Sharkoon yeni kasa fanı Silent Eagle 800'ü duyurdu

Komponent üreticis Sharkoon, bugün yaptığı bir açıklamayla, Silent Eagle serisi altında hazırladığı yeni kasa fanını duyurdu. Silent Eagle 800 olarak isimlendirilen 140mm çapındaki yeni fan, 800 devir/dakika hızında çalışıyor ve 93.85 CFM hava üfleyebiliyor. Gürültü seviyesi 12.4 dB olarak açıklanan yeni fan, dört adet fan vidasıyla birlikte sunuluyor.

Sessizlik ve yüksek soğutma performans ön planda tutularak hazırlandığı belirtilen Sharkoon Silent Eagle 800, 3pin/4pin adaptör kablolarıyla birlikte 12.31 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.