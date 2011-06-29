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Shuttle'dan Intel'in LGA775 platformunu kullanan mini bilgisayar; XG41

7 yıl
6,4b
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3
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Shuttle'dan Intel'in LGA775 platformunu kullanan mini bilgisayar; XG41
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 Mini bilgisayarlar üzerine uzmanlaşan Shuttle firması, Intel'in G41 çipsetini kullanan ve LGA775 tabanlı "eski nesil" işlemci kullanan XG41 isimli yeni modelini duyurdu. 242  x 200 x 73  mm boyutlarında olan nettop benzeri ince kasa tasarımına sahip bilgisayar, Intel'in çift çekirdekli Core 2 Duo, Pentium veya Celeron işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.
İki adet DDR3 DIMM slotu üzerinden 8GB'a kadar bellek desteği sunan kompakt yapılı bilgisayarda üç adet SATA-II portuna yer veriliyor ve depolama için iki adet 3.5-inç veya 2.5-inç sürücü kullanımına olanak tanınıyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, Mini PCIe slotu, 5.1 kanal ses, 90 Watt kapasiteli fansız güç kaynağı gibi detaylara yer verilen bilgisayar, görüntü aktarımını ise DVI ve HDMI konnektörleri üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Avrupa'da satışa sunulan Shuttle XG41'in fiyatı ise 159 Avro'dan başlıyor. 
Shuttle'dan Intel'in LGA775 platformunu kullanan mini bilgisayar; XG41
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séquestre 7 yıl
Ben de beğendim güzelmiş ..
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dhsacit 7 yıl
g42 cipsetler gmax4500 bulunur buda ofis uygulamalırı ıcın yeterlı hatta birkaç basit oyun oynabılır :d
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acbold 7 yıl
fiyat iyi gibi üründe güzel düşünülmüş.grafik hakkında bilgi yok.sanırım g41 chipsete entegre olan intel gma3xxx serisi grafik olarak kullanılacak.fiyatına göre yeterli.core2duo bir işlemciyi almak en az 200 TL. hoş ve portatif güzel beğendim.
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