Seri üretimine başlanan yerli kamikaze İHA'lar Alpagu ve Kargu hakkında her şey

Bu videomuzda STM tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde seri üretimine başlanan sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu ve döner kanatlı vurucu İHA Karguyu tanıtıyoruz.

Donanımhaber.com'dan herkese merhaba ben Samet Yurtsever,



Bu videomuzda Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak yepyeni bir teknolojiyle karşınızdayız. STM tarafından geliştirilen vurucu insansız hava araçları Alpagu ve Karguyu tanıtacağız.



Alpagu Türkçede düşmana tek başına saldıran yiğit anlamına geliyor. İsminin hakkının verecek şekilde geliştirilen Alpagu, tek bir personel tarafından kolayca taşınabiliyor ve anında kurulabiliyor. Lançerden ateşlenerek fırlatılan Alpagu 10 dakika da havada kalabiliyor. Özellikle meskun mahal operasyonlarında ve pusuya maruz kalındığında askerimizin büyük yardımcısı

olacak olan bu İHA taşıdığı patlayıcı ile hedefe dalış gerçekleştiriyor ve hedefi etkisiz hale getirebiliyor. Yılllardır askerlerimiz dağlardan açılan ateşe karşılık vermek için görüntü vermek zorunda kalıyordu. Artık bu tarz saldırılarda aracın yanında veya mevzide görüntü vermeksizin ateş açan teröristler etkisiz hale getirilebilecek.





5 kilometre menzile sahip olan Alpagu, saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor. Gece ve gündüz etkin bir biçimde operasyon icra edebilen vurucu İHA, 3 kilo 700 gram ağırlığa sahip ve 400 metre yüksekliğe çıkabiliyor.



Savunma Sanayii Müsteşarlığından yakın zamanda yapılan açıklamaya göre Alpagu'nun seri üretimine başlandı.



Bir diğer kamikaze İHA olarak adlandırılabilecek olan Kargu ise Alpagu'dan farklı olarak döner kanat olarak karşımıza çıkıyor.

Türkçede dağ doruklarında düşmanı gözetlemek için kurulan kule anlamına gelen Kargu, yine Alpagu'dan farklı olarak lançere gerek duymaksızın dikey kalkış yapabiliyor.



Yine gece ve gündüz etkin operasyon icra kabiliyetine sahip olan Kargu, tek bir personel tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor.

Kargunun aynı zamanda gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit ve takip yeteneği de bulunuyor. Yine Alpagu gibi 5 kilometre kontrol menziline sahip olan Kargu farklı olarak 1000 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Saatte 72 kilometre hıza ulaşabilen İHA, Alpagudan daha ağır. Tam olarak 6 kilo 285 gram olan İHA da düşmana kamikaze saldırısı gerçekleştirebiliyor.



STM tarafından geliştirilen vurucu ihaları tanıttığımız videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

