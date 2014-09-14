Sennheiser PX 95'i ''Masaya Yatırdık''

Haber Editörü
Sennheiser'ın, bize nostalji yaşatan, ergonomik ve dayanıklı oluşuyla dikkat çeken, kafa bantlı kulaklığı PX 95'i, sizler için inceliyorum.
Teknik Özellikler
Tipi: Kafa Bantlı (On-Ear)
Frekans tepkisi: 15 - 27 khz
Empedans: 32 Ohm
Hassasiyet: 114 dB
THD: < 0.1%
Teknoloji:Dinamik
Akustik sistem: Open-back
Ağırlık: 71 gram
Kablo uzunluğu: 1,2 m
Konektör: 3,5 mm
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Kavga kısmı gerçekten iyiydi :D Belki kavgalık olmuyoruz, ama içimizden de demediğimizi bırakmıyoruz sonra.
Metal bant görünce aklıma Koss Porta Pro geldi;
techreport.com/...