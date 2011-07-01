Sharp'ın 7-inç dokunmatik ekrana sahip tableti Galapagos, FCC onayından geçti

Apple'ın ilk iPad'in lansmanını gerçekleştirip hemen ardından satışa sunması ve bunun sonucunda ciddi bir taleple karşılaşması elbette firmanın rakiplerinin dikkatinden kaçmamıştı. Samsung, LG, Motorola, RIM, HP, Acer ve Toshiba gibi üreticiler büyüyen tablet pazarından pay kapabilmek için farklı niteliklere ve fiyat aralıklarına sahip ürünleriyle karşımıza çıktılar. Bu üreticilerden birisi de Sharp.

2011 yılının başında 10.8-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip tableti FCC (Federal İletişim Komisyonu) onayından geçen Sharp'ın uzun süredir 7-inç'lik bir model üzerinde çalıştığı konuşulmaktaydı. Firmanın 7-inç'lik tableti de FCC onayından geçti. Henüz elimizde taslak dışında herhangi bir detay yok. Fakat tabletin Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.0 Honeycomb ve Ice Cream Sandwich sürümüyle gelebileceği düşünülmekte. Apple'ın iPad'iyle, Samsung'un Galaxy TAB serisiyle daha iyi rekabet edebilmek için Sharp, uygun fiyat stratejisi izleyebileceği söyleniyor.



https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ViewExhibitReport.cfm?mode=Exhibits&RequestTimeout=500&calledFromFrame=N&application_id=661886&fcc_id=%27APYNAR0075