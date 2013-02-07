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Sigma, DP3 Merrill ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınlandı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sigma, DP3 Merrill ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınlandı
Leica'dan sonra Sigma'da, 46MP çözünürlüğe sahip kompakt fotoğraf makinesi DP3 Merrill ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınladı.
Resmi sitesi üzerinden DP3 Merrill modeli ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınlayan Sigma, makinenin takipçilerini oldukça heyecanlandırdı. DP3 Merrill, 46MP çözünürlüğe sahip olması ve kompakt yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Normal fotoğraf sensörlerine göre farklı teknik özelliklere sahip olan Foveon X3 görüntü sensörüne sahip olan cihaz, 3" 920 nokta LCD ekrana ve ISO 100 ile 6400 desteğine sahip. 9 noktada otomatik netleme ve yüz tanıma gibi teknolojilere sahip olan fotoğraf makinesi, harici flaş takmak için "Hot Shoe" yuvasına da sahip Üzerinde 50mm F/2.8 lens ile gelen DP3 Merrill, çift True II görüntü işleme motoruna sahip.
Sigma'nın DP3 Merrill modeli tarafından çekilmiş tam boyuttaki örnek fotoğraflara aşağıdaki bağlantı sayesinde ulaşabilirsiniz.
http://www.sigma-dp.com/DP3Merrill/samplephoto.html 

http://www.sigma-dp.com/DP3Merrill/samplephoto.html Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl
resimler çok güzel.. iso değeri yüksek bir fotoğraf aradım maalesef yok.. sadece bir tane 200 değrine sahip bir tane var.. örnek olması açısından her değerden bir tane koyardı insan...
1 Yanıt Yanıtla
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ozturert 6 yıl Batuist
Batuist
resimler çok güzel.. iso değeri yüksek bir fotoğraf aradım maalesef yok.. sadece bir tane 200 değrine sahip bir tane var.. örnek olması açısından her değerden bir tane koyardı insan...

Faveon algilayicilar yuksek ISO'da basarili degil o yuzden koymazlar.
2 Yanıt Yanıtla
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EaEnki 6 yıl
Tek kelimeyle 'mükemmel'
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praja 6 yıl
Fotoğraf çekmeye pek ilgim olmasa da ayrıntılar çok iyi. Hayran kaldım..
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murdocklawless 6 yıl
%100 de ayrıntılar muhteşem. ne nikon'da ne canon'da %100 de böyle bir ayrıntı göremezsin, istersen en pahalı makinasını kullan.
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Mene 6 yıl
bu nasıl bir ayrıntıdır, kafayı yedirtti bana. sonuçlar mükemmel
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First_Person 6 yıl

19mb jpeg'mi olur??! İnmesini bekliyorum, bakamadım daha.

Edit: Tekrardan
!! Detaya bak. Bunların önüne koymak için çok sağlam lens lazım valla...
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K.can.tas 6 yıl
sigma-dp.com/...


Şu resimdeki ayrıntılar mükemmel
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jay jay justified 6 yıl K.can.tas
qökalp58

sigma-dp.com/...


Şu resimdeki ayrıntılar mükemmel

Manzara ayrı bir güzel. Şahane hatta. Oturup her yerine baktım, hala da bakıyorum. Her yeri ayrı bir fotoğraf adeta. Katedral ise göz alıcı kesinlikle. Bu adamların saygı duyduğum taraflarından biri de, zamanında yaptıklarına, büyük bir özenle sahip çıkmaları. Bakılırsa, restorasyon çalışmaları da görülüyor. Sokaklar, insanlar...

Bu makineler bu işlere yarıyorsa, meraklılarının heyecanını anlamak zor değil.
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