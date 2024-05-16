Sony’nin ultra hassas mikrocerrahi robotu mısır tanesini dikebiliyor

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Tam Boyutta Gör Mikrocerrahi, cerrahi mikroskop ve diğer aletler kullanılarak çok küçük insan dokuları üzerinde gerçekleştirilen cerrahi prosedürleri ifade ediyor. Bu tür operasyonlar yüksek düzeyde beceri gerektirirken yalnızca sınırlı sayıda doktor ve tesis tarafından gerçekleştirilebiliyor. Sony, bu gelişmiş ameliyatı hem tedaviyi uygulayanlar hem de tedaviye ihtiyaç duyanlar için daha erişilebilir hale getirmek için cerrahi yardım robotunu gözler önüne serdi.

Sony'den cerrahlar için robot

Tam Boyutta Gör Robot sistemi esas olarak cerrah tarafından çalıştırılan bir masa üstü konsol ve hasta üzerinde işlemleri gerçekleştiren bir robottan oluşuyor. Cerrahın konsol üzerindeki ellerinin hareketleri, robot tarafından kopyalanıyor ancak çok daha hassas bir şekilde. Sony’ye göre bu hareket ölçeklendirme tekniği, cerrahların fiziksel sınırlamalarının ötesinde hassas operasyonlar gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör Sony aynı zamanda robotunun farklı aletler arasında otomatik geçiş yapabilen türünün ilk örneği olduğunu, hayvan cerrahisinde başarıyla test edildiğini belirtiyor. Sony, robotunun çapları 1 mm'nin çok altında olan son derece küçük kan damarları ve sinirler üzerine odaklanan süper mikrocerrahi alanında cerrahlara yardımcı olmak üzere tasarlandığının altını çiziyor. Bu tür cerrahi operasyonlarda inanılmaz bir hassasiyet ve sabit eller gerekiyor. Bu alandaki uzmanlar genellikle işlerini mikroskoptan bakarak yaparlar.

Tam Boyutta Gör Öte yandan bu tıp alanında doktorlara yardımcı olan robotlar da zaten bir süredir bulunuyor. Bunlar tamamen otonom yapay zeka destekli robotlar değiller. Sadece cerrahların el hareketlerini azaltırken görüşlerini büyütmelerine olanak tanıyan teleoperasyon araçlarından ibaretler ancak ameliyatlarda yeni olasılıklara kapı açıyorlar.

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Sony’nin prototip robotu, 4K Micro OLED ekranlar ve stereoskopik 4K 3D kamera sistemi ile donatılmış durumda. Bu sistem, gerçek zamanlı görüntüyü cerraha sunuyor. Sony aynı zamanda bu robotu doktorlarla da test ediyor. Dr. Hisako Hara ve Dr. Makoto Mihara, en azından Sony’nin basın bülteninde belirtildiği kadarıyla robottan oldukça etkilenmiş gibi görünüyor. Doktorlar, robotun kendi hareketleriyle son derece uyumlu ve doğal davrandığının altını çiziyor.

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