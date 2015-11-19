Shark Tank şovu CES 2016'da sahne alıyor

ABC kanalının Emmy ödüllü beğenilen realite şovu Shark Tank, Ocak ayı başında düzenlenecek olan CES 2016 tüketici elektroniği fuarında sahneye çıkarak, katılımcıların kendi projelerini anlatmalarına ve yatırım fırsatı kazanmalarına imkan tanıyacak.





Japonya'daki Dragon's Den şovunu temel alan Shark Tank, girişimcilere yönelik olması ile dikkat çekiyor. Şov, parlak fikirleri olan girişimcilerin multi-milyoner ve sert iş insanlarından oluşan bir jüriyi ikna etme çabalarını anlatıyor. Jüri eğer bir fikri beğenirse girişimcisine yatırım yapma sözü veriyor. Shark Tank jürisinde Kevin O'Leary, Barbara Corcoran, Daymond John, Robert Herjavec, Lori Greiner ve Mark Cuban gibi ünlü isimler yer alıyor. Şov, Emmy ödül töreninde En Etkileyici Gerçeklik kategorisinde iki yıl üst üste ödül aldı.





Shark Tank realite şovu 7 Ocak 2016 tarihinde The Venetian otelinde gerçekleştirilecek. ABC web sitesinden doldurdukları formlar ile katılımcılar bileklerine özel bir bileklik takarak jürinin karşısına çıkabilecekler. Jüriyi ikna edenleri ise yüklü bir yatırım bekliyor.