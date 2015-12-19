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Sevimli Om Nom yeniden aramızda

Yıllardır şekerine ulaşması için uğraşıp didindiğimiz sevimli yaratık Om Nom, Cut the Rope: Magic adındaki yeni oyun ile bir kez daha ekranlarımıza konuk oluyor.
3 yıl
3,5b
1
6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sevimli Om Nom yeniden aramızda


Cut the Rope serisiyle bir milyara yakın indirme rakamına ulaşan Zeptolab, bugüne kadar pek çok farklı versiyonla karşımıza çıktı. Numaralı bir seri oluşturmaktansa, firma farklı isimlendirmelerle yeni sürümler geliştiriyor. Serinin son oyunu Cut the Rope: Magic oldu. 

Sevimli canavar Om Nom'u şekerlerine ulaştırmaya çalıştığınız yeni oyunda, yeni stratejiler gerektiren farklı yerleşim düzenleri sunulurken, Om Nom'u farklı şekillere soktuğunuz hayvan modları, ipucu modu, hava üfleyen körükler gibi pek çok farklı mekanik oyundaki yerini almış. Sadece şeker için değil yıldızları toplamak için de stratejiler geliştirebiliyorsunuz. 

100'den fazla bölümün olduğu oyunda, şekerinizi kapmak isteyen boss'lara karşı da mücadele etmeniz gerekiyor. Grafiklerin elden geçirildiği ve güçlendirildiği oyun Android için ücretsiz ancak limitsiz ipucu ile reklamsız tecrübe için 12.99TL fiyat belirlenmiş. iOS için ise 2.7TL fiyat etiketi mevcut. 


 

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ylmzsngl 3 yıl
Çok ilginç geldi bana. Normalde IOS daha pahalı olurdu :)
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UML 3 yıl
iOS için 0.99 USD olan sürüm Android'de bedava zaten. İpuçları vs uygulama içi satınalma.
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UML 3 yıl ylmzsngl
iOS için 0.99 USD olan sürüm Android'de bedava zaten. İpuçları vs uygulama içi satınalma.
1 Yanıt Yanıtla
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Seyrim 3 yıl
Androidde niye bu kadar fiyat farkı var.. Guzel oyun..
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Gencbeyiin 3 yıl
fiyat iyi
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