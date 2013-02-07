Sigma, DP3 Merrill ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınlandı

Leica'dan sonra Sigma'da, 46MP çözünürlüğe sahip kompakt fotoğraf makinesi DP3 Merrill ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınladı.

Resmi sitesi üzerinden DP3 Merrill modeli ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınlayan Sigma, makinenin takipçilerini oldukça heyecanlandırdı. DP3 Merrill, 46MP çözünürlüğe sahip olması ve kompakt yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Normal fotoğraf sensörlerine göre farklı teknik özelliklere sahip olan Foveon X3 görüntü sensörüne sahip olan cihaz, 3" 920 nokta LCD ekrana ve ISO 100 ile 6400 desteğine sahip. 9 noktada otomatik netleme ve yüz tanıma gibi teknolojilere sahip olan fotoğraf makinesi, harici flaş takmak için "Hot Shoe" yuvasına da sahip Üzerinde 50mm F/2.8 lens ile gelen DP3 Merrill, çift True II görüntü işleme motoruna sahip.

Sigma'nın DP3 Merrill modeli tarafından çekilmiş tam boyuttaki örnek fotoğraflara aşağıdaki bağlantı sayesinde ulaşabilirsiniz.

http://www.sigma-dp.com/DP3Merrill/samplephoto.html

http://www.sigma-dp.com/DP3Merrill/samplephoto.html