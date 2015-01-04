Seagate'den dünyanın en ince taşınabilir diski

Seagate dünyanın en ince taşınabilir diskini duyurdu. Sadece 7mm kalınlığında olan ve buradan yola çıkılarak Seven (7) adı verilen depolama sürücüsü, 500GB kapasite sunuyor. USB 3.0 arayüzünü destekleyen dolayısıyla yüksek transfer hızı sunan sürücü, Seagate'in, kişisel bilgisayarlar için dünyanın ilk hacimli üretim 5.25-inç hard diski duyurmasının 35. yılı şerefine hazırlandı.

Seagate'in yaptığı açıklamaya göre iPhone 6 Plus'tan daha ince olan sürücü, şirketin 5mm kalınlığındaki Angsana diskini baz alıyor ve sahip olduğu dış kasa ile birlikte toplam kalınlığı 7mm oluyor. MacBook Air ya da benzeri ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar kullanan ve bunu yine ince-şık aksesuarlar ile tamamlamak isteyenler için Seven, 100$ fiyatla bu ay satışa çıkıyor.