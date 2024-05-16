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    Sony’nin ultra hassas mikrocerrahi robotu mısır tanesini dikebiliyor

    Sony, bir mısır tanesinde küçük bir kesik oluşturabilen ve bu kesiği dikebilen ultra hassas mikrocerrahi robotunu sergiledi. Robot, farklı aletler arasında otomatik geçiş de yapabiliyor.
    Sony’nin hassas mikrocerrahi robotu mısır tanesini dikebiliyor Tam Boyutta Gör
    Mikrocerrahi, cerrahi mikroskop ve diğer aletler kullanılarak çok küçük insan dokuları üzerinde gerçekleştirilen cerrahi prosedürleri ifade ediyor. Bu tür operasyonlar yüksek düzeyde beceri gerektirirken yalnızca sınırlı sayıda doktor ve tesis tarafından gerçekleştirilebiliyor. Sony, bu gelişmiş ameliyatı hem tedaviyi uygulayanlar hem de tedaviye ihtiyaç duyanlar için daha erişilebilir hale getirmek için cerrahi yardım robotunu gözler önüne serdi.

    Sony'den cerrahlar için robot

    Sony’nin hassas mikrocerrahi robotu mısır tanesini dikebiliyor Tam Boyutta Gör
    Robot sistemi esas olarak cerrah tarafından çalıştırılan bir masa üstü konsol ve hasta üzerinde işlemleri gerçekleştiren bir robottan oluşuyor. Cerrahın konsol üzerindeki ellerinin hareketleri, robot tarafından kopyalanıyor ancak çok daha hassas bir şekilde. Sony’ye göre bu hareket ölçeklendirme tekniği, cerrahların fiziksel sınırlamalarının ötesinde hassas operasyonlar gerçekleştirmesine olanak tanıyor.
    Sony’nin hassas mikrocerrahi robotu mısır tanesini dikebiliyor Tam Boyutta Gör
    Sony aynı zamanda robotunun farklı aletler arasında otomatik geçiş yapabilen türünün ilk örneği olduğunu, hayvan cerrahisinde başarıyla test edildiğini belirtiyor. Sony, robotunun çapları 1 mm'nin çok altında olan son derece küçük kan damarları ve sinirler üzerine odaklanan süper mikrocerrahi alanında cerrahlara yardımcı olmak üzere tasarlandığının altını çiziyor. Bu tür cerrahi operasyonlarda inanılmaz bir hassasiyet ve sabit eller gerekiyor. Bu alandaki uzmanlar genellikle işlerini mikroskoptan bakarak yaparlar.
    Sony’nin hassas mikrocerrahi robotu mısır tanesini dikebiliyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan bu tıp alanında doktorlara yardımcı olan robotlar da zaten bir süredir bulunuyor. Bunlar tamamen otonom yapay zeka destekli robotlar değiller. Sadece cerrahların el hareketlerini azaltırken görüşlerini büyütmelerine olanak tanıyan teleoperasyon araçlarından ibaretler ancak ameliyatlarda yeni olasılıklara kapı açıyorlar.

    Sony’nin prototip robotu, 4K Micro OLED ekranlar ve stereoskopik 4K 3D kamera sistemi ile donatılmış durumda. Bu sistem, gerçek zamanlı görüntüyü cerraha sunuyor. Sony aynı zamanda bu robotu doktorlarla da test ediyor. Dr. Hisako Hara ve Dr. Makoto Mihara, en azından Sony’nin basın bülteninde belirtildiği kadarıyla robottan oldukça etkilenmiş gibi görünüyor. Doktorlar, robotun kendi hareketleriyle son derece uyumlu ve doğal davrandığının altını çiziyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/robotics/sony-microsurgery-robot-corn/ https://www.sony.com/en/SonyInfo/research/projects/microsurgery_assistance_robot/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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