Shuttle'dan Intel'in LGA775 platformunu kullanan mini bilgisayar; XG41

Mini bilgisayarlar üzerine uzmanlaşan Shuttle firması, Intel'in G41 çipsetini kullanan ve LGA775 tabanlı "eski nesil" işlemci kullanan XG41 isimli yeni modelini duyurdu. 242 x 200 x 73 mm boyutlarında olan nettop benzeri ince kasa tasarımına sahip bilgisayar, Intel'in çift çekirdekli Core 2 Duo, Pentium veya Celeron işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.

İki adet DDR3 DIMM slotu üzerinden 8GB'a kadar bellek desteği sunan kompakt yapılı bilgisayarda üç adet SATA-II portuna yer veriliyor ve depolama için iki adet 3.5-inç veya 2.5-inç sürücü kullanımına olanak tanınıyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, Mini PCIe slotu, 5.1 kanal ses, 90 Watt kapasiteli fansız güç kaynağı gibi detaylara yer verilen bilgisayar, görüntü aktarımını ise DVI ve HDMI konnektörleri üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Avrupa'da satışa sunulan Shuttle XG41'in fiyatı ise 159 Avro'dan başlıyor.