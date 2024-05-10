Tıpta çığır açan gelişme: Doğuştan sağır kız çocuğu, gen terapisiyle duymaya başladı

- Kulağa belirli genleri içeren virüs enjekte ediliyor
- Sonuçlar çok başarılı
- Araştırma devam ediyor
- Yorumlar
Kulağa belirli genleri içeren virüs enjekte ediliyor
CHORD deneyi geçen yılın Mayıs ayında başladı. Amaç, OTOF mutasyonu olan vakalarda DB-OTO adı verilen gen terapisinin işe yarayıp yaramadığını incelemekti. Opal, zararsız AAV1 virüsünü içeren bir infüzyon aldı.
Bu operasyon genel anestezi altında kokleaya (kulak salyangozu) enjeksiyon yoluyla gerçekleştirildi. Böylelikle virüsün genetik materyalinin hücrelere aktarılması sağlandı. Çocuğun sol kulağına gen tedavisi uygulanırken, aynı zamanda implant da takıldı.
Deneme, Opal dahil üç çocuğun yer aldığı üç bölümden oluşuyor. Hasta çocuklar küçük bir dozda gen terapisini sadece bir kulak için aldılar. Böylelikle yan etkinin azaldığı belirtliyor. İşlem ise yalnızca 20 dakika sürdü.
Sonuçlar çok başarılı
Yaklaşık 4 hafta sonra Opal, sol kulaktaki koklear implant kapatıldığında bile seslere tepki vermeye başladı. Doktorlar daha sonraki durumu izlediler ve önemli iyileşmeler buldular. 24. haftadan sonra çocuğun fisıltıları duyabildiği tespit edildi.
Cambridge Üniversitesi'nde kulak cerrahı ve araştırmanın başı Profesör Manohar Bance, sonuçların muhteşem olduğunu belirterek, beklediğinden çok daha iyi olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Gen terapisi uzun yıllardan beri otoloji ve odyolojinin geleceği olmuştur ve artık nihayet burada olduğu için çok heyecanlıyım. Bunun iç kulak ve birçok işitme kaybı türüne yönelik gen tedavileri için yeni bir çağın başlangıcı olmasını umuyoruz."
Opal, nadir görülen bir genetik rahatsızlık olan işitsel nöropati nedeniyle tamamen sağır olarak doğdu. İşitsel nöropati spektrum bozukluğunda kulak sesi normal olarak algılamasına rağmen, bu sinyalleri beyne göndermede sorun yaşıyor. Bu problem, sağırlığın yanı sıra sesleri ayırt etme ve netlik konusunda da sorunlara yol açabiliyor. Hastalığın her 10 bin bebekte bir görüldüğü belirtiliyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, hastalık tek bir OTOF genindeki mutasyondan kaynaklanıyor. OTOF geni otoferlin adı verilen bir protein üretiyor. Bu protein, kulağın iç kılları ve işitme siniri ile iletişimde rol oynuyor.
Araştırma devam ediyor
Araştırmanın ilk aşamasında hastaların tek kulağına küçük bir doz veriliyor. Daha sonra ikinci aşamada sadece tek kulakta daha yüksek dozda gen terapisi kullanılıyor. Burada başlangıç dozunun güvenli olduğunun kanıtlanması önem arz ediyor. Üçüncü aşamada ise, güvenliği ve etkinliği tespit edildikten sonra seçilen dozla her iki kulakta gen tedavisine devam ediliyor. Tedavi uygulanan hastaların takip muayenelerinin beş yıl boyunca devam edeceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.