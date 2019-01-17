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iPhone XS bataryalı kılıf iPhone X için de uyumlu

Yeni nesil iPhone modelleri için üretilen Apple Smart Battery Case aksesuarları iPhone X ile de uyumlu. Kaynaklar kılıfı çalıştırmanın bir şekilde yolunu bulmuş durumda.
4 ay
4,2b
1
12
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın yeni iPhone modelleri için satışa sunacağı bataryalı kılıfları geriye dönük de uyumluluk sunuyor. Apple aksini iddia etse de bazı kaynaklar iPhone X modelinde de kılıfı çalıştırmayı başarmış.

iPhone XS için geliştirilen bataryalı kılıf önceki yılın iPhone X modeli ile de uyumlu. Dış tasarım zaten birebir uyuyor. Yazılım tarafında ise uyumsuzluk olursa küçük bir işlem gerekiyor.

Kılıf takıldığı zaman telefonda uyumlu değil uyarısı veriliyor. Bunu geçtiğiniz zaman kılıfın çalıştığını görebilirsiniz. Eğer bir hareket yoksa kılıf içerisinde telefonu kapatıp açtığınızda çalışmaya başlıyor.

Apple Smart Battery Case özellikleri ve fiyatı

Qi kablosuz şarj teknolojisini de desteklediği için kullanıcılar aynı anda hem kılıfı hem de yeni iPhone modellerini şarj edebilecekler. Kılıf, USB-PD uyumlu şarj aygıtlarıyla daha da hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone’lar için bataryalı kılıflar satışa çıkıyor"

Kılıf telefonunuza takılı olduğunda, pil durumu kilit ekranında ve Bildirim Merkezinde görüntüleniyor. Böylece tam olarak ne kadar şarjınız kaldığını biliyorsanız. Smart Battery Case adıyla satışa çıkan kılıflar ve liste fiyatları şu şekilde:

iPhone XS için Smart Battery Case: 33 saate kadar konuşma, 21 saate kadar internet kullanımı ve 25 saate kadar video oynatımı.

iPhone XS MAX için Smart Battery Case: 37 saate kadar konuşma, 20 saate kadar internet kullanımı ve 25 saate kadar video oynatımı.

iPhone XR için Smart Battery Case: 39 saate kadar konuşma, 22 saate kadar internet kullanımı ve 27 saate kadar video oynatımı.

Tüm ürünler 999TL fiyat etiketine sahip. Kılıfların 18 Ocak tarihinde satışa sunulması bekleniyor.

 

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Whippoorwill 4 ay en beğenilen
999 TL'ye Nokia 2 alırım. Hem yedek telefon, hem Android Go, hem 4000 mAH pili var.
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Chillout 4 ay
Apple ın akıllanma niyeti yok anlaşılan
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Cute Hentai 4 ay
1k şaşırtmadı çünkü o bir Apple aksesuarı.
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DODANLI 4 ay
XS satışlarını baltalayacaksınız
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V4LKyR 4 ay
Apple bunu yazılımsal olarak iptal eder, görün bakın. :)
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Seyrim 4 ay
Bulaşıkta yıkıyor mu? :D
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qw3rty 4 ay
yokartık :D
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chamicals2 4 ay
Böyle bir saçmalık var mı Apple bir sene önce çıkardığı telefondan desteği kesti resmen ara ürün kakaladı bize!
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Tlg3 4 ay
Çok pahali ya
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Sipihrz 4 ay
İşte Apple tam kullanıcı dostu bir firma. Fiyatı da pek uygun ??
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Whippoorwill 4 ay en beğenilen
999 TL'ye Nokia 2 alırım. Hem yedek telefon, hem Android Go, hem 4000 mAH pili var.
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