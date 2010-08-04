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Sharp 3D özellikli akıllı telefon hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,4b
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5
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Temsili Görsel

Saygın yayın kuruluşlarından Reuters'ın yeni bir haberine göre Sharp, 3D destekli akıllı telefon hazırlıyor. Hacimli üretimini gerçekleştirdiği KIN serisi telefonlar Microsoft tarafından iptal edilen Sharp, üzerinde çalıştığı yeni cep telefonu modelinde gözlük gerektirmeyen 3D panel kullanarak daha iyi kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Nintendo'nun Haziran ayında tanıttığı 3D destekli mobil oyun konsolu 3DS ile benzer bir ekran teknolojisine sahip olması beklenen telefonda aynı zamanda 3D kameraya yer verileceği ve kullanıcıların 3D görüntü kaydedebileceği belirtiliyor. Modern telefonların tüm özelliklerine sahip olması beklenen yeni model, 3D konusunda ne derece etkileyici olacak, işte bunu ancak telefon pazarı çıktıktan sonra görebileceğiz.

Sharp, 3D destekli akıllı telefonunu yıl sona ermeden pazara sunmayı planlıyor.


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Peerless 9 yıl
yeni bir çağ başlatır eğer çıkarsa :)
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n8birbaslangic 9 yıl
gayet bomba bi telefon gibi
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DH Misafiri 9 yıl
güzel :)
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mobylette 9 yıl
haber ilgi çekici. ancak görseldeki arayüz win 3.1 i ve biraz da netscape arayüzünü anımsatıyor. bu arada japonların notepad üzerinde a href body vs diye kod yazarak site tasarladıklarını sanmıyorum ama o nasıl sitedir öyle
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yonex78 9 yıl
telefon piyasasıda bir ilk olur:)
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