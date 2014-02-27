Sesli bildirim yapabilen yeni kişisel egzersiz yardımcısı: Moov

Son dönemde sayıları hızla artan egzersiz temelli giyilebilir cihazlar arasına eklenen Moov, özellikle canlı olarak sesli bildirim yapabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Dış görünüş itibariyle bir saati andıran ancak yapılan egzersiz türüne bağlı olarak ayak bileğine, omuza, ayakkabı üzerine, bisiklet pedalına ya da çalışma ağırlıklarına takılabilen Moov, taşıdığı ivme ölçer, jiroskop ve manyetometre ile anlık olarak performans takibi yapabiliyor ve koyulan hedeflere göre kişilere anlık olarak bilgi verebiliyor, yere çok sert basıldığı zaman olası sakatlanmalara karşı uyarı yapabiliyor veya yoga sırasında doğu açıda durulmasını sağlayabiliyor. Bu bildirimlerini canlı olarak yapabilmesiyle birçok rakibiden ayrılan ürün, çalışmak için iOS (Android sonra) işletim sistemli bir cihaza ihtiyaç duyuyor ve yüklenen özel uygulaması üzerinden başkaları ile motive edici yarışmalara girilmesini de sağlayabiliyor. Su geçirmez gövde yapısıyla koşma, yürüme, boks, vücut geliştirme ve golf gibi aktiviteler yanında yüzmeye de izin veren Moov, belirtildiği kadarıyla tam dolu şarjla 1 hafta boyunca kullanılabiliyor ve gün sonunda yapılan bütün spor türlerini tek bir ekran üzerinde göstererek bilgi verebiliyor.

Önümüzdeki yaz aylarında satışa sunulacağı belirtilen kişisel egzersiz asistanı Moov, buradan yapılacak 60$ ön sipariş ile şimdiden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanan başarılı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/127585-moov-is-a-personal-training-wearable-device-that-gives-you-voice-guided-workout-advice-in-real-time