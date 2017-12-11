Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sıfır Wikipedia’nın ardından şimdi de 0imgur kullanıma açıldı

Resim paylaşım platformu Imgur.com'a erişim engeli bulunuyor. Imgur'a VPN ile girebilmek mümkün. Peki VPN kullanmadan pratik bir şekilde nasıl Imgur'a girilir? Imgur nasıl açılır?
1 yıl
4,5b
1
9
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sıfır Wikipedia’nın ardından şimdi de 0imgur kullanıma açıldı
Tam Boyutta Gör

Popüler resim paylaşım platformu imgur’a ülkemizden erişim engeli bulunuyor. Uzun zamandır uygulanan devam eden yasağa rağmen DNS değiştirerek siteye girmek mümkündü. Ancak yaklaşık iki aydır DNS değiştirmek de çözüm olmuyor. VPN kullanmak gerekiyor.

Imgur’a erişimin yasaklanmasının sebebine tam olarak ulaşamadık. Siteye girmek istediğimizde herhangi bir uyarı yazısı ya da mahkeme kararı göremiyoruz. Neden yasaklandığına ilişkin herhangi bir haber yazısı da bulunmuyor.

Reddit vb. yabancı platformlarda resim paylaşımı için imgur yoğun bir şekilde kullanılıyor. Öyle ki Reddit de neredeyse 100 resmin 95’inin imgur üzerinden paylaşıyorlar.

Imgur’a Nasıl Girilir?

Öncelikle belirtmeliyim ki erişim engelinin bulunduğu bir site olduğu için bu yöntemleri tavsiye etmiyoruz. Sadece yöntem göstermek amacıyla paylaşıyoruz. Olası bir problemde sorumluluk kullanıcıda veya geliştiricidedir.

Tıpkı wikipedia’ya erişmek için 0wikipedia adresine girdiğimiz gibi https://imgur.com/ linklerinin başına sıfır koyarak yani https://0imgur.com/ adresi üzerinden imgura erişebilirsiniz. Bu yöntemi, resim linklerinde de uygulayabilirsiniz.

Daha basit çözüm olarak Chrome eklentisini kullanabilirsiniz. Eklenti, otomatik olarak linkleri değiştiriyor.

Firefox eklentisi

Mac işletim sistemi üzerinde Safari kullananlar şu eklentiyi kurup https://imgur.com/ adresini https://0imgur.com/ adresine https://i.imgur.com/ adresini https://i.0imgur.com/ adresine yönlendirerek kolayca Imgur’a ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
soneday 1 yıl en beğenilen
www.0donanimhaber.com
reklamsız dh
Yanıtla +61
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 1 yıl
Keyfi site kapatmak nedir? Hangi devirde yaşıyoruz?
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 yıl
isabet olmuş. sırf reddittekilerin attığı imgurlar için opera kurmuştum.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2PÁC 1 yıl
Süper ya sonunda.
Ayrıca bunu eklentisiz halletmenin yolu yok mu?
Host dosyasına ekleme yaparak halledemez miyiz?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9Tales 1 yıl
Sonunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vega 1 yıl
Reddit sitesinin ne olduğunu bilmiyorum ama neden Reddit'te resim paylaşmak için Imgur kullanılıyor?Bir sürü resim upload sitesi var.Onları kullanın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 1 yıl
Keyfi site kapatmak nedir? Hangi devirde yaşıyoruz?
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 1 yıl
vpn ve 0 kullanmadan açılıyor ?
imgur.com/...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UML 1 yıl dere.beyi
dere.beyi
vpn ve 0 kullanmadan açılıyor ?
imgur.com/...

Aynen, hem telefonumda hem bilgisayarımda Google Dns ayarlı, sorunsuz erişebiliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Respect*** 1 yıl dere.beyi
dere.beyi
vpn ve 0 kullanmadan açılıyor ?
imgur.com/...

