Seagate, Barracuda serisi yeni sabit disklerini duyurdu

Küresel sabit disk üretiminin %50'sini gerçekleştiren Tayland'daki sel felaketinin rakibi Western Digital'a ciddi zarar vermesini fırsat bilen Seagate, masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı Barracuda serisi sabit disklerini güncellemeye hazırlandığını açıkladı.

Barracuda Green serisi disklerini emekli etmeye hazırlanan Seagate, yaptığı açıklamasında yeni Barracuda modellerini duyurmakla kalmadı aynı zamanda HDD ve SSD'leri bir araya getiren melez yapıdaki Barracuda XT ailesi depolams sürücülerine de yeniden dikkat çekti. Masaüstü sistemlere yönelik depolama sürücülerinin tamamını 7200 devir/dakika hızına güncelleyen Seagate, Barracuda Green serisine Şubat ayında son vereceğini duyurdu.

Bu ayın ortalarına doğru pazardaki yerini alacak olan klasik seri yeni Barracuda modellerinde 250GB ile 3TB arası değişen kapasite seçenekleri sunulacak. 3.5-inç boyutunda olan yeni sürücüler SATA-III arabirimini destekliyor ve 7200 devir/dakika hızında çalışıyorlar. 250GB, 320GB ve 500GB kapasiteli modellerinde 16MB, 750GB ve üzeri modellerinde ise 64MB tampon belleğe yer verilen sürücülerin fiyatları ise 72$ ile 180$ arasında değişiklik gösterecek.

Seagate yukarıda da belirttiğimiz gibi Barracuda XT serisi melez depolama sürücülerine de dikkat çekti. Masaüstü sistemler için hazırlanan ilk hibrit sürücü ailesi olarak tanımlanan Barracuda XT modellerinde Seagate, 4GB büyüklüğünde NAND Flash yonga kullanıyor.