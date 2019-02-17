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Seramik kasalı Samsung Galaxy S10+'ın Çin fiyatı sızdı

Samsung Galaxy S10+'ın 12 GB RAM'e, 1 TB dahili depolama alanına ve seramik kasaya sahip varyantının Çin fiyatı sızdırıldı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
3 ay
10,2b
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11
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S serisinin en yeni ve en gelişmiş üyesi Galaxy S10’u piyasaya sürmesine sayılı günler kaldı. Son dönemin en heyecanla beklenen cihazlarından biri olan S10'a dair her geçen gün pek çok sızıntı bilgi ortaya çıkıyor.
Bunlardan biri de Galaxy S10 ailesinin seramik kasaya sahip bir üyeye sahip olacağıydı. Aynı zamanda bu üyenin 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile geleceği ortaya çıkmıştı. Bahsi geçen cihazın, klasik Galaxy S10'dan çok daha yüksek bir fiyat etiketi ile geleceği biliniyordu ancak olası fiyat etiketine dair kesin bir fikrimiz yoktu. 
Bugün, cihazın Çin fiyatı isabetli tahminleri ve doğruluk oranı yüksek sızıntıları ile tanınan Evan Blass tarafından sızdırıldı. Blass'in Twitter hesabı paylaşmış olduğu bir görsel, seramik kasalı Galaxy S10+'ın 8 GB RAM'li/512 GB dahili depolamalı varyantının 9.000 yuanlık(1329 dolar), 12 GB RAM'li//1 TB dahili depolamalı varyantının ise 10.000 yuanlık(1476) bir fiyat etiketin sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Ayrıca görselden anladığımız kadarıyla cihazın seramik kasalı olmayan, klasik hali için yeşil, karbon siyahı ve beyaz olmak üzere 3 renk seçeneği ile 8 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 512 GB olmak üzere 2 depolama seçeneği bulunuyor. Ancak ne yazık ki onların fiyatlarına yer verilmemiş.
https://www.gizmochina.com/2019/02/17/samsung-galaxy-s10-ceramic-edition-chinese-pricing-leaks/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay
Uzay teknolojisinde özellikle yüksek sıcaklığa maruz kalan yüzeylerde seramik kulllanılıyor. Seramik ısıya dayanıklı bir malzemedir. Sıcaklığı kolay kolay geçirmez.
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addidas_85 3 ay
Benim gözümde bu tür ürünler müşterileri daha kazık fiyatlara alıştırmak için ön hazırlık demektir...
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showstopper41 3 ay
Seramik kasanın cihazın soğumasına olumlu etkisi var mı? Alüminyuma göre karşılaştırsak hangisi daha iyi soğutur? Bu tür telefonları aracın ön camında navigasyon olarak da kullanıyoruz. Güneş altında bayağı ısınıyorlar.
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intel7mix 3 ay showstopper41
Güneş altında isterse en güçlü soğuma sağlasın yine ısınır aşırı derece. Güneş altında en soğuk cihaz bile ısınıyor.
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EagleTibet 3 ay
Eskiden amiral gemisi derlerdi şimdi ne diyecekler merak ediyorum amiralin de amiralini çıkarıyorlar bir kaç ay sonra note 10 çıkacak, ona illa ki ekstra özellikler de ekleyecekler ve (elbetteki alıcıları/kullanıcıları farklı diyebilirsiniz ancak) bu telefon amiralliğini kaybedecek...
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Xiaomiseverim 3 ay
467946 çeşit s10 çıkardılar ha doğru daha çıkarmadılar çıkaracaklar. Bu kadar da olmaz arkadaş sızdırmanın da bir adabı vardır.
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intel7mix 3 ay Xiaomiseverim
Gündemde kalma çabaları
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MaSSive 3 ay
Ne S10 imiş arkadaş, sızdıra sızdıra geriye birşey kalmadı.Telefonu kullanmadan,kullanmış kadar olduk.S11 sızıntılarını şimdi den dört gözle beklemeye başladım.
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intel7mix 3 ay MaSSive
S12 asası kesmez
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foreveriphone 3 ay
Seri satış rakamları çıkmaz bunlardan star wars koleksiyonu gibi kalırlar.
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intel7mix 3 ay foreveriphone
O fiyattan kimse almaz. Alanda fandir.
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samsung galaxy s10+, samsung galaxy s10 plus ve
6 etiket daha samsung galaxy s10+ limited edition seramik kasalı galaxy s10+ Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu Popüler
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