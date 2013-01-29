Sigma ve Tamron, MFT ve Sony E-Mount sistemlerle ile uyumlu lenslerini duyurdu





Yakın zamanda beş yeni üye güçlenen Micro Four Thirds standartları doğrultusunda yeni lensler üretilmeye devam ediyor. CP+ 2013 fuarı öncesi Sigma ve Tamron toplamda dört adet yeni lensini duyurdu.

Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler için duyurulan lensler, Sigma tarafında 60mm F/2.8 DN, 19mm F/2.8 DN ve 30mm F/2.8 DN modelleri, Tamron tarafında ise sadece Micro Four Thirds sistemler ile uyumlu 14-150mm F/3.5-5.8 Di III VC lens modeli oldu. Sigma 60mm F/2.8D firma tarafından yeni bir model olarak ortaya çıkarken, 19mm F/2.8 DN ve 30mm F/2.8 DN lensler ise mevcut modellerin güncellenmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Sigma lensler firmanın yeni lens kaplama teknolojisi ile oldukça şık bir yapıdalar. Duyurulan lenslerin teknik özelliklerine bakarsak;

Tamron14-150mm F/3.5-5.8 Di III VC

- 13 grup 17 element lens yapısı

- 52mm filtre çapı

- 280gr ağırlık

- 7 diyafram bıçağı

- Minimum F/3.5-5.8, Maksimum F/22 diyafram değeri

- 50cm minimum netleme mesafesi

- Micro Four Thirds sistemler ile uyumlu yapı

Sigma 30mm F/2.8 DN

- 6 grup 8 element lens yapısı

- 7 diyafram bıçağı

- 30cm minimum netleme mesafesi

- 46mm filtre çapı

- Görüş açısı MFT sistemlerde 39.6°, Sony E-Mount sistemlerde 50.7°

- Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler ile uyum

Sigma 19mm F/2.8 DN

- 8 grup 6 element lens yapısı

- 7 diyafram bıçağı

- 20cm minimum netleme mesafesi

- 46mm filtre çapı

- Görüş açısı MFT sistemlerde 59.3°, Sony E-Mount sistemlerde 73.5°

- Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler ile uyum

Sigma 60mm F/2.8 DN

- 8 grup 6 element lens yapısı

- 7 diyafram bıçağı

- 50cm minimum netleme mesafesi

- 46mm filtre çapı

- Görüş açısı MFT sistemlerde 20.4°, Sony E-Mount sistemlerde 26.6°

- Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler ile uyum

Duyurusu yapılan Sigma ve Tamron lens modellerinin çıkış tarihleri ve fiyatları hakkında ise herhangi bilgi yer almadı.





http://www.43rumors.com/four-new-mft-primes-from-sigma-first-micro-four-thirds-zoom-from-tamron/