiteli ilk sabit diski hazırladı
Seagate endüstride ilk defa  1TB plaka yoğunluğuna sahip 4TB kapasiteli sabit diskin sevkiyatına başladı. Hali hazırda piyasada satılmakta olan 4TB kapasiteli çeşitli diskler olmakla birlikte, Seagate'in çözümü her biri 1TB kapasiteden oluşan 4 adet plaka kullanmasıyla farklılaşıyor.
Barracuda 7200.15 serisi altına konumlandırılan yeni disk, 7200 devir/dakika hızında çalışıyor ve 64MB tampon bellek ile geliyor. SATA-III arayüzünü kullanan 4000GB formatlanmamış alana sahip disk, Seagate'in açıklamalarına göre 146MB/saniyelik sıralı performansa ahip. 
OEM tarafında sadece disk olarak 190 dolara satılacak yeni depolama sürücüsü, kablolar ve dökümantasyondan oluşan kutulu versiyonuyla ise 212$ seviyesinden raflara giriş yapacak. Plaka başına 1TB kapasite seviyesine ulaşan Seagate'in, yakın gelecekte 5 plakadan oluşan 5000GB (5TB) kapasiteli diskini de duyurması bekleniyor.
Ortaya çıkan tablo itibariyle Seagate, aynı zamanda fiyat/kapasite dengesi açısından GB başına en düşük fiyatlandırmaya sahip olduğunu iddia ediyor. 

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abdulmusavvir 6 yıl
Çok pahalı, yurtdışı fiyatı 150-160 dolar arası olmalıydı, saçmalamışlar.
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DH Misafiri 6 yıl
valla ben asus n53s seri laptop kullanıyorum 2 yıla yakın içinde seagate hdd var ve emin olun kimse bilgisayara benim davrandığım kadar hor davranmamıştır birgün bi arkadaşa sinirlenip tam hdd olduğu yere iyi bi yumruk attım yani attığım yerin esnediyini hissettim o kadar ama sadece bilgisayar o an takıldı geri açtığımda hiç bişey yokmuş gibi çalıştı... daha bilgisayarı yataktan yere atmalarımı başka vurmalarımı falan anlatmıyorum bile :) daha taş gibi çalışıyor bi arkadaşın dediği gibi çalıştığı ortam çok önemli psu falan dandikse o öldürüyor aslında hdd yi
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Batuist 6 yıl
Türkiyeyede aynı fiyat seviyesinden gelseler ya...
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xbr 6 yıl
Arkadaşlar her hard disk bozulabilir.Mesela şuan bilgisayarıma takılı olan seagate hdd'mi 7 yıldır kullanıyorum ve bu zaman zarfında değiştirdiğim tüm sistemlerde aktif olarak çalıştı.1 tane 2.5 inç 500gb western digital hdd'im 6 ayda bozuldu durduğu yerde ve 1 tanede 1 tb western digital hdd im yine aynı şekilde durup dururken çöp oldu 1 yılda ve içlerindeki bütün verilerde gitti.Ama genellememek lazım fiyat performansı uygun bulursam yine western digital alabilirim.
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Hasan07-36 6 yıl
Seagate'ye hiç ısınamadım ama yorumlar da ısınmamam gerektiğini gösteriyor bence. 3 tane WD diskim var taş gibiler. Biri yaklaşık 8 yıllık. PSU yüzünde iki tanesi tehlike geçirdi. Üzerlerinde bad sektör oluştu ama yazılımsalmış. İlginç olarak format atıp takrar taradığımda bad sektörlerin gittiğini gördüm. Herkes hangi markada kafası rahatsa ona gitsin bence. Bir de SSD diyenleri anlamıyorum. 4 TB SSD kaç para ediyor? 4-5 bin TL. Bu paraya çok güçlü sistem toplanır. Bence devrim yaratacak bir depolama teknolojisi bulunmazsa harddiskler en az 20 yıl daha görevde kalır.
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DH Misafiri 6 yıl
Manasız yere seagate e suç bulup durmayın
Seagate bu alanda en çok arge çalışması yapan firma çünkü hdd teknolojisi kurulu ve uzunca bir süre alternatifsiz olarak gitti halen birim alana veri depolama maliyetinde alternatifsiz. SSD yazmayın çünkü bu ürünün asıl üretiliş amacı sunucu depolama hizmeti veren veya büyük storage ihtiyacı olan firmalar. Evimizde sıradan bir nas cihazı yeterli ve birkaç tb lık disk işimizi görür ama bu tip bir diskin 16 tane yanyana konduğu disk enclusorelarla (storage'ın kapasitesini arttırmak için takılan disk kutusu bir nevi disk dışında bir şey almayan ikinci bir kasa) kapasitesini maksimum düzeyde kullanan firmalar için geliştirilmiş bir ürün.Sizin ihtiyacınızın yanında bu firmaların ihtiyaçları devede tüy kaldığı için ve disk ihtiyacı ciddi bir maliyet olduğu için ssd den bahsetmeniz anlamlı olmuyor
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ssbrutality 6 yıl
DH Misafiri
wd hdd leri sorunsuzmu sanki Google yazmanız yetiyo.işin aslı hdd durduk yere bozulmaz uygun ortam oluşması lazım kaliteli sandığınız dandik psu hdd önünde fan olmaması datakablosu güç fişi arızası vs vs. daha 1tane hdd bozulmadı Pentium cpu dan beri hdd kulanırım her markayı kulandım neredeyse seagete hep teknoloji ve kalite larak 1 adım öndedir. verileriniz çok önemliyse server serisi hdd lere yönelin.ses konusuna gelirsek Google model ismi ve noise db yazın en sessiz hdd lerhangisi yse onu alın çok takıyorsanız bu ses işini.

Kime ne nane anlatıyorsun sen be?bozulma koşullarıymısmıs,28 yasındaym,bılgi ışlem muduruym.10 yasından beride bu işin içindeyim,37 TB arşivim var.Seagatemişmiş Pehh.Benim agzm seagate den çok yandı arkadas.Alayına Wd.daha bir tane wd'm bozulmadı.ne bad sector nedekafa sorunu var taş gbi maşallah.
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DH Misafiri 6 yıl
ürün vatan bilgisayarda zaten satılıyor vatanbilgisayar.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
wd hdd leri sorunsuzmu sanki Google yazmanız yetiyo.
işin aslı hdd durduk yere bozulmaz uygun ortam oluşması lazım kaliteli sandığınız dandik psu hdd önünde fan olmaması datakablosu güç fişi arızası vs vs. daha 1tane hdd bozulmadı Pentium cpu dan beri hdd kulanırım her markayı kulandım neredeyse seagete hep teknoloji ve kalite larak 1 adım öndedir. verileriniz çok önemliyse server serisi hdd lere yönelin.
ses konusuna gelirsek Google model ismi ve noise db yazın en sessiz hdd lerhangisi yse onu alın çok takıyorsanız bu ses işini.
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TheseCrazyTurk 6 yıl
millet uzaya çıktı seagate.
bırak artık antikalarla uğraşmayı da adam gibi ssd getir görelim.
kereste seni..
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