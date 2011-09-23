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Shogun Bros'dan Chameleon X-1; Fare ile oyun kolu bir araya geldi

7 yıl
9,7b
1
16
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Shogun Bros'dan Chameleon X-1; Fare ile oyun kolu bir araya geldi
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Bilgisayar kullanımı esnasında elimizden düşürmediğimiz farelerin, yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler sayesinde daha üstün teknik özelliklerle (daha hassas sensörler vs) donatıldıklarını söylemek mümkün. Zaman zaman farelere farklı niteliklerin eklendiğine de şahit olmuyor değiliz. Bunlara tartılı fare, hesap makineli fare, elektrik süpürgeli fare, fanlı fare örnek olarak verilebilir.
Shogun Bros. firması kısa süre önce karşımıza alışılmışın dışında bir ürünle çıktı: Chameleon X-1. İlk bakışta klasik bir fareden farklı görünmeyen Chameleon X-1'i piyasadaki rakiplerinden ayıran en önemli özelliği fare ile oyun kolunu (gamepad) bütünleştirmesi. 1 x AA pil hariç 115 gram ağırlığında dizayn edilen kablosuz farenin alt yüzü oyun kolu formunda ve tek tuşa basarak oyun kolu moduna geçiş yapılabiliyor.
Üzerinde pek çok tuşun bulunduğu kablosuz farede 1600 dpi optik sensöre yer verildiği belirtilmiş. Sensör hassasiyeti kullanım alışkanlığına göre 400, 800, 1000 veya 1200 dpi olarak seçilebiliyor. Windows 95'ten Window 7'ye kadar tüm işletim sistemleriyle uyumlu çalışabildiği bildirilen ve herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymayan farenin PowerPoint sunumlarında veya HTPC'lerde uzaktan kumanda amacıyla (ses açma - kapama, video oynatma, durdurma vs) kullanılabildiği dile getiriliyor.
Tüketici beğenilerine göre mor, gri ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle 59.99$'dan ön siparişi alınan farenin 1 Ekim'den itibaren Amazon'un stoklarına girmesi bekleniyor.
Daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Shogun Bros'dan Chameleon X-1; Fare ile oyun kolu bir araya geldi
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Shogun Bros'dan Chameleon X-1; Fare ile oyun kolu bir araya geldi
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SystemApps 7 yıl
güzel yenilik ama çok nadir kullanıcı kitlesi olur bunun.Ayrı ayrı almak daha kafii.
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WESTEN 7 yıl
uzun yolculukta laptop için ideal.
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Bl00dyHell 7 yıl
İlginç bir fikir, ama olmasa da olur bence.
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DH Misafiri 7 yıl
İşte yenilik budur :)
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Carna[q]e 7 yıl
Ne 60'i ne 70'i, giderim 10 TL'ye Kontrolland PS2 gamepad'i alırım, x360ce ile akarım. Beyin bedava.
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Püskevit Canavarı 7 yıl
Benim hoşuma gitti güzel bi gelişme. Fiyatıda zaten bi süre sonra düşer sabırsızlanmamak lazım.
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Team McLaren 7 yıl
tutmaz
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Gimildonia 7 yıl
60 dolara gider adam akıllı gamepad + mouse alırım
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macpo333 7 yıl Gimildonia
Gimildonia

60 dolara gider adam akıllı gamepad + mouse alırım

70 liraya f510, 25-30 liraya da gider a4tech alırsın
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Lion 7 yıl
son rsimi görmeseydim
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