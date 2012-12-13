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Shaw Wu: iPhone 5'in satışlarında artış yaşanacak

6 yıl
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iPhone
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sterne Agee analisti Shaw Wu, Apple'ın yeni nesil cihazlarının çizebilecekleri olası satış grafikleri hakkındaki fikirlerini paylaştı.

Apple'ın iPhone 5 üretimindeki artışının yoğun talebi karşılayabilecek noktaya yaklaştığını belirten Wu, Apple'ın takvimini yakaladığını dile getirdi. Daha önce cihazın içinde bulunduğumuz çeyrek içerisinde 46.5 milyonluk bir satış rakamı elde edeceği ön görüsünde bulunan Wu, üretim artışla birlikte bu rakamı 47.5 milyona kadar çekti.

Dördüncü nesil iPad ve iPad Mini hakkındaki öngörülerini de paylaşan Wu, iPad Mini'nin dördüncü nesil iPad satışlarını baltaladığını belirtti. Dördüncü çeyrekte gerçekleşecek olan 9.7 inç'lik tablet satışı öngörülerinde de yenilemeye giden Wu, daha önceki 25 milyonluk satış rakamı ön görüsünü 23.5 milyona çekti. Wu, kullanıcıların daha küçük boyutlardaki tabletlere yöneliminin arttıkça bu düşüşün devam edeceğini de dile getirdi.

iPad Mini'nin 9.7 inç'lik iPad'in satış rakamlarındaki etkili olacağı birçok kez dile getirilmiş olsa da Apple'ın bu durumdan pek de olmadığı görülüyor. Öyle ki Tim Cook, daha önce yapmış olduğu açıklamada ürünler arası pay değişimlerinden rahatsız olmayacaklarını dile getirmişti. 

http://appleinsider.com/articles/12/12/12/apple-suppliers-say-iphone-5-demand-still-strong-ipad-mini-cannibalizing-97-ipad Yorum Yaz
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tenitra 6 yıl
İphone 5 bence fazla uzun olmuş eni boyu orantisiz. Eni de biraz genisleyecekti daha estetik olurdu.
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bekoc 6 yıl tenitra
tenitra

İphone 5 bence fazla uzun olmuş eni boyu orantisiz. Eni de biraz genisleyecekti daha estetik olurdu.

keşke ama o zaman arayüz nedeniyle tombik bir cihaz olurdu =) 1 fazladan ikon sığdırmak için saçma şekilde genişlerdi.
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createemir 6 yıl
liju1952
Paylaşım için teşekkürler!
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Yav arkadaşım senin başka işin gücün yok mu her habere ''Paylaşım için teşekkürler!'' yazıyosun bot musun sen ne ya
Adminler bi baksın bot gibi bişeyse silsinler şu hesabı
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senatorlines 6 yıl
İphone5 özellikle siyahı çok satıyor her tarafta şu anda piyasanın en hızlı çihazı, ince ve narin, gösterişli bir cihaz olmuş!
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JeanCarlo 6 yıl senatorlines
senatorlines
İphone5 özellikle siyahı çok satıyor her tarafta şu anda piyasanın en hızlı çihazı, ince ve narin, gösterişli bir cihaz olmuş!

Aynen kardeşim amerikada şuan herkesin elinde siyah iphone5 var inanılmaz da talep var
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liju1952 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
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talerk 6 yıl
bu 46 .5 milyon iphone 5 mi yoksa diğer iphone larda dahil mi
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Divinity 6 yıl talerk
talerk

bu 46 .5 milyon iphone 5 mi yoksa diğer iphone larda dahil mi

Sadece iphone 5 için, mevcut durumda aylık 4-5milyon adet satılıyor.
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ekorender 6 yıl talerk
talerk

bu 46 .5 milyon iphone 5 mi yoksa diğer iphone larda dahil mi

Valla Belçika'ya giden biraderin anlattığına göre Brüksel mediamarkt'ta ürün cumartesi günü için mağazaya getiriliyor ve aradan 1 saat geçmeden gelen bütün iphone 5 stokları bitiyormuş. Öyleki bütün brüksel oraya akıyor diyordu. Yani bir o kadar daha ürün getirseler oda bitecekti dedi. Düşünün artık ürüne olan talebi. Böyle bir ürünün 46 milyon satışı hiç sürpriz değil.
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