Seagate, Samsung'un sabit disk bölümünü satın alıyor

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, Samsung ile stratejik işbirliğine giderek, firmanın sabit disk bölümünü 1.37 milyar dolara satın alıyor. Hitachi'nin sabit disk üreten bölümünün Western Digital tarafından satın alınmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Seagate'te de benzer bir girişimde bulunulacağı bir süredir konuşuluyordu. Gelen bilgilere ve yapılan açıklamalara göe, Seagate ile Samsung arasındaki anlaşma sadece bir alış-verişten çok daha fazlasını kapsıyor.

Seagate, Samsung'un sabit disk bölümü için 1.37 milyar doların yarısını nakit yarısını ise hisse senedi olarak verecek. Buradan yapılan hesaplamaya göre Samsung, bu anlaşma sonucunda Seagate hisselerinin %9.6'sına sahip olacak ve yönetim kurulunda bir üyesi bulunacak. Satın almayla birlikte gerçekleşen stratejik işbirliğinin detaylarına baktığımızda ise iki firma, var olan karşılıklı lisans anlaşmalarını uzatacak, Samsung başta SSD'leri olmak üzere hibrit sürücüleri ve diğer ürünleri için Seagate'e NAND Flash bellek yongaları, Segate ise bilgisayarları ve diğer tüketici elektroniği ürünleri için Samsung'a sabit disk sağlayacak ve iki firma yeni nesil kurumsal depolama çözümleri geliştirmek için işbirliği yapacak.

Seagate ve Samsung arasındaki yeni anlaşmanın yıl sona ermeden önce tamamlanması bekleniyor.