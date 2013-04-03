Seagate, 1TB kapasiteli plakalardan oluşan 4TB kapasiteli ilk sabit diski hazırladı

Seagate endüstride ilk defa 1TB plaka yoğunluğuna sahip 4TB kapasiteli sabit diskin sevkiyatına başladı. Hali hazırda piyasada satılmakta olan 4TB kapasiteli çeşitli diskler olmakla birlikte, Seagate'in çözümü her biri 1TB kapasiteden oluşan 4 adet plaka kullanmasıyla farklılaşıyor.

Barracuda 7200.15 serisi altına konumlandırılan yeni disk, 7200 devir/dakika hızında çalışıyor ve 64MB tampon bellek ile geliyor. SATA-III arayüzünü kullanan 4000GB formatlanmamış alana sahip disk, Seagate'in açıklamalarına göre 146MB/saniyelik sıralı performansa ahip.

OEM tarafında sadece disk olarak 190 dolara satılacak yeni depolama sürücüsü, kablolar ve dökümantasyondan oluşan kutulu versiyonuyla ise 212$ seviyesinden raflara giriş yapacak. Plaka başına 1TB kapasite seviyesine ulaşan Seagate'in, yakın gelecekte 5 plakadan oluşan 5000GB (5TB) kapasiteli diskini de duyurması bekleniyor.

Ortaya çıkan tablo itibariyle Seagate, aynı zamanda fiyat/kapasite dengesi açısından GB başına en düşük fiyatlandırmaya sahip olduğunu iddia ediyor.