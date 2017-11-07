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Seri üretimine başlanan yerli kamikaze İHA'lar Alpagu ve Kargu hakkında her şey

2 yıl
6,5b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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Bu videomuzda STM tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde seri üretimine başlanan sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu ve döner kanatlı vurucu İHA Karguyu tanıtıyoruz.
Donanımhaber.com'dan herkese merhaba ben Samet Yurtsever,

Bu videomuzda Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak yepyeni bir teknolojiyle karşınızdayız. STM tarafından geliştirilen vurucu insansız hava araçları Alpagu ve Karguyu tanıtacağız.

Alpagu Türkçede düşmana tek başına saldıran yiğit anlamına geliyor. İsminin hakkının verecek şekilde geliştirilen Alpagu, tek bir personel tarafından kolayca taşınabiliyor ve anında kurulabiliyor. Lançerden ateşlenerek fırlatılan Alpagu 10 dakika da havada kalabiliyor. Özellikle meskun mahal operasyonlarında ve pusuya maruz kalındığında askerimizin büyük yardımcısı
olacak olan bu İHA taşıdığı patlayıcı ile hedefe dalış gerçekleştiriyor ve hedefi etkisiz hale getirebiliyor. Yılllardır askerlerimiz dağlardan açılan ateşe karşılık vermek için görüntü vermek zorunda kalıyordu. Artık bu tarz saldırılarda aracın yanında veya mevzide görüntü vermeksizin ateş açan teröristler etkisiz hale getirilebilecek.


5 kilometre menzile sahip olan Alpagu, saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor. Gece ve gündüz etkin bir biçimde operasyon icra edebilen vurucu İHA, 3 kilo 700 gram ağırlığa sahip ve 400 metre yüksekliğe çıkabiliyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığından yakın zamanda yapılan açıklamaya göre Alpagu'nun seri üretimine başlandı.

Bir diğer kamikaze İHA olarak adlandırılabilecek olan Kargu ise Alpagu'dan farklı olarak döner kanat olarak karşımıza çıkıyor.
Türkçede dağ doruklarında düşmanı gözetlemek için kurulan kule anlamına gelen Kargu, yine Alpagu'dan farklı olarak lançere gerek duymaksızın dikey kalkış yapabiliyor.

Yine gece ve gündüz etkin operasyon icra kabiliyetine sahip olan Kargu, tek bir personel tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor.
Kargunun aynı zamanda gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit ve takip yeteneği de bulunuyor. Yine Alpagu gibi 5 kilometre kontrol menziline sahip olan Kargu farklı olarak 1000 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Saatte 72 kilometre hıza ulaşabilen İHA, Alpagudan daha ağır. Tam olarak 6 kilo 285 gram olan İHA da düşmana kamikaze saldırısı gerçekleştirebiliyor.

STM tarafından geliştirilen vurucu ihaları tanıttığımız videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
 

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1ses1 2 yıl en beğenilen
Kendi ürettiğimiz çöp bile olsa gurur duyuyorum. Helal olsun.
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WB 2 yıl
Cehapelilerin yureklerine inecek yine


Secim yatirimi, hepsi yerli degil, kullanmiyorum ama vergisini oduyorum, bunu yapsinlar da oyle gorelim, yandasa vermisler gene
Cehapelilerin yureklerine inecek yineSecim yatirimi, hepsi yerli degil, kullanmiyorum ama vergisini oduyorum, bunu yapsinlar da oyle gor...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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GreyParrot 2 yıl
Güce güç katmaz ancak asimetrik savaşta esneklik sağlar, doğuda her karakola lazım yoksa sergilemenin bir mantığı yok, götü boklu terörist bile kendince bombalı drone yapıyor neyiyle oturup övüneceksin, ancak doğru düzgün kullanılırsa askerimize fayda sağlarsa sevindirici bir haber olur.
Güce güç katmaz ancak asimetrik savaşta esneklik sağlar, doğuda her karakola lazım yoksa sergilemenin bir mantığı yok, götü boklu terörist bile kendince bombalı...
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DH Misafiri 2 yıl
Savaşa hayırcılar gelmiş. Amerikan mandaları sizi gidi.
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emir kustirika 2 yıl
Ya bu normal drone değilmi aaaa diilmmiş :P
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vollkan59 2 yıl
Bunları da eleştirirler. Bazılarına ne yapılsa boş gelir, daha ileriki zamanda yeni modelleriyle Terör belasından tez zamanda canına ot tıkarlar inşallah.
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MoÇü 2 yıl
Güzel haberler. Aynen devam Samet hocam. Teşekkür ederiz haber için.
bu ara da isimleri şahane. :)
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darkaura 2 yıl
alpagu, kargu. japon isimleri gibi olmus. hep boyle ikili uretip kisa ama birbiri ile kafiyeli isimler verirler. iki isimde ayni hece, ayni kuvvetli sesli harfle biter. ornek vermek gerekirse hiryu ve soryu ucak gemileri.
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WB 2 yıl
Cehapelilerin yureklerine inecek yine


Secim yatirimi, hepsi yerli degil, kullanmiyorum ama vergisini oduyorum, bunu yapsinlar da oyle gorelim, yandasa vermisler gene
1 Yanıt Yanıtla +10
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TIME 2 yıl WB
WB
Cehapelilerin yureklerine inecek yine


Secim yatirimi, hepsi yerli degil, kullanmiyorum ama vergisini oduyorum, bunu yapsinlar da oyle gorelim, yandasa vermisler gene


Savunma sanayiindeki olumlu gelismeler siyasi partiler uzeridir.Konuyu siyasete cekip chplileri vatan haini ilan etmek de bi o kadar yanlis.
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ElPoderoso 2 yıl
UCAV
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dartanyan96 2 yıl
seri üretime başlaması süper
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gcb1903 2 yıl
Bazı vatansever vekiller ağlamaya başlayınca anlarız işe yarayıp yaramadıklarını. SİHA'lar çok işe yarıyor zira.
1 Yanıt Yanıtla +8
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grafman09 2 yıl gcb1903
gcb1903

Bazı vatansever vekiller ağlamaya başlayınca anlarız işe yarayıp yaramadıklarını. SİHA'lar çok işe yarıyor zira.

Bir işe yaramadığını nerden biliyorsun? Ordudan haber mi verdiler!!
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