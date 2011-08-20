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Sennheiser yeni kulakiçi kulaklığı CXC 700'ü kullanıma sundu

7 yıl
15,4b
1
13
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sennheiser sık sık seyahat edenler hazırladığı ve ilk tanıtımını Ocak ayındaki CES 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği CXC 700 model isimli yeni kulakiçi kulaklığını duyurdu.  NoiseGard teknolojisi sayesinde düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç farklı gürültü önleme seviyesi sunan kulaklığın aktif gürültü azaltma kapasitesi ise 23 db seviyesine ulaşabiliyor.
Şık bir tasarıma sahip olan ve yapısında metalize edilmiş komponentler kullanılan yeni kulaklık, TalkThrough özelliği sayesinde kullanıcıların telefonu çıkarmadan görüşme yapabilmesine de olanak tanıyor. Frekans tepkisi 20 - 21,000Hz aralığında olan CXC 700'ün kablo uzunluğu 1.4 metre olarak açıklanırken, üzerinde kontrol kutusu da bulunuyor.
Beraberinde farklı kullanım ihtiyaçları için en ergonomik kullanımı sağlamak üzere üç set kulak uyarlaçı ve uaç adaptörü gelen kulaklık ile ayrıca 6.35mm jack adaptörü, ufak taşıma çantası, böleç koruyucu, temizleme aracı ve çalışmak için ihtiyaç duyduğu  AAA pil  veriliyor. Sennheiser CXC 700 yurt dışında 319.95$ olarak belirlenen fiyat üzerinden sunuluyor. 

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DH Misafiri 6 yıl
alito
ya bu kulaklıkların kabloları en fazla 1-2 sene sonra içten kopuyor. 320 doları nasıl veriyorlar bu kulaklıklara anlamıyorum tamam ses kalitesi mükemmel ama yani herkes de pavarotti kulağına sahip değil. orta şeker bir kulaklıkla çok iyi sonuçlar alabiliyorsun, bu kadar para vermek niye?

İki sene cx200 kullandım, kedi koparttı; kopartmasaydı akıbeti ne olurdu bilmiyorum.
Dört senedir cx400 kullanmaktayım, hala taş gibi.
Bu kadar para vermeye gelince, herkes cebinde olduğu kadarını verebiliyor. Sanmıyorum ki parası olana dert olsun.
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raistlin11 7 yıl
Bende OMX60 kullanıyorum oldukça memnunum Sennhesier Sektörün şampiyonlarındandır olur olmaz karalamayın lütfen.
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DH Misafiri 7 yıl
oha boku çıkmış hakkatten.
ben cx300 kullanıyorum gayet memnunum muhtemelen değiştirmem. ev için ise yurt dışından logitech g930 almayı düşünüyorum 130$ falan bişi o bence çok daha mantıklı eğer bilgisayarda falan kullanılıcaksa.
ayrıca deneme fırsatım oldu götüm düştü açıkçası
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Deathbringer 7 yıl
Bende Cx281 kullanıyorum gayet memnunum
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DH Misafiri 7 yıl
Bir kere sennheiser kullandım bir daha kullanmam..
Sennheiser hd 228 vardı sol kulakçığı bozuldu garantiye gitti,
2 ay bekledim yenisi geldi istemedim hd 438 almak istedim üstüne 40 tl verdim
224 tl idi kulaklık
eve geldim kulaklık iğrenç bir şekilde bas vuruyor vurmasa daha iyi
orjinalliğinden şüphe ettim mağazaya geri götürdüm bozuk diye aldılar hediye çeki verdiler,
hd 238 precision aldım en pahalısı oldu
290tl civarı
inanılmaz iğrenç bir kalitesi vardı
bu 3 modelden uzak durun
heralde ürettiği iyi bir seri vardır
şu anda AKG kulaklık kullanıyorum sennheiser yanında fıs
hemde 190 tl ye aldım mis gibi kulaklık öküz gibi bas-tiz-mid kalitesi var
frekans aralığı da çok düşük profesyonel stüdyo kulaklığı gibi
sennheisere para bayılmayın arkadaşlar deneyen gören biri olarak söylüyorum

bu forumda hala bu tiplerden kaldı mı?
burn in 'den haberin var mı dostum?
ya da daha önce hiç sennheiser hd600 gördün mü?
akg'nin markasına yakışöayan onlarca modeli oldğu gibi sennheiser'ın da markasına yakışmayan modelleri var. bütün sektörlerde bütün üreticiler için bu böyle.
ama tutup 3 kuruşluk deneyiminle bu şekilde bir eleştiri yaparsan sadece kendine gülünmesine sebep olursun.
saygılar.
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alito 7 yıl
ya bu kulaklıkların kabloları en fazla 1-2 sene sonra içten kopuyor. 320 doları nasıl veriyorlar bu kulaklıklara anlamıyorum tamam ses kalitesi mükemmel ama yani herkes de pavarotti kulağına sahip değil. orta şeker bir kulaklıkla çok iyi sonuçlar alabiliyorsun, bu kadar para vermek niye?
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Batuist 7 yıl
kulaklık çalışmak için pile neden ihtiyaç duyuyor onu anlamadım? artık kulaklıklarda birde ayrıyeten pilmi kullanılıyor?
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nuretti18 7 yıl
dalga geçiyolar sanki işim gücüm yok buna para vercem boş hayaller bunlar boşu boşuna fazla üretmesinle bu fiyata alan naidr olur verilen paraya deymez :S
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karaköy_soğancısı 7 yıl
çüşş bu kulaklığı g930 la karıştırıyolar sanırım fiyata bak.
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scan 7 yıl
3 yıldır cx300 kullanıyorum, gayet güzel kulaklık son derece memnunum
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IceRulez 7 yıl
Bir kere sennheiser kullandım bir daha kullanmam..
Sennheiser hd 228 vardı sol kulakçığı bozuldu garantiye gitti,
2 ay bekledim yenisi geldi istemedim hd 438 almak istedim üstüne 40 tl verdim
224 tl idi kulaklık
eve geldim kulaklık iğrenç bir şekilde bas vuruyor vurmasa daha iyi
orjinalliğinden şüphe ettim mağazaya geri götürdüm bozuk diye aldılar hediye çeki verdiler,
hd 238 precision aldım en pahalısı oldu
290tl civarı
inanılmaz iğrenç bir kalitesi vardı
bu 3 modelden uzak durun
heralde ürettiği iyi bir seri vardır
şu anda AKG kulaklık kullanıyorum sennheiser yanında fıs
hemde 190 tl ye aldım mis gibi kulaklık öküz gibi bas-tiz-mid kalitesi var
frekans aralığı da çok düşük profesyonel stüdyo kulaklığı gibi
sennheisere para bayılmayın arkadaşlar deneyen gören biri olarak söylüyorum
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