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Serif Labs, iki popüler uygulamasını güncelledi

3 yıl
961
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Serif Labs, iki popüler uygulamasını güncelledi
 
Serif Labs, Affinity Designer ve Affinity Photo isimli uygulamalarını Mac tarafında güncelledi.
Adobe Illustrator benzerinde kişilerin vektör ya da piksel tabanlı tasarımlar yapabilmesine imkan tanıyan ve yine rakibine oldukça benzer bir arayüz yapısıyla gelen Affinity Designer, CMYK, LAB, RGB ve Siyah-Beyaz renk modelleri ile çalışma sunuyor ve tam 16-bit kanal düzenleme desteğini bünyesinde barındırıyor. Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise daha etkili bir yakınlaşma aracı sunuyor, birçok iç/dış vektör aktarma geliştirmesi alıyor, birçok hatadan kurtuluyor ve daha performanslı çalışma gösteriyor.
Photoshop'un karşısına güçlü bir alternatif olarak çıkartılan Affinity Photo, siyah ağırlıklı bir arayüzle geliyor. Her türlü düzenleme işlemi için gereken araçları sol tarafta, katman ve diğer ayarlama seçenekleri ise sol tarafta toplanan uygulama, 16 bit desteğiyle kanal başına ciddi değişiklikler yapabilirken ICC, CMYK, LAB renk desteklerini sunuyor ve Photoshop'un PSD formatındaki dosyalarını katmanlarıyla beraber açabiliyor. Affinity Photo yayınlanan yeni sürümüyle ise birçok bilinen hatadan kurtuluyor, bünyesine yeni lens ayar filtreleri ekleniyor, Affinity Designer ile benzer olarak daha etkili yakınlaşma aracıyla geliyor ve özellikle canlı filtrelerin işleme performansı açısından artık çok daha hızlı çalışıyor.
Gelişmiş uygulamalara direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 
Serif Labs, iki popüler uygulamasını güncelledi
 

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