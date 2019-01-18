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Sektör Apple’ın katlanabilir telefonuna hazırlanıyor

Akıllı telefon pazarında katlanabilir ekran modası hızla yükselirken Apple’ın bundan uzak duracağını düşünmek hata olur. Firmanın farklı konseptler üzerinde çalışmaları var.
4 ay
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Sektör Apple’ın katlanabilir telefonuna hazırlanıyor

Geçen yıl sonlarında Flexpai ve Samsung Galaxy F modelleri ile başlayan katlanabilir ekranlı telefon trendi bu yıl fırtınaya dönüşecek. Huawei ve LG’nin MWC 2019 fuarında ilk tanıtımlarını yapması beklenirken pek çok firma da onları takip edecek.

Apple da dahil olabilir

Apple ise bu aralar suskun ancak bir teknolojiyi olgunlaşmadan önce kullanmak istemediği biliniyor. Bu bakımdan bekleme modunda diyebiliriz. Bununla birlikte sektörün önemli isimleri Apple’ın katlanabilir telefon projesinden haberdar gibi duruyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone XS bataryalı kılıf iPhone X için de uyumlu"

Samsung Yenilikçi Tasarım şefi yaptığı açıklamada Apple’ın telefonu saran katlanabilir ekran konseptine göre Samsung’un katlanabilir telefonunun çok daha iyi bir tecrübe sunacağını dile getirdi.

Apple’ın OLED ekran ortağı olduğu için Samsung’un gelişmelerden haberdar olmaması mümkün değil. Zaten geçtiğimiz yıllarda Retina ekranlı iPad modelinin konseptini görerek kendi yüksek çözünürlüklü Nexus tabletini daha önce piyasaya sürdüğü için Samsung ile Apple davalık olmuştu. Sonrasında ise Samsung ekran bölümünü ayırarak bir iştirak haline getirmişti.

Muhtemelen Apple masadaki bazı projeleri prototip haline getirmiş durumda ya da en azından Samsung ile fizibilite çalışmaları yapılıyor. Telefonu tamamen saran ekran konsepti Apple’ın 2013 yılında aldığı bir patente dayanıyordu. Tamamen ekran olduğu için kırılma ihtimali çok yüksek. Şimdilik bununla ilgili herhangi bir resmî açıklama bulunmuyor. Herhangi bir gelişme olacaksa bile 202 yılından önce olmayacaktır.

 

https://www.gsmarena.com/apples_foldable_phone_to_take_a_different_approach_will_launch_in_2020-news-35102.php Yorum Yaz
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terimer 4 ay en beğenilen
apple'in zaten katlanabilir cihazlari var. Mesela en son cikan katlanabilen, bukulebilen ipadler gibi :-)
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ayıp oluyor beyler 4 ay
İphone 6 ile ilk katlanan telefonu biz yaptık
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CoreXXX 4 ay
applenin katlamaktan tek anladığı şey fiyat olabilir dikkat edelim:)
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Cute Hentai 4 ay
Vereceğimiz fiyatlar ile katlanabilir Apple markasını kıvırıp "pardon" katlayıp cebinize sokun diyecekler. Şimdiden takipteyim nedeni ise; Think Different :)
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sniper23 4 ay
Diğerleri katlanabilir telefon yapar ama APPLE DEVRİM YAPAR!!!
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the_dedektif 4 ay
İlk katlanabilir prototipi iphone 6 da denenmişti zaten :D
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grafman09 4 ay
Abaooooo, Apple bize fena katlayacak galiba :))
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Askaparta 4 ay
Fiyatı da katlar bunlar.
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~~hyperion 4 ay
25000 TL isterler artık satarken
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aozgec 4 ay
bu katlama işi 3 boyutlu yada kavisli tv'ler gibi. çok gezmez katlanır rafa kalkar
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Emin KOÇ 4 ay
Farklı firmalarda benzer alanda arge çalışmaları ortaya çıktıkça katlanabilir ekran teknolojisi daha hızlı gelişir 3-5 yıl sonra güzel tasarımlar görebiliriz.
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terimer 4 ay en beğenilen
apple'in zaten katlanabilir cihazlari var. Mesela en son cikan katlanabilen, bukulebilen ipadler gibi :-)
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