Bende de aynı. OpenDNS kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 1 yıl en beğenilen
www.0donanimhaber.com
reklamsız dh
Yanıtla +61
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 yıl
isabet olmuş. sırf reddittekilerin attığı imgurlar için opera kurmuştum.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Shazam resmen Apple iştiraki oldu 1 yıl Arteon'dan esintiler taşıyan 2018 Volkswagen Jetta göründü 1 yıl Oreo güncellemesi alacak Android Wear saatlerin listesi yayınlandı 1 yıl İlan platformu Craigslist'te kripto para ile ödeme yapılabilecek 1 yıl HP’nin yüzlerce dizüstü bilgisayarında keylogger bulundu 1 yıl Samsung Galaxy S9 arka kamera görseli sızdırıldı 1 yıl Facebook'un drone'u Aquila emekliye ayrılıyor 1 yıl Xiaomi, Snapdragon 845 ve Türkiye 1 yıl Netflix büyükler için de maceranı seç dizisi hazırlıyor 1 yıl Nesnelerin İnterneti'ne 1.1 trilyon dolarlık harcama bekleniyor 1 yıl Üç boyutlu yaya geçidi uygulaması Aydın'da başladı 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2 kutu açılışı "Xiaomi Mi Mix 2, bir Mix hayranının eline geçerse" 1 yıl Tesla’nın yeni yapay zekâ işlemcisini AMD efsanesi Jim Keller tasarlıyor 1 yıl Apple'ın otonom teknolojisine ait yeni detaylar paylaşıldı 1 yıl Samsung Galaxy A8+ (2018) her yönüyle sızdı 1 yıl Microsoft Edge'in Android sürümü 1 milyon kez indirildi 1 yıl İnsan teriyle giyilebilir cihazlara güç sağlayabilecek kumaş gibi pil geliştirildi 1 yıl Bitcoin'in "legalleştirilmesi" tüm kripto paraların fiyatında sıçrama yarattı 1 yıl SOM füzesinde büyük gelişme: 2018'de yerli motor ile uçacak! 1 yıl Profesör Asuman Özdağlar, MIT'de bölüm başkanı oldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sıfır Wikipedia’nın ardından şimdi de 0imgur kullanıma açıldı Sonraki Huawei’den Ar-Ge çalışmalarına 45 milyar dolar yatırım 1 yıl Çerçevesiz Meizu 15 Plus sızdırıldı 1 yıl Google’ın bulduğu açık iOS 11 için jailbreak imkânı verebilir 1 yıl Google: Qualcomm’un satılması inovasyonun önüne geçer 1 yıl Huawei P11 de çentik tasarımına geçebilir 1 yıl Ryzen 2 ilk nesle göre daha iyi performans sunacak 1 yıl Rekabet Kurumu'ndan Google'a Android tehditi: Ceza gelebilir! 1 yıl AMD referans tasarım RX Vega kart gönderimini durdurdu 1 yıl Üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen elektrikli “Kangal S4” görücüye çıktı 1 yıl BMW'nin elektrikli araç pilleri 15 yıllık kullanım ömrüne sahip 1 yıl Yargıtay, gizli ses kaydını delil olarak kabul etti 1 yıl Grafen tabanlı ayakkabılar satışa sunuluyor 1 yıl Kaspersky Washington ofisi kapanıyor 1 yıl Bor kullanılarak normalden çok daha güçlü çelik geliştirildi 1 yıl Casper VIA G1 Plus'ın kutusunu açtık "5.99 inç Vision Extreme, uçtan uca ekran!" 1 yıl Samsung Galaxy S9, CES 2018'de tanıtılmayacak 1 yıl Qualcomm’dan USB Tip-C DAC adaptörü 1 yıl Coinbase CEO'sundan Bitcoin yatırımcılarına uyarı 1 yıl HBM3 bellek teknolojisi detaylanıyor 1 yıl Nissan'dan atık bataryaları kullanıma sokan enerji depolama çözümü: xStorage Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim