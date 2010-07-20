Seagate'den yeni ağ depolama sunucusu: GoFlex Home

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, arka arkaya duyurduğu yeni NAS (ağ depolama sunucusu) modelleriyle bu pazara olan ilgisini gözler önüne seriyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla GoFlex Home adını verdiği yeni çözümünü de tanıttı. 80 x 135 x 171 mm boyutlarında ve 1.28 Kg ağırlığında olan yeni cihazda, Seagate'in GoFlex Desk isiml sabit diskleri kullanılıyor. Ağ bağlantısı için bir adet Ethernet ve USB portuna sahip olan ağ deopolama sunucusu özel bir istasyonuyla şık bir görünüm sergiliyor.

Apple Time Machine özelliğine destek sunan ve DLNA uyumlu cihazlarla bağlantı kurabilen Seagate GoFlex Home, medya oynnatıcıları veya oyun konsollarıyla kullanılabiliyor. Veri yedekleme ve dosya transfer işlemlerinin bir kaç basit adımda gerçekleştirilmesini sağlayan cihaz, 30 dakika boyunca hareketsiz kalırsa, otomatik olarak güç tasarruf moduna girebiliyor. Seagate tarafından 1TB ve 2TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulan GoFlex Home, sırasıyla 159.99$ ve 229.99$ seviyelerinden satışa sunuluyor.