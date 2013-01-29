Sigma ve Tamron, MFT ve Sony E-Mount sistemlerle ile uyumlu lenslerini duyurdu

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Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler için duyurulan lensler, Sigma tarafında 60mm F/2.8 DN, 19mm F/2.8 DN ve 30mm F/2.8 DN modelleri, Tamron tarafında ise sadece Micro Four Thirds sistemler ile uyumlu 14-150mm F/3.5-5.8 Di III VC lens modeli oldu. Sigma 60mm F/2.8D firma tarafından yeni bir model olarak ortaya çıkarken, 19mm F/2.8 DN ve 30mm F/2.8 DN lensler ise mevcut modellerin güncellenmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Sigma lensler firmanın yeni lens kaplama teknolojisi ile oldukça şık bir yapıdalar. Duyurulan lenslerin teknik özelliklerine bakarsak;
Tamron14-150mm F/3.5-5.8 Di III VC
- 13 grup 17 element lens yapısı
- 52mm filtre çapı
- 280gr ağırlık
- 7 diyafram bıçağı
- Minimum F/3.5-5.8, Maksimum F/22 diyafram değeri
- 50cm minimum netleme mesafesi
- Micro Four Thirds sistemler ile uyumlu yapı
Sigma 30mm F/2.8 DN
- 6 grup 8 element lens yapısı
- 7 diyafram bıçağı
- 30cm minimum netleme mesafesi
- 46mm filtre çapı
- Görüş açısı MFT sistemlerde 39.6°, Sony E-Mount sistemlerde 50.7°
- Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler ile uyum
Sigma 19mm F/2.8 DN
- 8 grup 6 element lens yapısı
- 7 diyafram bıçağı
- 20cm minimum netleme mesafesi
- 46mm filtre çapı
- Görüş açısı MFT sistemlerde 59.3°, Sony E-Mount sistemlerde 73.5°
- Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler ile uyum
Sigma 60mm F/2.8 DN
- 8 grup 6 element lens yapısı
- 7 diyafram bıçağı
- 50cm minimum netleme mesafesi
- 46mm filtre çapı
- Görüş açısı MFT sistemlerde 20.4°, Sony E-Mount sistemlerde 26.6°
- Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler ile uyum
Duyurusu yapılan Sigma ve Tamron lens modellerinin çıkış tarihleri ve fiyatları hakkında ise herhangi bilgi yer almadı.
http://www.43rumors.com/four-new-mft-primes-from-sigma-first-micro-four-thirds-zoom-from-tamron/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle