Sıfır Wikipedia’nın ardından şimdi de 0imgur kullanıma açıldı

Tam Boyutta Gör

Popüler resim paylaşım platformu imgur’a ülkemizden erişim engeli bulunuyor. Uzun zamandır uygulanan devam eden yasağa rağmen DNS değiştirerek siteye girmek mümkündü. Ancak yaklaşık iki aydır DNS değiştirmek de çözüm olmuyor. VPN kullanmak gerekiyor.

Imgur’a erişimin yasaklanmasının sebebine tam olarak ulaşamadık. Siteye girmek istediğimizde herhangi bir uyarı yazısı ya da mahkeme kararı göremiyoruz. Neden yasaklandığına ilişkin herhangi bir haber yazısı da bulunmuyor.

Reddit vb. yabancı platformlarda resim paylaşımı için imgur yoğun bir şekilde kullanılıyor. Öyle ki Reddit de neredeyse 100 resmin 95’inin imgur üzerinden paylaşıyorlar.

Imgur’a Nasıl Girilir?

Öncelikle belirtmeliyim ki erişim engelinin bulunduğu bir site olduğu için bu yöntemleri tavsiye etmiyoruz. Sadece yöntem göstermek amacıyla paylaşıyoruz. Olası bir problemde sorumluluk kullanıcıda veya geliştiricidedir.

Tıpkı wikipedia’ya erişmek için 0wikipedia adresine girdiğimiz gibi https://imgur.com/ linklerinin başına sıfır koyarak yani https://0imgur.com/ adresi üzerinden imgura erişebilirsiniz. Bu yöntemi, resim linklerinde de uygulayabilirsiniz.

Daha basit çözüm olarak Chrome eklentisini kullanabilirsiniz. Eklenti, otomatik olarak linkleri değiştiriyor.

Firefox eklentisi

Mac işletim sistemi üzerinde Safari kullananlar şu eklentiyi kurup https://imgur.com/ adresini https://0imgur.com/ adresine https://i.imgur.com/ adresini https://i.0imgur.com/ adresine yönlendirerek kolayca Imgur’a ulaşabilirsiniz.