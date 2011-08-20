Sennheiser yeni kulakiçi kulaklığı CXC 700'ü kullanıma sundu

Sennheiser sık sık seyahat edenler hazırladığı ve ilk tanıtımını Ocak ayındaki CES 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği CXC 700 model isimli yeni kulakiçi kulaklığını duyurdu. NoiseGard teknolojisi sayesinde düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç farklı gürültü önleme seviyesi sunan kulaklığın aktif gürültü azaltma kapasitesi ise 23 db seviyesine ulaşabiliyor.

Şık bir tasarıma sahip olan ve yapısında metalize edilmiş komponentler kullanılan yeni kulaklık, TalkThrough özelliği sayesinde kullanıcıların telefonu çıkarmadan görüşme yapabilmesine de olanak tanıyor. Frekans tepkisi 20 - 21,000Hz aralığında olan CXC 700'ün kablo uzunluğu 1.4 metre olarak açıklanırken, üzerinde kontrol kutusu da bulunuyor.

Beraberinde farklı kullanım ihtiyaçları için en ergonomik kullanımı sağlamak üzere üç set kulak uyarlaçı ve uaç adaptörü gelen kulaklık ile ayrıca 6.35mm jack adaptörü, ufak taşıma çantası, böleç koruyucu, temizleme aracı ve çalışmak için ihtiyaç duyduğu AAA pil veriliyor. Sennheiser CXC 700 yurt dışında 319.95$ olarak belirlenen fiyat üzerinden sunuluyor.