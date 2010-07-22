Sharkoon yeni kasa fanı Silent Eagle 800'ü duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Komponent üreticis Sharkoon, bugün yaptığı bir açıklamayla, Silent Eagle serisi altında hazırladığı yeni kasa fanını duyurdu. Silent Eagle 800 olarak isimlendirilen 140mm çapındaki yeni fan, 800 devir/dakika hızında çalışıyor ve 93.85 CFM hava üfleyebiliyor. Gürültü seviyesi 12.4 dB olarak açıklanan yeni fan, dört adet fan vidasıyla birlikte sunuluyor.
Sessizlik ve yüksek soğutma performans ön planda tutularak hazırlandığı belirtilen Sharkoon Silent Eagle 800, 3pin/4pin adaptör kablolarıyla birlikte 12.31 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ayrıca 98 cfm değil sanırım birim yanlış yazılmış.
İlk şoku 93.85 CFM'yi görünce oldum ama 12.4dB yi görünce birinci şok uzun sürmedi. :))
düşükmü ?
bir iki ışık koysalardı, rengini de kırmızı yapsalardı daha çok performans verirdi hiç şüphesiz.
90cfm bir fan ile bu fanı aynı soğutucuya takarak sıcaklık farkı ile de ölçülebilir ama bu işte bi gariplik var.[>:]
BİR FAN NASIL TEST EDİLİR HİÇ BİLMİOM:)