Seramik kasalı Samsung Galaxy S10+'ın Çin fiyatı sızdı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S serisinin en yeni ve en gelişmiş üyesi Galaxy S10’u piyasaya sürmesine sayılı günler kaldı. Son dönemin en heyecanla beklenen cihazlarından biri olan S10'a dair her geçen gün pek çok sızıntı bilgi ortaya çıkıyor.

Bunlardan biri de Galaxy S10 ailesinin seramik kasaya sahip bir üyeye sahip olacağıydı. Aynı zamanda bu üyenin 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile geleceği ortaya çıkmıştı. Bahsi geçen cihazın, klasik Galaxy S10'dan çok daha yüksek bir fiyat etiketi ile geleceği biliniyordu ancak olası fiyat etiketine dair kesin bir fikrimiz yoktu.

Bugün, cihazın Çin fiyatı isabetli tahminleri ve doğruluk oranı yüksek sızıntıları ile tanınan Evan Blass tarafından sızdırıldı. Blass'in Twitter hesabı paylaşmış olduğu bir görsel, seramik kasalı Galaxy S10+'ın 8 GB RAM'li/512 GB dahili depolamalı varyantının 9.000 yuanlık(1329 dolar), 12 GB RAM'li//1 TB dahili depolamalı varyantının ise 10.000 yuanlık(1476) bir fiyat etiketin sahip olduğunu ortaya koyuyor.

https://www.gizmochina.com/2019/02/17/samsung-galaxy-s10-ceramic-edition-chinese-pricing-leaks/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Ayrıca görselden anladığımız kadarıyla cihazın seramik kasalı olmayan, klasik hali için yeşil, karbon siyahı ve beyaz olmak üzere 3 renk seçeneği ileveolmak üzere 2 depolama seçeneği bulunuyor. Ancak ne yazık ki onların fiyatlarına yer verilmemiş.