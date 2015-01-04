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Seagate'den dünyanın en ince taşınabilir diski

4 yıl
2,7b
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19
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate'den dünyanın en ince taşınabilir diski
Seagate dünyanın en ince taşınabilir diskini duyurdu. Sadece 7mm kalınlığında olan ve buradan yola çıkılarak Seven (7) adı verilen depolama sürücüsü, 500GB kapasite sunuyor. USB 3.0 arayüzünü destekleyen dolayısıyla yüksek transfer hızı sunan sürücü, Seagate'in, kişisel bilgisayarlar için dünyanın ilk hacimli üretim 5.25-inç hard diski duyurmasının 35. yılı şerefine hazırlandı. 
Seagate'in yaptığı açıklamaya göre iPhone 6 Plus'tan daha ince olan sürücü, şirketin 5mm kalınlığındaki Angsana diskini baz alıyor ve sahip olduğu dış kasa ile birlikte toplam kalınlığı 7mm oluyor. MacBook Air ya da benzeri ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar kullanan ve bunu yine ince-şık aksesuarlar ile tamamlamak isteyenler için Seven, 100$ fiyatla bu ay satışa çıkıyor.

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DH Misafiri 4 yıl
silikon power
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happycnck 4 yıl
Vay be adamlara bak nasılda yapmışlar ancak gerçektende infom@n arkadaşıma katılıyorum çünkü cebimmizdemi taşıyoruz biz sanki ...
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xmasx 4 yıl
Estetik olmus ama kapasite dusuk
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OverClocK1ng 4 yıl
Hadi tamam ince olması hoş bir şey de, sırf ince diye de kazıklanmaya da gerek yok bence.
57 Dolara 1 TB disk alabiliyorken, biraz daha ince diye 500 GB'a 100 Dolar vermem.
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Scarlett Johansson 4 yıl
Niyeyse çok beğendim
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halitozbasli 4 yıl
Çok ince HDD yaptık tarz oldu ama saniyelik veri aktarım hızı 100mb :) Benim bildiğim Hdd plaka sayısı artıkca kapasite ve veri yazma ve okuma hızı artıyor. Bu bu incelikle hdd dolmaya başladıkca öksürür.
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Guest-2BAE0C551 4 yıl
Güzelmiş valla.Ama arkadaşın dediği gibi bükülürmü acaba?
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doctor_bey 4 yıl
100$'a yemede yanında yat, fakat fazla ince olmasıda iyi değil sanki, bükülür falan .s.s

Benimki de laf, sonuçta cebinizde taşımayacaksınız :)

Mesajı atmadan gelen edit: Taşınabilir diyormuş, bükülür la bu
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zaferyurt 4 yıl
1 tb olsun 200 $ alırıö
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eAkman 4 yıl
Markanın nefes aldığını görmek güzel. Ortalığı kasıp kavuran SSD sektöründe de kısa zamanda yeni sandforce kontrolcülerle buluşmak dileğiyle.
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infom@n 4 yıl
Harici HDD ince olsa ne olur olmasa ne olur. Sanki sürekli cebimizde taşıyoruz.
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umut_baris 4 yıl
Seagate candır, WD canandır. Samsung'un Allah belasını versin.
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Das Boot 4 yıl
Fiyatıda aşırı değilmiş. Bence güzel iş çıkarmışlar.
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