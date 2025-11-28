Seagate sınırlarını zorluyor: Disk başına 10 TB kapasiteye ulaşacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ yatırımlarının küresel ölçekte hızlanması, bildiğiniz gibi veri merkezlerinde depolama ihtiyacını benzeri görülmemiş bir seviyeye taşımış durumda. Bu talebi karşılayabilen sınırlı sayıda üreticiden biri olan Seagate ise, yeni HDD teknolojileri üzerinde yürüttüğü çalışmalarda önemli bir aşamaya ulaştığını paylaştı.

Disk başına 10 TB plakaya ulaşacak

Seagate, Japonya'da yaptığı yeni sunumda HAMR tabanlı kayıt teknolojisinin gelecek yıllarda nasıl bir kapasite artışı sağlayabileceğini gösterdi. Laboratuvar testlerinde disk başına 6.9 TB plakaya ulaşan depolama devi, yılın başında piyasaya çıkan ilk HAMR sürücülerinde görülen 3 TB plakaya kıyasla rekor gelişim kaydetmeyi başardı.

Tam Boyutta Gör Aynı sunumda, şirketin bilgisayar simülasyonlarında 8 TB plakaya eriştiği ve teorik üst sınır olarak 10 TB plakayı hedeflediği belirtiliyor. Seagate, bu artışı mümkün kılmak için yeni manyetik depolama düzenleri ve farklı okuma kafası tasarımları üzerinde çalışıyor.

Ayrıca, geleneksel manyetik yöntemlere alternatif oluşturabilecek ferroelektrik kayıt gibi daha radikal çözümler de değerlendiriliyor. Şirketin yol haritasında, gelecek on yılın başında 7 TB plakalı HDD’lerin ticari olarak sunulması planda. Bu yaklaşım, uzun vadede 15 TB plakaya ulaşabilecek yeni kayıt yöntemleriyle destekleniyor olacak.

Seagate, 2030’a kadar 100 terabaytlık hard disk geliştirecek 6 ay önce eklendi

Bu tür yoğunluk seviyelerine erişildiğinde, tek bir HDD'nin yüzlerce terabayt kapasite sunması mümkün hale gelebilir. Seagate’in araştırma hedeflerine ulaşması durumunda, çoklu petabayt HDD modellerinin de pazara girmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: