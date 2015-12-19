Sevimli Om Nom yeniden aramızda





Cut the Rope serisiyle bir milyara yakın indirme rakamına ulaşan Zeptolab, bugüne kadar pek çok farklı versiyonla karşımıza çıktı. Numaralı bir seri oluşturmaktansa, firma farklı isimlendirmelerle yeni sürümler geliştiriyor. Serinin son oyunu Cut the Rope: Magic oldu.





Sevimli canavar Om Nom'u şekerlerine ulaştırmaya çalıştığınız yeni oyunda, yeni stratejiler gerektiren farklı yerleşim düzenleri sunulurken, Om Nom'u farklı şekillere soktuğunuz hayvan modları, ipucu modu, hava üfleyen körükler gibi pek çok farklı mekanik oyundaki yerini almış. Sadece şeker için değil yıldızları toplamak için de stratejiler geliştirebiliyorsunuz.





100'den fazla bölümün olduğu oyunda, şekerinizi kapmak isteyen boss'lara karşı da mücadele etmeniz gerekiyor. Grafiklerin elden geçirildiği ve güçlendirildiği oyun Android için ücretsiz ancak limitsiz ipucu ile reklamsız tecrübe için 12.99TL fiyat belirlenmiş. iOS için ise 2.7TL fiyat etiketi mevcut.







