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Sennheiser PX 95'i ''Masaya Yatırdık''

5 yıl
19,1b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Sennheiser'ın, bize nostalji yaşatan, ergonomik ve dayanıklı oluşuyla dikkat çeken, kafa bantlı kulaklığı PX 95'i, sizler için inceliyorum.
Teknik Özellikler 
Tipi: Kafa Bantlı (On-Ear)
Frekans tepkisi: 15 - 27 khz
Empedans: 32 Ohm
Hassasiyet: 114 dB
THD: < 0.1%
Teknoloji:Dinamik
Akustik sistem: Open-back
Ağırlık: 71 gram
Kablo uzunluğu: 1,2 m
Konektör: 3,5 mm 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zendo 5 yıl
Görüntüsü çok hoşuma gitti. Keşke ses seviyesini yükselttiğimizde kalite dusmeseydi. Flac formatlı müzikleri dinlediğimizde çok tatmin olacağımızi sanmıyorum. Metal kafa bandı olupta Onerebileceginiz bi kulaklık var mi?
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N0YAN 5 yıl
teşekkürler
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profecco 5 yıl
Bende Koss Portapro var bu kulaklıktan daha iyidir. Katlanabiliyor ve ses kalitesi gerçekten süper. türkiyedeki fiyatı 180 en ucuzu ama yurtdışından 45 dolara alınabiliyor yani 90 lira diyelim
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DH Sezer 5 yıl profecco
bu çok ergonomik bir kulaklık ama hem yapıları farklı. ayrıca basları oldukça tatmin edici tizler ise yumuşak ve derin. yine de teşekkürler farklı ürün yorumlarınızın devamını bekliyorum.
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Bl00dyHell 5 yıl
Güzel bir inceleme olmuş, teşekkürler
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Aaron Paul 5 yıl
Piyasada ki kulaklıkları karşılaştırmanı bekliyoruz...
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Kafa bandı biraz düşündürücü. İnceleme için teşekkürler.
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casperfriendly 5 yıl
Hocam beats kulakliklarin incelemesini de bekliyorum :)
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Bocaboston 5 yıl
Kulakiçi kulaklık incelemeside bekliyoruz ;)
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Lazeran 5 yıl
ath-m50x incelemesi bekliyoruz
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BSC MISAFIRI 2 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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burakesan 5 yıl
Kimmmmmselere önermemek lazım böyle izolasyonu zayıf cihazları, sonra metrobüste yanınıza oturup bangır bangır müzik dinliyorlar...
Kavga kısmı gerçekten iyiydi :D Belki kavgalık olmuyoruz, ama içimizden de demediğimizi bırakmıyoruz sonra.
Metal bant görünce aklıma Koss Porta Pro geldi;
techreport.com/...
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