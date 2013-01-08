Sigma, DP3 Merrill isimli fotoğraf makinesini duyurdu









Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden olan Sigma, üst seviye kompakt fotoğraf makinesi DP3 Merrill'i resmi olarak duyurdu.

Fotoğraf makinelerinden çok, ürettiği harika lensler ile tanınan Sigma, bugün yaptığı duyuru ile DP3 Merrill modelini duyurdu. Dün yaptığı iki lens duyurusu ardından gelen bu haber ile Sigma'da 2013 yılına hızlı giren firmalardan oldu. Sigma DP3 Merrill'in en çok dikkat çeken özelliği 46mp Foveon X3 sensöre sahip olması. Cihazın diğer teknik özelliklerine bakarsak ;

- 46MP Foveon X3 Sensör ( APS-C 1.5x)

- SLD teknolojisine sahip 50mm F/2.8 lens

- Çift TRUE 2 fotoğraf işleme motoru

- Makro amaçlı 1:3 büyütme oranı

- Yüz tanıma sistemi

- 3" 920K TFT LCD ekran

- Parasoley ve harici flaş bağlama aparatı

- SD 640x480 video çekim kapasitesi

- ISO 100-6400 aralığı desteği

- Raw çekim olanağı

- 7fps seri çekim hızı

Sigma DP3 Merrill'in çıkış tarihi yada fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi yayınlanmadı.

http://photorumors.com/2013/01/08/sigma-dp3-merrill-camera-officially-announced/#ixzz2H5MRyA4l