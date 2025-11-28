Seagate sınırlarını zorluyor: Disk başına 10 TB kapasiteye ulaşacak

Disk başına 10 TB plakaya ulaşacak
Seagate, Japonya'da yaptığı yeni sunumda HAMR tabanlı kayıt teknolojisinin gelecek yıllarda nasıl bir kapasite artışı sağlayabileceğini gösterdi. Laboratuvar testlerinde disk başına 6.9 TB plakaya ulaşan depolama devi, yılın başında piyasaya çıkan ilk HAMR sürücülerinde görülen 3 TB plakaya kıyasla rekor gelişim kaydetmeyi başardı.
Ayrıca, geleneksel manyetik yöntemlere alternatif oluşturabilecek ferroelektrik kayıt gibi daha radikal çözümler de değerlendiriliyor. Şirketin yol haritasında, gelecek on yılın başında 7 TB plakalı HDD’lerin ticari olarak sunulması planda. Bu yaklaşım, uzun vadede 15 TB plakaya ulaşabilecek yeni kayıt yöntemleriyle destekleniyor olacak.
Bu tür yoğunluk seviyelerine erişildiğinde, tek bir HDD'nin yüzlerce terabayt kapasite sunması mümkün hale gelebilir. Seagate'in araştırma hedeflerine ulaşması durumunda, çoklu petabayt HDD modellerinin de pazara girmesi bekleniyor.
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
