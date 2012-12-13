Shaw Wu: iPhone 5'in satışlarında artış yaşanacak

Sterne Agee analisti Shaw Wu, Apple'ın yeni nesil cihazlarının çizebilecekleri olası satış grafikleri hakkındaki fikirlerini paylaştı.





Apple'ın iPhone 5 üretimindeki artışının yoğun talebi karşılayabilecek noktaya yaklaştığını belirten Wu, Apple'ın takvimini yakaladığını dile getirdi. Daha önce cihazın içinde bulunduğumuz çeyrek içerisinde 46.5 milyonluk bir satış rakamı elde edeceği ön görüsünde bulunan Wu, üretim artışla birlikte bu rakamı 47.5 milyona kadar çekti.





Dördüncü nesil iPad ve iPad Mini hakkındaki öngörülerini de paylaşan Wu, iPad Mini'nin dördüncü nesil iPad satışlarını baltaladığını belirtti. Dördüncü çeyrekte gerçekleşecek olan 9.7 inç'lik tablet satışı öngörülerinde de yenilemeye giden Wu, daha önceki 25 milyonluk satış rakamı ön görüsünü 23.5 milyona çekti. Wu, kullanıcıların daha küçük boyutlardaki tabletlere yöneliminin arttıkça bu düşüşün devam edeceğini de dile getirdi.





iPad Mini'nin 9.7 inç'lik iPad'in satış rakamlarındaki etkili olacağı birçok kez dile getirilmiş olsa da Apple'ın bu durumdan pek de olmadığı görülüyor. Öyle ki Tim Cook, daha önce yapmış olduğu açıklamada ürünler arası pay değişimlerinden rahatsız olmayacaklarını dile getirmişti.

http://appleinsider.com/articles/12/12/12/apple-suppliers-say-iphone-5-demand-still-strong-ipad-mini-cannibalizing-97-ipad