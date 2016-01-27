"Ses dalgaları cımbızı" sayesinde 3D doku üretimi daha kolay hale gelecek

Haber Editörü
Carnegie Mellon, MIT ve Penn State Üniversiteleri geliştirdikleri yeni bir teknikle hücrelere zarar vermeden onları hareket ettirmeyi başardı. Ses dalgalarından oluşan cımbızla gerçekleşen işlemde hücrelere temas olmadan yerleri değiştirildiği için yapılarında herhangi bozulma veya değişim gerçekleşmiyor.
İlk etapta hücrelerin yerini değiştirme başarısını gösteren ekip bu tekniğin daha da geliştirilerek 3 boyutlu yazıcıyla doku üretiminde de kullanılabilmesini amaçlıyor. Ekip yayınladıkları son makalede tekniğin kullanıldığı mikro akışkan bir cihaz geliştirdiklerini duyurdu. Cihazın kenarlarından üç boyutta verilen ses dalgalarının hedeflenen noktadaki hücre üzerinde birbiriyle buluşmasıyla o hücre hapsedilebiliyor, daha sonrasında ise cihaz üzerinde yapılan yönlendirmelerle hapsedilen hücre ses dalgaları yardımıyla istenilen konuma getiriliyor.
Tek hücre hareketinin yanı sıra çoklu hücreleri de hareket ettirebilen cihaz, hücreleri istenilen modele göre yerleştirerek farklı yapıda dokuların oluşmasına da olanak veriyor. Hücrelere zarar vermeden müdahale edilebilmesi nedeniyle tekniğin gelecekte büyük bir potansiyeli olduğunu düşünen ekip kanser tedavisi, doku tedavisi ve üretimi gibi alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor.
http://news.mit.edu/2016/acoustic-tweezers-manipulate-cells-sound-waves-0125 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bagnaz degerlendirme yazmadan !
Yeri gelmişken şunu ekleyeyim
Andras Forgacs:
Hayvanları öldürmeden deri ve et üretimi (Türkçe altyazılı)
2050'ye ulaştığımızda dünya nüfusunun et, süt ürünleri, yumurta ve deri ihtiyacını karşılamak için 100 milyar kara hayvanına gereksinim duyulacak. Bu büyüklükte bir hayvan sürüsünü beslemek gezegenimize büyük ve sürdürülme imkanı olmayan ekonomik bir yük olacak. Peki ya farklı bir yolu olsaydı? Bu göz açıcı konuşmada, doku mühendisi avukatı Andras Forgacs, et ve deriyi biyofabrikasyon yoluyla üretmenin, hamburger ve el çantaları üretmek için hayvanları öldürmekten daha medeni bir yol olduğunu savunuyor.
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