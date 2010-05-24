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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate, HDD ve SSD'leri harmanlayan Momentus XT serisi hibrit disklerini duyurdu

Seagate, HDD kapasitesini SSD performansıyla harmanlayan Momentus XT serisi yeni nesil hibrit disklerini duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,3b
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47
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geleceğin depolama çözümü olarak gösterilen katı hâtı halli sürücüler (SSD), yüksek maliyetlerinden ötürü şu an için genel amaçlı kullanımdan uzaklar. Önde gelen bellek üreticilerinin 30GB ve 40GB kapasiteli SSD sürücüleri 100 dolar civarında bir fiyatlandırma ile satarak, işletim sisteminin çalıştığı ve temel uygulamaların üzerine kurulduğu birincil disk olarak kullandırma planları olsa bile bu sınıftaki sürücüler, henüz beklenen patlamayı yapmış değil. Mekanik tabanlı geleneksel disklere baktığımızda ise kapasite seçeneklerine bu yıl içerisinde 3 TB'lık modellerin ekleneceği ancak performans noktasında aynı hızda bir gelişimin yaşanmadığını görüyoruz. 7200 devir/dakika'da çalışan diskler masaüstünde standart olarak kullanılırken, daha üst segmentlerde Western Digital'in VelociRaptor serisi gibi yüksek performans diskler bulunmakta ancak bu tür çözümlerin hiç birisi, söz konusu performans olduğunda üst seviye SSD'lerin yanına bile yaklaşamamakta. İşte bu noktada devreye, SSD'lerin performans değerlerini, mekanik disklerin yüksek kapasite ve düşük maliyet gibi avantajlı özellikleriyle harmanlayan hibrit yani melez diskler giriyor. İlk defa birkaç sene önce denenen ancak dönemin koşullarından ötürü başarılı olamayan hibrit diskler, dünyanın en büyük sabit disk üreticisi Seagate tarafından bir kez daha piyasa sürülüyor.

Seagate, HDD ve SSD'leri harmanlayan Momentus XT serisi hibrit disklerini duyurdu
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Seagate tarafından bugün lanse edilen Momentus XT serisi yeni nesil hibrit diskler, katı hâtı halli hibrit sürücüler olarak tanımlanıyorlar. Seagate'in açıklamasına göre 7200 devir/dakika hızında çalışan geleneksel diskler ile performans sınıfı SSD'lerin arasındaki boşluğu dolduracak olan Momentus XT serisi yeni nesil hibrit diskler, yapısal anlamda manyetik disk plakaları (7200 devir/dakika) ve düşük kapasiteli NAND flash bellek yongasını bir araya getiriyorlar. 2.5-inç boyutundaki modellerden oluşan ve öncelikli hedefi dizüstü bilgisayarlar olarak açıklanan yeni sürücü ailesi, 250GB, 320GB ve 500GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunuluyor. 32MB DRAM bellekle donatılan sürücülerin SSD olan kısmında ise 4GB kapasiteli SLC tipi tek katmanlı NAND flash bellek yongasına yer veriliyor. Beklenenin aksine SATA-III (SATA 6Gbps) yerine SATA-II desteği ile gelen Momentus XT serisi yeni sürücüler, "Adaptive Memory" adı verilen özel bir teknolojiyi esas alıyorlar. Özünde, Seagate tarafından geliştirilen bir algoritma olan "Adaptive Memory" ile veri transferleri takip edilerek Windows'un sistem dosyaları gibi en sık erişilen dosyalar flash depolama alanına kopyalanarak, onlara öncelik veriliyor ve bu sayede kullanımda daha yüksek verim ve daha iyi performans başarımı hedefleniyor. Microsoft'un ReadyBoost teknolojisine benzeyen Adaptive Memory'deki en büyük fark olarak SLC tipi çok daha hızlı flash yongalarını kullanması ve ayrıca çöp toplama ve firmware tabanlı çok daha gelişmiş bir algoritmayı esas alması gösteriliyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak Momentus XT serisi hibrit sürücüleri için Segate'in kendi NAND flash kontrolcüsünü geliştirdiği açıklandı.

Seagate, HDD ve SSD'leri harmanlayan Momentus XT serisi hibrit disklerini duyurdu
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Seagate'in açıkladığı bilgilere göre Momentus XT serisi hibrit diskler, SLC NAND flash bellek yongası sayesinde, 5400 devir/dakika hızında çalışan disklere göre açılış süresini %100'e varan oranda hızlandırıyorlar. Momentus XT serisi için ilk aşamada 4GB NAND flash bellek yongası kullanan Segate'in, düşen yonga maliyetleri sayesinde zaman içerisinde lanse edilecek yeni modellerinde daha yüksek kapasiteli yongalara yer verebileceği de belirtiliyor. Momentus XT serisi hibrit diskler için Seagate ile iş birliğine giden ilk sistem üreticisinin Asus olduğu açıklanırken, firmanın oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı ROG G73JH modelinde Momentus XT serisi hibrit disklere yer vereceği bildirildi. Segate'in Momentus XT serisi hibrit diskleri, kapasitesine göre sırasıyla 113$ (250GB), 122$ (320GB) ve 156$ (500GB) seviyesinden satışa sunuluyor. Bu arada son bir not olarak Seagate'in yine dizüstü bilgisayarlar için 7200 devir/dakika hızında çalışan 720GB kapasiteli yeni bir hard disk hazırladığını da belirtelim.


