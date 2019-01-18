Sektör Apple’ın katlanabilir telefonuna hazırlanıyor

Geçen yıl sonlarında Flexpai ve Samsung Galaxy F modelleri ile başlayan katlanabilir ekranlı telefon trendi bu yıl fırtınaya dönüşecek. Huawei ve LG’nin MWC 2019 fuarında ilk tanıtımlarını yapması beklenirken pek çok firma da onları takip edecek.

Apple da dahil olabilir

Apple ise bu aralar suskun ancak bir teknolojiyi olgunlaşmadan önce kullanmak istemediği biliniyor. Bu bakımdan bekleme modunda diyebiliriz. Bununla birlikte sektörün önemli isimleri Apple’ın katlanabilir telefon projesinden haberdar gibi duruyor.

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Samsung Yenilikçi Tasarım şefi yaptığı açıklamada Apple’ın telefonu saran katlanabilir ekran konseptine göre Samsung’un katlanabilir telefonunun çok daha iyi bir tecrübe sunacağını dile getirdi.

Apple’ın OLED ekran ortağı olduğu için Samsung’un gelişmelerden haberdar olmaması mümkün değil. Zaten geçtiğimiz yıllarda Retina ekranlı iPad modelinin konseptini görerek kendi yüksek çözünürlüklü Nexus tabletini daha önce piyasaya sürdüğü için Samsung ile Apple davalık olmuştu. Sonrasında ise Samsung ekran bölümünü ayırarak bir iştirak haline getirmişti.

Muhtemelen Apple masadaki bazı projeleri prototip haline getirmiş durumda ya da en azından Samsung ile fizibilite çalışmaları yapılıyor. Telefonu tamamen saran ekran konsepti Apple’ın 2013 yılında aldığı bir patente dayanıyordu. Tamamen ekran olduğu için kırılma ihtimali çok yüksek. Şimdilik bununla ilgili herhangi bir resmî açıklama bulunmuyor. Herhangi bir gelişme olacaksa bile 202 yılından önce olmayacaktır.