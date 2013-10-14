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Sigma, Art serisi yeni 24-105mm F4 DG OS HSM lens modelini duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sigma, Art serisi yeni 24-105mm F4 DG OS HSM lens modelini duyurdu
Uzun yıllardır fotoğraf makinesi üretiyor olmasına rağmen genelde hazırladığı lensler ile öne çıkan ve özellikle son yıllarda oldukça başarılı işlere imza atan Sigma, ilk bilgileri dün gelen Art serisi yeni 24-105mm F4 DG OS HSM lens modeli için resmi internet sitesi üzerinde özel bir sayfa hazırladı ve lensi resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Firmanın Art serisine Canon EF 24-105mm f/4L IS USM ve Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR lens modellerinin karşısına yeni bir alternatif olarak hazırlanan Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM, sunduğu sabit diyafram aralığı ve odak uzaklığı ile genel kullanım için çok ideal bir yapı oluşturuyor. Firmanın yeni modellerinde kullandığı gövde kaplaması ile gelen ve bu sayede uzun kullanımlarda bile sorun yaşatmayan lens, teknik olarak 19 element 14 grup optik dizilime, F/22 minimum diyafram değerine, 82mm filtre çapına, 84.1°-23.3° görüş açısına, 45 cm minimum netleme mesafesi, 88.6mm x 109.4mm boyuta, 885 gram ağırlığa, 1:4.6 büyütme oranına ve 9 diyafram bıçağına sahip. Bünyesinde kullanılan dahili HSM (Hypersonic motor) otomatik netleme motoru ile üst seviye performans vaat eden lens, özel optik kaplamalarıyla da her türlü koşulda keskin fotoğraflar ve doğru renkler ortaya koyabiliyor. Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM aynı zamanda firmanın USB DOCK modeliyle de uyumlu olarak ayar yapılmasına imkan sağlıyor.
Sigma'nın yeni lensi 24-105mm F4 DG OS HSM, Sigma, Nikon, Canon ve Sony marka fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Ürünün resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

http://nikonrumors.com/2013/10/14/sigma-24-105mm-f4-dg-os-hsm-lens-leaked-already-listed-on-sigmas-website.aspx/ Yorum Yaz
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musty578 5 yıl
bu lenslerin yeni yada eski lens olduğunu nasıl anlarız sene olarak
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Golden Gate 5 yıl musty578
musty578

bu lenslerin yeni yada eski lens olduğunu nasıl anlarız sene olarak

Bu lenslerin iyi yada kötü olduğunuda anlayamıyoruz



Sigma 30 mm ' in iki çeşidir var. Özellikleri , diyafram değerleri herşeyleri aynı. Biri iyi çekiyor , biri kötü . Çektiği resimleri görmeden yada denemeden lens almak zor.

Bu sebeple piyasada , pahalı olan kalitelidir , ucuz olan kötüdür düşüncesi hakim
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theyapici 5 yıl
sigma coştu birde dedikleri 24-70 f2 os çıkarırlarsa helal olsun
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