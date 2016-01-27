Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Ses dalgaları cımbızı" sayesinde 3D doku üretimi daha kolay hale gelecek

Amerika'nın üniversitelerinden oluşturulan bir ekip, ses dalgalarıyla hücreleri hareket ettirmeyi başardı. Doku üretimi alanında önemli gelişmelere yol açması beklenen tekniğin detayları haberimizde..
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,6b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Carnegie Mellon, MIT ve Penn State Üniversiteleri geliştirdikleri yeni bir teknikle hücrelere zarar vermeden onları hareket ettirmeyi başardı. Ses dalgalarından oluşan cımbızla gerçekleşen işlemde hücrelere temas olmadan yerleri değiştirildiği için yapılarında herhangi bozulma veya değişim gerçekleşmiyor.
İlk etapta hücrelerin yerini değiştirme başarısını gösteren ekip bu tekniğin daha da geliştirilerek 3 boyutlu yazıcıyla doku üretiminde de kullanılabilmesini amaçlıyor. Ekip yayınladıkları son makalede tekniğin kullanıldığı mikro akışkan bir cihaz geliştirdiklerini duyurdu. Cihazın kenarlarından üç boyutta verilen ses dalgalarının hedeflenen noktadaki hücre üzerinde birbiriyle buluşmasıyla o hücre hapsedilebiliyor, daha sonrasında ise cihaz üzerinde yapılan yönlendirmelerle hapsedilen hücre ses dalgaları yardımıyla istenilen konuma getiriliyor.
 
Tek hücre hareketinin yanı sıra çoklu hücreleri de hareket ettirebilen cihaz, hücreleri istenilen modele göre yerleştirerek farklı yapıda dokuların oluşmasına da olanak veriyor. Hücrelere zarar vermeden müdahale edilebilmesi nedeniyle tekniğin gelecekte büyük bir potansiyeli olduğunu düşünen ekip kanser tedavisi, doku tedavisi ve üretimi gibi alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor.

http://news.mit.edu/2016/acoustic-tweezers-manipulate-cells-sound-waves-0125 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 3 yıl
geleneksel calisma sekillerinin ne kadar otesi diyorum, sadece.
bagnaz degerlendirme yazmadan !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
İşte buna güzel gelişme derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 3 yıl

Yeri gelmişken şunu ekleyeyim
Andras Forgacs:
Hayvanları öldürmeden deri ve et üretimi (Türkçe altyazılı)

2050'ye ulaştığımızda dünya nüfusunun et, süt ürünleri, yumurta ve deri ihtiyacını karşılamak için 100 milyar kara hayvanına gereksinim duyulacak. Bu büyüklükte bir hayvan sürüsünü beslemek gezegenimize büyük ve sürdürülme imkanı olmayan ekonomik bir yük olacak. Peki ya farklı bir yolu olsaydı? Bu göz açıcı konuşmada, doku mühendisi avukatı Andras Forgacs, et ve deriyi biyofabrikasyon yoluyla üretmenin, hamburger ve el çantaları üretmek için hayvanları öldürmekten daha medeni bir yol olduğunu savunuyor.

ted.com/...

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 120 Dolara kendi BB-8 robotunuzu yapmak ister misiniz? 3 yıl Chromebook, giriş seviyesi Windows dizüstü modellerini zorlamaya başladı 3 yıl Avea ve TTNET markalarına veda vakti! "Değerlendirme videosu" 3 yıl HBM 2 bellekli Titan X halefi, Nisan ayında tanıtılabilir 3 yıl İstanbul’a özel .ist ve .istanbul uzantılı alan adları geliyor 3 yıl Firefox 44 masaüstüne push bildirimler, Android'e bulut yazdırma yeteneği getiriyor 3 yıl Telefon konuşmalarını kaydeden iPhone kılıfı: JiC 3 yıl Samsung, Galaxy S7 ile birikte telefon yükseltme programı başlatacak 3 yıl Samsung, 2015'de araştırma geliştirme faaliyetlerine büyük kaynak ayırdı 3 yıl LG G5 kılıf görselleri internete düştü 3 yıl Instagram yılda ne kadar ve nasıl para kazanıyor? 3 yıl Koşuculara özel yeni iOS ve Android uygulaması: Freeletics Running 3 yıl Microsoft, yeni iOS uygulaması News Pro'yu yayınladı 3 yıl Parmak izi okuyucu, mobil cihazlarda yaygın hale geliyor 3 yıl Periscope'a GoPro desteği 3 yıl Olympus, PEN-F fotoğraf makinesini hayata döndürdü 3 yıl Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650 ön siparişe başladı 3 yıl Genetik mühendisliğiyle ilk otistik maymunlar yetiştirildi 3 yıl Sony'den yeni bir satın almayla nesnelerin interneti atağı 3 yıl Xiaomi yeni amiral gemisi Mi 5'i resmi olarak 24 Şubat'ta tanıtacak 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN "Ses dalgaları cımbızı" sayesinde 3D doku üretimi daha kolay hale gelecek Sonraki Apple'dan tarihi rekor: 74.7 milyon iPhone satışı, 18.4 milyar dolar faaliyet karı 3 yıl LG 2015 yılını 60 Milyon akıllı telefon satışıyla tamamladı 3 yıl Windows Phone'un başındaki isim iPhone kullanırken yakalandı 3 yıl Kök hücreler bilgisayar kodları yardımıyla programlanabilir! 3 yıl Yapay Zeka'nın öncülerinden Marvin Minsky hayatını kaybetti 3 yıl Google'dan mültecilere Chromebook yardımı 3 yıl Çin'de internet kullanıcı sayısı 688 milyona ulaştı 3 yıl MSI oyuncular için tasarladığı Interceptor DS300 Lazer Mouse'unu tanıttı 3 yıl ABD'de hizmet veren "Boost Mobile" reklam izleyen kullanıcılarına indirim yapacak 3 yıl Tesla Motors otonom özellikleri ön plana çıkaran reklam filmini yayınladı 3 yıl iPhone’un ve iPad’in yeniden başlamasına neden olan ilginç açık 3 yıl iPad Air 3 sızıntıları, iPad Pro izlerini taşıyor 3 yıl Sony, PlayStation birimlerini ABD merkezli tek şirket çatısı altında birleştiriyor 3 yıl Bulunan en büyük Güneş Sistemi 3 yıl Amazon, Android'teki Google mecburiyetini bitirmek istiyor 3 yıl Rehberinizdeki silinen kişileri kolayca geri yükleyin 3 yıl Twitter bazı VIP kullanıcıları için reklam gösterimini durdurdu 3 yıl iPad'i bilgisayar monitörü olarak kullanın Duet ve Splashtop inceleme videosu 3 yıl Apple, "Project Titan" için çalışan alımını durdurdu 3 yıl Snapchat'in yeni sohbet arayüzü ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Anti Mülteci Harekatı - İnternet Topluluğu
DH Forum
US PSN'DEN PAYPAL İLE ALIŞVERİŞ REHBERİ
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim