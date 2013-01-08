Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sigma, DP3 Merrill isimli fotoğraf makinesini duyurdu

6 yıl
503
1
11
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık



Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden olan Sigma, üst seviye kompakt fotoğraf makinesi DP3 Merrill'i resmi olarak duyurdu.
Fotoğraf makinelerinden çok, ürettiği harika lensler ile tanınan Sigma, bugün yaptığı duyuru ile DP3 Merrill modelini duyurdu. Dün yaptığı iki lens duyurusu ardından gelen bu haber ile Sigma'da 2013 yılına hızlı giren firmalardan oldu. Sigma DP3 Merrill'in en çok dikkat çeken özelliği 46mp Foveon X3 sensöre sahip olması. Cihazın diğer teknik özelliklerine bakarsak ;
- 46MP Foveon X3 Sensör ( APS-C 1.5x)
- SLD teknolojisine sahip 50mm F/2.8 lens
- Çift TRUE 2 fotoğraf işleme motoru
- Makro amaçlı 1:3 büyütme oranı
- Yüz tanıma sistemi
- 3" 920K TFT LCD ekran
- Parasoley ve harici flaş bağlama aparatı
- SD 640x480 video çekim kapasitesi
- ISO 100-6400 aralığı desteği
- Raw çekim olanağı
- 7fps seri çekim hızı
Sigma DP3 Merrill'in çıkış tarihi yada fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi yayınlanmadı. 

http://photorumors.com/2013/01/08/sigma-dp3-merrill-camera-officially-announced/#ixzz2H5MRyA4l Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreamblue35 6 yıl
iyi bir fiyatı olacaktır tahminen tl bazında 1100-1300 isterler bu makinaya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 6 yıl

al bununla makro çek acayip detay verir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
Sigma boyle. 1 verir 2 alir.
Bu alet de dusuk İSO'da mukemmel (tahminen d600 ayarinda ya da daha iyi detay verecek), yuksek İSO'da rezil olacak (iso800 dahil).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarikanarya567 6 yıl
Keşke video özelliği hiç koymasalarmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 6 yıl

Video çekim özelliğini sırf kıllık olsun diye koyduklarından şüphelendim.
"Fotoğraf makinesiyle video mu çekilirmiş len. Video çekeceksen kamera al." demiş gibi olmuş. Böyle düşünenlerin hoşuna gidebilir tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 6 yıl
nokianın 41mp lik kamerası full hd video çekerken buna vga yakışmamış yada bir bildikleri var biz bilmiyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agules 6 yıl
Çok ucuz görünüyor. tasarım açısından kötü. içeriğini bilemem tabi ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
46 mp sensöre vga video kaydı ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 6 yıl
Evet cihaz video konusunda ihtiyacı olanlar için çok çok geride kalıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
503 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casper'dan Dokunmatik Ultrabook "Nirvana 14 Touch Ultrabook" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim