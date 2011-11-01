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Seagate, Barracuda serisi yeni sabit disklerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,1b
1
20
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Küresel sabit disk üretiminin %50'sini gerçekleştiren Tayland'daki sel felaketinin rakibi Western Digital'a ciddi zarar vermesini fırsat bilen Seagate, masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı Barracuda serisi sabit disklerini güncellemeye hazırlandığını açıkladı.
Barracuda Green serisi disklerini emekli etmeye hazırlanan Seagate, yaptığı açıklamasında yeni Barracuda modellerini duyurmakla kalmadı aynı zamanda HDD ve SSD'leri bir araya getiren melez yapıdaki Barracuda XT ailesi depolams sürücülerine de yeniden dikkat çekti. Masaüstü sistemlere yönelik depolama sürücülerinin tamamını 7200 devir/dakika hızına güncelleyen Seagate, Barracuda Green serisine Şubat ayında son vereceğini duyurdu.
Bu ayın ortalarına doğru pazardaki yerini alacak olan klasik seri yeni Barracuda modellerinde 250GB ile 3TB arası değişen kapasite seçenekleri sunulacak. 3.5-inç boyutunda olan yeni sürücüler SATA-III arabirimini destekliyor ve 7200 devir/dakika hızında çalışıyorlar. 250GB, 320GB ve 500GB kapasiteli modellerinde 16MB, 750GB ve üzeri modellerinde ise 64MB tampon belleğe yer verilen sürücülerin fiyatları ise 72$ ile 180$ arasında değişiklik gösterecek.
Seagate yukarıda da belirttiğimiz gibi Barracuda XT serisi melez depolama sürücülerine de dikkat çekti. Masaüstü sistemler için hazırlanan ilk hibrit sürücü ailesi olarak tanımlanan Barracuda XT modellerinde Seagate, 4GB büyüklüğünde NAND Flash yonga kullanıyor.

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AnduriLXx 8 yıl en beğenilen
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OverClocK1ng 8 yıl
exeter
Hadi western disk uretemeyecek. Samsung ile Seagate e ne oluyor da disk fiyatlari %50 zamlaniyor... Onlarin uretimi aksamadi ki...

Samsung mu? Samsung'un disk bölümünü de Seagate aldı. Sanırım haberiniz yok.
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mladenbmv 8 yıl
bu devirde hard diske ne gerek var yatırım yapmaya ben olsam onların yerinde 500 gb tan aşağı hard disk üretimi yapmam onun yerine ssd disk veya başka bir disk sistemi üzerinde çalışırım.
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DH Misafiri 8 yıl
bu siteyi lütfen telefonhaber.com sitesine çevirmeyin.
bu kadar çok telefon haberi görmek istemiyorum.
donanım inceleme analiz ve teknolojilerini görmek istiyorum.
yoksa yavaş yavaş unutucam bi sitei
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Amore 8 yıl
SSD'ler daha da yaygınlaşınca, teknolojisi daha da geliştirildikçe, rekabet daha da artacaktır. OCZ, SUNDISK, Kingston gibi büyük ram üreticileri SATAIII 550MB/sn hızında transfer yapabilen sürücülerini 6 ay önce zaten piyasaya sürmüşlerdi. Yeni gelen teknoloji eskisinin fiyatını düşürür, SATAII SSD'leri değerlendirebilirsiniz kapasite probleminiz yoksa.
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X-FI 8 yıl
samsung almadan önce melez disklere bakayım demiştim ama çok pahalı onlar bile.. bu kim bilir ne kdar pahalı olur üstüne üstlük 4 gb flash var zaten birde samsung hd103sj nin hızında ve sessizliğinde değilsede hiç mi hiç alınmaz.
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Tony Tony 8 yıl
Fiyatlar el yakıyor cidden taşınabilirlerdede durum aynı.
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exeter 8 yıl
Hadi western disk uretemeyecek. Samsung ile Seagate e ne oluyor da disk fiyatlari %50 zamlaniyor... Onlarin uretimi aksamadi ki...
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tiger cage 8 yıl
exeter

Hadi western disk uretemeyecek. Samsung ile Seagate e ne oluyor da disk fiyatlari %50 zamlaniyor... Onlarin uretimi aksamadi ki...

nerdesin Quantum seni arar olduk
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samurai_fb 8 yıl
exeter

Hadi western disk uretemeyecek. Samsung ile Seagate e ne oluyor da disk fiyatlari %50 zamlaniyor... Onlarin uretimi aksamadi ki...

Samsung? derken?
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michael scofield77 8 yıl exeter
exeter

Hadi western disk uretemeyecek. Samsung ile Seagate e ne oluyor da disk fiyatlari %50 zamlaniyor... Onlarin uretimi aksamadi ki...

fırsatçılık
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joyberk 8 yıl
yeni modellerde ne gibi özellikler var acaba
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kenan_0 8 yıl
okuma/yazma hızları nedir?
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Batuist 8 yıl
seagate sürekli yeni model çıkarıyor ama pek farkı olmuyor açıkcası.. artı her 5 senede diskleri bozuluyor. kullandığım seagate disklerin ortalama ömrü 5 sene oldu.. tabi böyle bir genelleme yapmak imsansız bu kullanım alışkanlıklarına göre vesaire değişir birçok faktör belirleyici olabilir disk ömrü üzerinde ama bence daha iyi olmalı.. samsung diskler daha çok güven veriyor mesela.. ama onlarda daha sesli çalışıyor..
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AnduriLXx 8 yıl en beğenilen
Sonunda "FIRSATCI" kelimesinin anlamını ve manasını kavradım
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