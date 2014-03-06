Şifre güvenliği noktasında Mac sistemlere yeni bir alternatif: Silverlock

OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemli Mac bilgisayar için Petroules Corporation tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Silverlock, markete şifre güvenliği noktasında yeni bir alternatif getiriyor.

Birçok benzeri gibi kişilerin sosyal medya, kredi kartı, farklı sitelere giriş bilgileri ya da kullandıkları diğer çevrimiçi servislerin kullanıcı adı ve şifrelerini güvenli bir şekilde saklaması için hazırlanan Silverlock, endüstri standardı AES-256 şifreleme yapabiliyor ve kategorilere ayrılmış basit arayüzüyle kullanışlı bir süreç ortaya koyuyor.

Markete girişi nedeniyle 30$ yerine 1 günlük ücretsiz olarak elde edilen Silverlock uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id421563912?mt=12