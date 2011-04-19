Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate, Samsung'un sabit disk bölümünü satın alıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,8b
1
53
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, Samsung ile stratejik işbirliğine giderek, firmanın sabit disk bölümünü 1.37 milyar dolara satın alıyor. Hitachi'nin sabit disk üreten bölümünün Western Digital tarafından satın alınmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Seagate'te de benzer bir girişimde bulunulacağı bir süredir konuşuluyordu. Gelen bilgilere ve yapılan açıklamalara göe, Seagate ile Samsung arasındaki anlaşma sadece bir alış-verişten çok daha fazlasını kapsıyor.

Seagate, Samsung'un sabit disk bölümü için 1.37 milyar doların yarısını nakit yarısını ise hisse senedi olarak verecek. Buradan yapılan hesaplamaya göre Samsung, bu anlaşma sonucunda Seagate hisselerinin %9.6'sına sahip olacak ve yönetim kurulunda bir üyesi bulunacak. Satın almayla birlikte gerçekleşen stratejik işbirliğinin detaylarına baktığımızda ise iki firma, var olan karşılıklı lisans anlaşmalarını uzatacak, Samsung başta SSD'leri olmak üzere hibrit sürücüleri ve diğer ürünleri için Seagate'e NAND Flash bellek yongaları, Segate ise bilgisayarları ve diğer tüketici elektroniği ürünleri için Samsung'a sabit disk sağlayacak ve iki firma yeni nesil kurumsal depolama çözümleri geliştirmek için işbirliği yapacak.

Seagate ve Samsung arasındaki yeni anlaşmanın yıl sona ermeden önce tamamlanması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Elektroterm 8 yıl
Piyasadaki en az ısınan en sessiz ve en sorunsuz harddisk markasına yazık oldu.
Artık Seagete in eli değince bu harddiklerde traktör gibi ötmeye ve soba gibi ısınmaya başlar. Bitmeden ilerisi için 1-2 tane 2 GB lık Samsung HDD almak lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
8*250 güzel ama 40-50 w enerji demek biz bu sistemi 8 tane ssd yi raid yaparak kuracak teknolojiyi yaygınlaştırmalıyız.Samsung bence bilerek sattı
Çünkü nand bellek üretiminde bir numara ssdlerde bu çipleri içerdiğinden bence samsung geleceğe yatırım yaptı.
Eski teknolojiyi sattı şimdi ssd arge çalışmaları ve fabrikaları kurulacak ssdler ucuzlayacak bence sevinmemiz gerek.Tabi bu süre 2-4 sene sürer heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
samsung daha önce masa üstü pc ram leri üretiyordu halen üretiyor ama firmalara üretiyor. aynı şekilde OCZ ram piyasından çekilip SSD disklere yöneldi. bunlar değişimin habercisidir. zaten farkederseniz samsung sata3 olayına sıcak yaklaşmadı. ama sata 3 artık olmazsa olmazlara gelmiş geç kalmış teknolojidir. segate ucuz sata 3 üretim girişimleri oldu ama sonuç doyurucu olmadı. segate yıllarca f/p orantılı üretimizledi bu nedenle ssd üretimine geç girişti. samsung 2 yıldır hdd lerde yerinde sayıyor. ne ön ellek gelişi nede hız konusunda yeniliğe gitti çünkü hdd nin kar marjı yetersiz. samsung yağsız işe girişmez. bir işin kaymağını toplar sonra başka alana geçer. bir zamanlar en iyi crt tv yi üreten samsung sonra üretimi bıraktı. çünkü crt köşeye sıkışmıştı. lcd ile yine pazarı kasıp kavurdu. şu anda sistemimde 2 samsung 1 segate mevcut yaptığım testlerde segate testlerde daha iyi sonuç verdi. tek eksi tarafı sıcaklığının fazla yüksek olmsı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 8 yıl
Samsung gerçekten çok akılcıl bir işe imza atmış. Hem kendi sabit disk bölümünü satarak büyük bir sabit disk firmasında hisseye sahip oldu hem de diğer elektronik bölümlerini aksatmaması için karşılıklı anlaşmalar yaptı.
Seagate biraz büyüsün Samsung hissesini %50-60'a hatta satın almaya bile gidebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
atiktuk
yakında da samsung seagate i alır olur biter:)

Keşke öyle olsa...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ASiL35 8 yıl
piyasadaki HD322GJ leri alalım bitmeden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
Man From Atlantis
kötü oldu tabiki piyasadaki oyuncu sayısı 2ye indi.. samsung hep daha ucuz ve güvenliydi..

samsung kadar performanssız ve güvensiz başka bi disk daha görmedim.maxtor bile neredeyse daha iyidi.samsung dan nefret ettiğim kadar SD telefon bellek kartlarından nefret etmiyorum.bi disk bu kadarmı kalitesiz üretileblilir.okuma yazma hızları bile sıfır olmasına rağmen kısa sürede ölüyor resmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PhoenixTR' 8 yıl
Yapma be bi samsunga güveniyordum hard disk konusunda o da gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 8 yıl
kalitesiz ürün üretmezler umarım, samsung gerçekten kaliteydi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
Samsung tamda disklerini duzgun yapmaya baslamisti desenize yeniden kalkitesiz olacak yaptiklari ortaklik guzel olsada seagatenin son zamanlarda urettigi diskler ortada umarim samsungun yonetime mudahalesi olumlu sonuc verir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cmoss 8 yıl
2 tane seagate hdd'm bozulmustu,ogünden sonra sadece samsung ve wd kullanıyorum, ama artık sadece wd kullanacagım anlasılan..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diemcizone 8 yıl
selahattin1987
diemcizoneHybrit hdd fiyatları düşük olursa veya 500x2 diskli veya 250GBx4 = 1TB kendi içerisinde raidli HDDler çıkarsa SSDlerin fiyatdada, performansındada canına okur kanımca.
Kendi içinde raıd li hdd teorisini 2006 yılında ortaya atmıştımda teknolojiye laf geldimi mangalda kül bırakmayan dostlarım bi taraflarıyla gülmüştü..:)

Bende elektrikli, koltuklu scooter projesini aklıma geçirmiştim yaklaşık 1.5 2 sene sonra patentimi çaldılar :D ahaha, ama bence SSD gereksiz.
4X250 = 1TB tek parça mekanik HDD olarak satılsa fiyatlarıda ucuz olur, performansıda çok yüksek olur, bu ileride katlanarak gider 6x250gb 8x250GB sonra 4x500GB 6X500GB 8X500GB 4X1TB 6X1TB 8X1TB gibi, biraz daha ileride dönüş hızlarını yükseltirler, zaten daha yüksek hızlara gerek yok. 1GB/Sn aktarımı olsa yeterli bence normal kullanıcı için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15789 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, satın alma ve
5 etiket daha ssd stratejik işbirliği seagate depolama samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -14- (Düzeltildi) 8 yıl Covertink Hafızalı Dijital Kalem video inceleme "Yazın, çizin kaydeysin!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim