Seagate, 1TB kapasiteli plakalardan oluşan 4TB kapasiteli ilk sabit diski hazırladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Seagate endüstride ilk defa 1TB plaka yoğunluğuna sahip 4TB kapasiteli sabit diskin sevkiyatına başladı. Hali hazırda piyasada satılmakta olan 4TB kapasiteli çeşitli diskler olmakla birlikte, Seagate'in çözümü her biri 1TB kapasiteden oluşan 4 adet plaka kullanmasıyla farklılaşıyor.
Barracuda 7200.15 serisi altına konumlandırılan yeni disk, 7200 devir/dakika hızında çalışıyor ve 64MB tampon bellek ile geliyor. SATA-III arayüzünü kullanan 4000GB formatlanmamış alana sahip disk, Seagate'in açıklamalarına göre 146MB/saniyelik sıralı performansa ahip.
OEM tarafında sadece disk olarak 190 dolara satılacak yeni depolama sürücüsü, kablolar ve dökümantasyondan oluşan kutulu versiyonuyla ise 212$ seviyesinden raflara giriş yapacak. Plaka başına 1TB kapasite seviyesine ulaşan Seagate'in, yakın gelecekte 5 plakadan oluşan 5000GB (5TB) kapasiteli diskini de duyurması bekleniyor.
Ortaya çıkan tablo itibariyle Seagate, aynı zamanda fiyat/kapasite dengesi açısından GB başına en düşük fiyatlandırmaya sahip olduğunu iddia ediyor.
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Seagate bu alanda en çok arge çalışması yapan firma çünkü hdd teknolojisi kurulu ve uzunca bir süre alternatifsiz olarak gitti halen birim alana veri depolama maliyetinde alternatifsiz. SSD yazmayın çünkü bu ürünün asıl üretiliş amacı sunucu depolama hizmeti veren veya büyük storage ihtiyacı olan firmalar. Evimizde sıradan bir nas cihazı yeterli ve birkaç tb lık disk işimizi görür ama bu tip bir diskin 16 tane yanyana konduğu disk enclusorelarla (storage'ın kapasitesini arttırmak için takılan disk kutusu bir nevi disk dışında bir şey almayan ikinci bir kasa) kapasitesini maksimum düzeyde kullanan firmalar için geliştirilmiş bir ürün.Sizin ihtiyacınızın yanında bu firmaların ihtiyaçları devede tüy kaldığı için ve disk ihtiyacı ciddi bir maliyet olduğu için ssd den bahsetmeniz anlamlı olmuyor
Kime ne nane anlatıyorsun sen be?bozulma koşullarıymısmıs,28 yasındaym,bılgi ışlem muduruym.10 yasından beride bu işin içindeyim,37 TB arşivim var.Seagatemişmiş Pehh.Benim agzm seagate den çok yandı arkadas.Alayına Wd.daha bir tane wd'm bozulmadı.ne bad sector nedekafa sorunu var taş gbi maşallah.
işin aslı hdd durduk yere bozulmaz uygun ortam oluşması lazım kaliteli sandığınız dandik psu hdd önünde fan olmaması datakablosu güç fişi arızası vs vs. daha 1tane hdd bozulmadı Pentium cpu dan beri hdd kulanırım her markayı kulandım neredeyse seagete hep teknoloji ve kalite larak 1 adım öndedir. verileriniz çok önemliyse server serisi hdd lere yönelin.
ses konusuna gelirsek Google model ismi ve noise db yazın en sessiz hdd lerhangisi yse onu alın çok takıyorsanız bu ses işini.
bırak artık antikalarla uğraşmayı da adam gibi ssd getir görelim.
kereste seni..