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    Dünyanın ilk sodyum iyon powerbank'i tanıtıldı

    Elecom, dünyanın ilk sodyum iyon powerbank'ini tanıttı. Powerbank, lityum iyon alternatiflerine kıyasla daha yüksek güvenlik, daha iyi düşük sıcaklık performansı ve daha az çevresel atık sağlıyor.
    Elecom sodyum iyon powerbank 9000 mah Tam Boyutta Gör
    Elecom, tüketicilerin akıllı telefon ve diğer cihazlarını şarj etmek için kullanabileceği dünyanın ilk sodyum iyon powerbank’ini piyasaya sürdü. Na+ Sodium-Ion Mobile Battery olarak adlandırılan 9.000 mAh powerbank, lityum yerine daha ucuz, daha bol bulunan ve aynı zamanda çevre için daha iyi bir alternatif olan sodyumu kullanıyor.

    Elecom sodyum iyon powerbank özellikleri

    Sodyum, hem suyu hem de toprağı kirleten ağır madenciliği içeren lityuma kıyasla daha bol miktarda bulunuyor ve üretimi daha kolay. Ek olarak, sodyum çevreye geri döndürüldüğünde son derece toksik lityumdan daha güvenli. Sodyum iyon piller, -35° C'ye kadar aşırı soğuklarda iyi performans gösterirken, lityum iyon piller gösteremiyor. Ayrıca itfaiyecilerin lityum piller için uyardığı termal kaçak nedenli yangınlara karşı daha dayanıklı. Sodyum iyon pillerin ömrü, standart lityum iyon pillerden daha fazla; 500 döngü yerine 5.000 şarj döngüsü sunuyor.

    Powerbank, USB-C PD portu aracılığıyla 45 watt’a, USB-A portu aracılığıyla 18 watt'a kadar çıkış verebiliyor. Şarj işlemi yaklaşık iki saat sürüyor. Cihaz 350 gr ağırlığında ve 87 x 31 x 106 mm ölçülerinde.

    Elecom'un sodyum iyon powerbank’i 68 dolar fiyat etiketiyle satışta.

    Kaynakça https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00113/ https://www.notebookcheck.net/Elecom-launches-world-s-first-sodium-ion-mobile-power-bank.978777.0.html
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