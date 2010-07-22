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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharkoon yeni kasa fanı Silent Eagle 800'ü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,5b
1
23
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticis Sharkoon, bugün yaptığı bir açıklamayla, Silent Eagle serisi altında hazırladığı yeni kasa fanını duyurdu. Silent Eagle 800 olarak isimlendirilen 140mm çapındaki yeni fan, 800 devir/dakika hızında çalışıyor ve 93.85 CFM hava üfleyebiliyor. Gürültü seviyesi 12.4 dB olarak açıklanan yeni fan, dört adet fan vidasıyla birlikte sunuluyor.

Sessizlik ve yüksek soğutma performans ön planda tutularak hazırlandığı belirtilen Sharkoon Silent Eagle 800, 3pin/4pin adaptör kablolarıyla birlikte 12.31 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.


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makovad 9 yıl
bu fan nerede satılıyor Türkiyeye getirecek bir dhci ariyorum
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saintroyo 9 yıl
değerler normal herhangi bir anormallik yok. 14 lük fanlar rpm düşük olduğu için hem düşük seste(kişiye göre değişir.) hem de düşük sayılabilecek bir cfm değerinde çalışırlar.

ayrıca 98 cfm değil sanırım birim yanlış yazılmış.
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murettep 9 yıl
12 dB sessizlik arayanların işine yarar niye getirisi olmasın canım ;)
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yousuff 9 yıl
93 cfm gerçekten iyi tabi test edip sesine bakmak lazım o kadar düşük seste çalışcağını sanmıyom minimum ses seviyesi olabilir
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yelkowan 9 yıl

İlk şoku 93.85 CFM'yi görünce oldum ama 12.4dB yi görünce birinci şok uzun sürmedi. :))
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makovad 9 yıl
ne zaman piyasa yapar alalım 7 adet
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DeistSuat 9 yıl
@mehmetgirgin

düşükmü ?
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DLI 9 yıl
93.85 cmf değil 93.85 m3/h
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mehmetgirgin 9 yıl
resmi buysa çok basit ,performansı düşük gibi görünüyo
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rextr 9 yıl

mehmetgirgin

resmi buysa çok basit ,performansı düşük gibi görünüyo


bir iki ışık koysalardı, rengini de kırmızı yapsalardı daha çok performans verirdi hiç şüphesiz.
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OverClocK1ng 9 yıl
800 e göre ses seviyesi normal ama 98CFM biraz abartı geldi.
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Sadece Sürücü 9 yıl
90cfm fanlar 35db-40db filan oluyor. 12liklerde.

90cfm bir fan ile bu fanı aynı soğutucuya takarak sıcaklık farkı ile de ölçülebilir ama bu işte bi gariplik var.[>:]
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Virinom 9 yıl
KONU BÖYLE İİ BİR FANA(EĞER YAZILANLAR DOĞRU İSE) GELİNCE DH DEN FANIN TESTİNİ BEKLİYORUZ

BİR FAN NASIL TEST EDİLİR HİÇ BİLMİOM:)
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Virinom 9 yıl
KONU BÖYLE İİ BİR FANA(EĞER YAZILANLAR DOĞRU İSE) GELİNCE DH DEN FANIN TESTİNİ BEKLİYORUZ
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