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DH Misafiri 7 yıl
500 GB ,4 HDD sahip bi sunucuda sistem bolumu hariç en büyük bolum boyutu ??
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GoldPunch 9 yıl
Satisa baslandi mi?
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nivadan 9 yıl
Türkiye de satılması şu an için düşünülmüyormuş...
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siLahsz 9 yıl
sürücü, yazılım problemleri yaşanmaz ve fiyatları abartılı olmaz ise alınır standart 7200 lere baya fark atmış teste
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NemesisR3 9 yıl
böyle hibrit disklerin çıkacağı söyleniyordu doğruymuş demek.
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aspirin_00 9 yıl
krm-iks
25.05.2010 Saat: 23:58
Bu diskle seagate itibarını düzeltecektir. Performans gerçekten çok iyi. Ssd lerin fiyatı makul seviyeye gelinceye kadar laptoplarda yerini çabuk alacaktır.
Sıra 3.5" masaüstü bilgisayarlar için
@aspirin_00
Sıradan mekanik disklerle raid yaparak ssd performansına erişemezsiniz.
2 tane hdd yi raid yaparak ssd performansına yaklaşacak değerler alındı bu raid konusunu forumda açan resimli olarak da gösterdi. 4 tane hdd bağlamakla ssd tam yakalamasa bile belki 1 sn geçikmeli işlemler yapılabilir.test etmedim elmde imkan olsa yapardım
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aspirin_00 9 yıl
merhabalar 4 tane 40 gb hdd raid yapılsa ssd gibi performans alınır. en mantıklısı bu
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kerem 9 yıl
Bu diskle seagate itibarını düzeltecektir. Performans gerçekten çok iyi. Ssd lerin fiyatı makul seviyeye gelinceye kadar laptoplarda yerini çabuk alacaktır.

Sıra 3.5" masaüstü bilgisayarlar için

@aspirin_00

Sıradan mekanik disklerle raid yaparak ssd performansına erişemezsiniz.
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Ahmet-79 9 yıl
Seagate'in yeni hazırladığı 720gb lık model momentus xt serisine mi dahil olacak bu konuda bir bilginiz var mı?
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MrPerFormance 9 yıl
4 GB lik bölüme windows xp yi sığdırabiliriz :D
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ugacomtr 9 yıl
ssd olan bölümün okuma yazma hızları ne kadar acep :)
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isimbulamadim 9 yıl
Çok çeşitli test sitelerinde sentetik ve normal birçok test inceledim. Diyebilirim ki tek farkı açılışı hızlandıracak olması değil. "Hemen her testte" Seagate Barracuda 7200.11'i aynı kalıpta olmamalarına karşın sağlam geçiyor. WD VelociRaptor'dan bile genel olarak daha iyi bir hard diskten bahsediyoruz. Sadece açılışı hızlandırır demek çok büyük haksızlık olur derim ben.
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KiLLeR© 9 yıl
Seagate firması bu kadar pazar payına sahipken ve SSD'ler inanılmaz avantajlarla ve hızlarla geliyorken alternatif arama yoluna gitmiş ama gün gelirde fiyatlar düşerse ve depolama olarak bile SSD kullanacağımız günler gelirse ne mekaniği alınır nede melezi. Bu firmalar o güne kadar kazanabildikleri kadar kazanacaklar elbette ama yolun sonu göründü bi kere.


Bu melez denilen icatta umarım beklenileni verir. HDD'lerden yana tekonolojinin çok gerisindeyiz ve herkes SSD alamıyor maalesef.
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Batuist 9 yıl
herhangi bir program çalıştırdığınızda bu özellik hiçbir işe yaramayacaktır.. çüknü kullanılan ssd 4 GB windowsun performansını artırsa bile bunu anca açılışta en yoğun bir şekilde hissedersiniz ama daha sonraki genel kullanımda normal bir diskten farkı kalmaz.. çünkü diyelim photoshop açtınız yine hard diskten verileri okumak zorunda o çünkü 4GB alana başka birşey sığmaz.. photoshop yine diskteki yerini koruyacak ve disk transfer hızı ne ise yine aynı şekilde normal bir bilgisayar gibi çalışacak.. Tek farkı açışılışı hızlandıracak olması... 4GB başka ne işe yarar??
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trulli 9 yıl
Batuist

herhangi bir program çalıştırdığınızda bu özellik hiçbir işe yaramayacaktır.. çüknü kullanılan ssd 4 GB windowsun performansını artırsa bile bunu anca açılışta en yoğun bir şekilde hissedersiniz ama daha sonraki genel kullanımda normal bir diskten farkı kalmaz.. çünkü diyelim photoshop açtınız yine hard diskten verileri okumak zorunda o çünkü 4GB alana başka birşey sığmaz.. photoshop yine diskteki yerini koruyacak ve disk transfer hızı ne ise yine aynı şekilde normal bir bilgisayar gibi çalışacak.. Tek farkı açışılışı hızlandıracak olması... 4GB başka ne işe yarar??


şu anki testlere göre velociraptor dan ortalama %22 daha hızlı olduğuna göre günlük kulanımda da belli farkları olacaktır. testleri inceler ve sonunda genel yorumlara bakarsanız olayın sadece windows açılışının daha hızlı olmadığını görebilirsiniz.

sonuçta okuma ve yazma hızları 100mb/sn den daha yüksek bir hdd den bahsediyoruz üstelik 2.5 formda dizüstülerinde kulanılmaya uygun.

250gb lık wd scropio black hdd mi değiştirmek için çok çok iyi bir neden çıktı şu anda. umarım en kısa zamanda ülkemize de giriş yapar.
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