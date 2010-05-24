Seagate, HDD ve SSD'leri harmanlayan Momentus XT serisi hibrit disklerini duyurdu

Geleceğin depolama çözümü olarak gösterilen katı hâtı halli sürücüler (SSD), yüksek maliyetlerinden ötürü şu an için genel amaçlı kullanımdan uzaklar. Önde gelen bellek üreticilerinin 30GB ve 40GB kapasiteli SSD sürücüleri 100 dolar civarında bir fiyatlandırma ile satarak, işletim sisteminin çalıştığı ve temel uygulamaların üzerine kurulduğu birincil disk olarak kullandırma planları olsa bile bu sınıftaki sürücüler, henüz beklenen patlamayı yapmış değil. Mekanik tabanlı geleneksel disklere baktığımızda ise kapasite seçeneklerine bu yıl içerisinde 3 TB'lık modellerin ekleneceği ancak performans noktasında aynı hızda bir gelişimin yaşanmadığını görüyoruz. 7200 devir/dakika'da çalışan diskler masaüstünde standart olarak kullanılırken, daha üst segmentlerde Western Digital'in VelociRaptor serisi gibi yüksek performans diskler bulunmakta ancak bu tür çözümlerin hiç birisi, söz konusu performans olduğunda üst seviye SSD'lerin yanına bile yaklaşamamakta. İşte bu noktada devreye, SSD'lerin performans değerlerini, mekanik disklerin yüksek kapasite ve düşük maliyet gibi avantajlı özellikleriyle harmanlayan hibrit yani melez diskler giriyor. İlk defa birkaç sene önce denenen ancak dönemin koşullarından ötürü başarılı olamayan hibrit diskler, dünyanın en büyük sabit disk üreticisi Seagate tarafından bir kez daha piyasa sürülüyor.

Seagate tarafından bugün lanse edilen Momentus XT serisi yeni nesil hibrit diskler, katı hâtı halli hibrit sürücüler olarak tanımlanıyorlar. Seagate'in açıklamasına göre 7200 devir/dakika hızında çalışan geleneksel diskler ile performans sınıfı SSD'lerin arasındaki boşluğu dolduracak olan Momentus XT serisi yeni nesil hibrit diskler, yapısal anlamda manyetik disk plakaları (7200 devir/dakika) ve düşük kapasiteli NAND flash bellek yongasını bir araya getiriyorlar. 2.5-inç boyutundaki modellerden oluşan ve öncelikli hedefi dizüstü bilgisayarlar olarak açıklanan yeni sürücü ailesi, 250GB, 320GB ve 500GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunuluyor. 32MB DRAM bellekle donatılan sürücülerin SSD olan kısmında ise 4GB kapasiteli SLC tipi tek katmanlı NAND flash bellek yongasına yer veriliyor. Beklenenin aksine SATA-III (SATA 6Gbps) yerine SATA-II desteği ile gelen Momentus XT serisi yeni sürücüler, "Adaptive Memory" adı verilen özel bir teknolojiyi esas alıyorlar. Özünde, Seagate tarafından geliştirilen bir algoritma olan "Adaptive Memory" ile veri transferleri takip edilerek Windows'un sistem dosyaları gibi en sık erişilen dosyalar flash depolama alanına kopyalanarak, onlara öncelik veriliyor ve bu sayede kullanımda daha yüksek verim ve daha iyi performans başarımı hedefleniyor. Microsoft'un ReadyBoost teknolojisine benzeyen Adaptive Memory'deki en büyük fark olarak SLC tipi çok daha hızlı flash yongalarını kullanması ve ayrıca çöp toplama ve firmware tabanlı çok daha gelişmiş bir algoritmayı esas alması gösteriliyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak Momentus XT serisi hibrit sürücüleri için Segate'in kendi NAND flash kontrolcüsünü geliştirdiği açıklandı.

Seagate'in açıkladığı bilgilere göre Momentus XT serisi hibrit diskler, SLC NAND flash bellek yongası sayesinde, 5400 devir/dakika hızında çalışan disklere göre açılış süresini %100'e varan oranda hızlandırıyorlar. Momentus XT serisi için ilk aşamada 4GB NAND flash bellek yongası kullanan Segate'in, düşen yonga maliyetleri sayesinde zaman içerisinde lanse edilecek yeni modellerinde daha yüksek kapasiteli yongalara yer verebileceği de belirtiliyor. Momentus XT serisi hibrit diskler için Seagate ile iş birliğine giden ilk sistem üreticisinin Asus olduğu açıklanırken, firmanın oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı ROG G73JH modelinde Momentus XT serisi hibrit disklere yer vereceği bildirildi. Segate'in Momentus XT serisi hibrit diskleri, kapasitesine göre sırasıyla 113$ (250GB), 122$ (320GB) ve 156$ (500GB) seviyesinden satışa sunuluyor. Bu arada son bir not olarak Seagate'in yine dizüstü bilgisayarlar için 7200 devir/dakika hızında çalışan 720GB kapasiteli yeni bir hard disk hazırladığını da belirtelim.