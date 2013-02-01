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Ses ve görüntü kaydı için yeni bir alternatif, "NoteMark"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ses ve görüntü kaydı için yeni bir alternatif,
Anlık olarak gerekebilen ses ve görüntü kaydı ihtiyaçları için geliştirilen NoteMark, hem ses kaydı, hem fotoğraf makinesi hem de kalem görevini yerine getirebiliyor.

NoteMark dışarıdan bakıldığı zaman normal bir kalem boyutlarında ve istenildiği taktirde sadece yazı yazmak amaçlı kullanılabilen bir ürün. Ancak NoteMark'ı diğer kalemlerden ayıran bazı teknik özellikleri var. NoteMark üzerinde 5MP çözünürlükte otomatik netleme özelliği bulunan bir lens barındırıyor ve bu lens sayesinde istenilen her ortamda 2048x1536 boyutunda Jpeg fotoğraf çekebiliyor. Fotoğrafın çekildiği yeri lazer ışıklar yardımıyla bir çerçeveye alarak kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan cihaz, içerisindeki 1GB dahili hafızası sayesinde 1,000 adet fotoğraf saklayabiliyor. Ayrıca üzerindeki dahili mikrofon sayesinde de, 1,000 dakikaya kadar Wav formatında ses kaydı yapabiliyor.
 
Ses ve görüntü kaydı için yeni bir alternatif,
USB üzerinde şarj olabilen NoteMark, tam dolu güç ile 300'e yakın fotoğraf çekimi yapılabiliyor. Çekimler yapıldıktan sonra herhangi bir bilgisayara USb üzerinden bağlanarak, Evernote isimli program sayesinde görüntüler ya da sesler aktarılabiliyor. 
1 yıllık garanti ile piyasa çıkan NoteMark, $125 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. 

http://notemark.ca/global/#tab_2 Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Fiyatı uçuk olmuş biraz
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Panthera Tigris 6 yıl
memoseler
arel.grsmartphoneda bu ozellikler kullanilabiliyor,farkli anlamda avantajli yonu varmi?
Çok daha taşınabilir. Ayrıca okullarda ders içinde telefon yasak. Tahtadaki yazının direk fotoğrafını çekerek yazma derdinden kurtulunabilir. Not: Hemen edinilmesi gereken bir cihaz. Fakat fiyat 30$ Gibi birşey olmalıydı. Gereksizce fazla olmuş.

Buna izin verecekler zaten. Telefonun yasaklanmasının nedeni kamerası olması.
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memoseler 6 yıl
arel.gr
smartphoneda bu ozellikler kullanilabiliyor,farkli anlamda avantajli yonu varmi?

Çok daha taşınabilir. Ayrıca okullarda ders içinde telefon yasak. Tahtadaki yazının direk fotoğrafını çekerek yazma derdinden kurtulunabilir.
Not: Hemen edinilmesi gereken bir cihaz. Fakat fiyat 30$ Gibi birşey olmalıydı. Gereksizce fazla olmuş.
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arel.gr 6 yıl
smartphone'da bu ozellikler kullanilabiliyor,farkli anlamda avantajli yonu varmi?
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