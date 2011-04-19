Seagate, Samsung'un sabit disk bölümünü satın alıyor

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, Samsung ile stratejik işbirliğine giderek, firmanın sabit disk bölümünü 1.37 milyar dolara satın alıyor. Hitachi'nin sabit disk üreten bölümünün Western Digital tarafından satın alınmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Seagate'te de benzer bir girişimde bulunulacağı bir süredir konuşuluyordu. Gelen bilgilere ve yapılan açıklamalara göe, Seagate ile Samsung arasındaki anlaşma sadece bir alış-verişten çok daha fazlasını kapsıyor.
Seagate, Samsung'un sabit disk bölümü için 1.37 milyar doların yarısını nakit yarısını ise hisse senedi olarak verecek. Buradan yapılan hesaplamaya göre Samsung, bu anlaşma sonucunda Seagate hisselerinin %9.6'sına sahip olacak ve yönetim kurulunda bir üyesi bulunacak. Satın almayla birlikte gerçekleşen stratejik işbirliğinin detaylarına baktığımızda ise iki firma, var olan karşılıklı lisans anlaşmalarını uzatacak, Samsung başta SSD'leri olmak üzere hibrit sürücüleri ve diğer ürünleri için Seagate'e NAND Flash bellek yongaları, Segate ise bilgisayarları ve diğer tüketici elektroniği ürünleri için Samsung'a sabit disk sağlayacak ve iki firma yeni nesil kurumsal depolama çözümleri geliştirmek için işbirliği yapacak.
Seagate ve Samsung arasındaki yeni anlaşmanın yıl sona ermeden önce tamamlanması bekleniyor.
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Artık Seagete in eli değince bu harddiklerde traktör gibi ötmeye ve soba gibi ısınmaya başlar. Bitmeden ilerisi için 1-2 tane 2 GB lık Samsung HDD almak lazım.
Çünkü nand bellek üretiminde bir numara ssdlerde bu çipleri içerdiğinden bence samsung geleceğe yatırım yaptı.
Eski teknolojiyi sattı şimdi ssd arge çalışmaları ve fabrikaları kurulacak ssdler ucuzlayacak bence sevinmemiz gerek.Tabi bu süre 2-4 sene sürer heralde
Seagate biraz büyüsün Samsung hissesini %50-60'a hatta satın almaya bile gidebilir.
Keşke öyle olsa...
samsung kadar performanssız ve güvensiz başka bi disk daha görmedim.maxtor bile neredeyse daha iyidi.samsung dan nefret ettiğim kadar SD telefon bellek kartlarından nefret etmiyorum.bi disk bu kadarmı kalitesiz üretileblilir.okuma yazma hızları bile sıfır olmasına rağmen kısa sürede ölüyor resmen.
Bende elektrikli, koltuklu scooter projesini aklıma geçirmiştim yaklaşık 1.5 2 sene sonra patentimi çaldılar :D ahaha, ama bence SSD gereksiz.
4X250 = 1TB tek parça mekanik HDD olarak satılsa fiyatlarıda ucuz olur, performansıda çok yüksek olur, bu ileride katlanarak gider 6x250gb 8x250GB sonra 4x500GB 6X500GB 8X500GB 4X1TB 6X1TB 8X1TB gibi, biraz daha ileride dönüş hızlarını yükseltirler, zaten daha yüksek hızlara gerek yok. 1GB/Sn aktarımı olsa yeterli bence normal kullanıcı için.