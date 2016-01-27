"Ses dalgaları cımbızı" sayesinde 3D doku üretimi daha kolay hale gelecek

Carnegie Mellon, MIT ve Penn State Üniversiteleri geliştirdikleri yeni bir teknikle hücrelere zarar vermeden onları hareket ettirmeyi başardı. Ses dalgalarından oluşan cımbızla gerçekleşen işlemde hücrelere temas olmadan yerleri değiştirildiği için yapılarında herhangi bozulma veya değişim gerçekleşmiyor.

İlk etapta hücrelerin yerini değiştirme başarısını gösteren ekip bu tekniğin daha da geliştirilerek 3 boyutlu yazıcıyla doku üretiminde de kullanılabilmesini amaçlıyor. Ekip yayınladıkları son makalede tekniğin kullanıldığı mikro akışkan bir cihaz geliştirdiklerini duyurdu. Cihazın kenarlarından üç boyutta verilen ses dalgalarının hedeflenen noktadaki hücre üzerinde birbiriyle buluşmasıyla o hücre hapsedilebiliyor, daha sonrasında ise cihaz üzerinde yapılan yönlendirmelerle hapsedilen hücre ses dalgaları yardımıyla istenilen konuma getiriliyor.

Tek hücre hareketinin yanı sıra çoklu hücreleri de hareket ettirebilen cihaz, hücreleri istenilen modele göre yerleştirerek farklı yapıda dokuların oluşmasına da olanak veriyor. Hücrelere zarar vermeden müdahale edilebilmesi nedeniyle tekniğin gelecekte büyük bir potansiyeli olduğunu düşünen ekip kanser tedavisi, doku tedavisi ve üretimi gibi alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor.

http://news.mit.edu/2016/acoustic-tweezers-manipulate-cells-sound-waves-0125