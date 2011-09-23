Shogun Bros'dan Chameleon X-1; Fare ile oyun kolu bir araya geldi

Bilgisayar kullanımı esnasında elimizden düşürmediğimiz farelerin, yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler sayesinde daha üstün teknik özelliklerle (daha hassas sensörler vs) donatıldıklarını söylemek mümkün. Zaman zaman farelere farklı niteliklerin eklendiğine de şahit olmuyor değiliz. Bunlara tartılı fare, hesap makineli fare, elektrik süpürgeli fare, fanlı fare örnek olarak verilebilir.



Shogun Bros. firması kısa süre önce karşımıza alışılmışın dışında bir ürünle çıktı: Chameleon X-1. İlk bakışta klasik bir fareden farklı görünmeyen Chameleon X-1'i piyasadaki rakiplerinden ayıran en önemli özelliği fare ile oyun kolunu (gamepad) bütünleştirmesi. 1 x AA pil hariç 115 gram ağırlığında dizayn edilen kablosuz farenin alt yüzü oyun kolu formunda ve tek tuşa basarak oyun kolu moduna geçiş yapılabiliyor.



Üzerinde pek çok tuşun bulunduğu kablosuz farede 1600 dpi optik sensöre yer verildiği belirtilmiş. Sensör hassasiyeti kullanım alışkanlığına göre 400, 800, 1000 veya 1200 dpi olarak seçilebiliyor. Windows 95'ten Window 7'ye kadar tüm işletim sistemleriyle uyumlu çalışabildiği bildirilen ve herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymayan farenin PowerPoint sunumlarında veya HTPC'lerde uzaktan kumanda amacıyla (ses açma - kapama, video oynatma, durdurma vs) kullanılabildiği dile getiriliyor.



Tüketici beğenilerine göre mor, gri ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle 59.99$'dan ön siparişi alınan farenin 1 Ekim'den itibaren Amazon'un stoklarına girmesi bekleniyor.



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