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Sigma ve Tamron, MFT ve Sony E-Mount sistemlerle ile uyumlu lenslerini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sigma ve Tamron, MFT ve Sony E-Mount sistemlerle ile uyumlu lenslerini duyurdu

Yakın zamanda beş yeni üye güçlenen Micro Four Thirds standartları doğrultusunda yeni lensler üretilmeye devam ediyor. CP+ 2013 fuarı öncesi Sigma ve Tamron toplamda dört adet yeni lensini duyurdu.
Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler için duyurulan lensler, Sigma tarafında 60mm F/2.8 DN, 19mm F/2.8 DN ve 30mm F/2.8 DN modelleri, Tamron tarafında ise sadece Micro Four Thirds sistemler ile uyumlu 14-150mm F/3.5-5.8 Di III VC lens modeli oldu. Sigma 60mm F/2.8D firma tarafından yeni bir model olarak ortaya çıkarken, 19mm F/2.8 DN ve 30mm F/2.8 DN lensler ise mevcut modellerin güncellenmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Sigma lensler firmanın yeni lens kaplama teknolojisi ile oldukça şık bir yapıdalar. Duyurulan lenslerin teknik özelliklerine bakarsak;
Tamron14-150mm F/3.5-5.8 Di III VC 
- 13 grup 17 element lens yapısı
- 52mm filtre çapı
- 280gr ağırlık
- 7 diyafram bıçağı
- Minimum F/3.5-5.8, Maksimum F/22 diyafram değeri
- 50cm minimum netleme mesafesi
- Micro Four Thirds sistemler ile uyumlu yapı
 
Sigma ve Tamron, MFT ve Sony E-Mount sistemlerle ile uyumlu lenslerini duyurdu
Sigma 30mm F/2.8 DN
- 6 grup 8 element lens yapısı
- 7 diyafram bıçağı
- 30cm minimum netleme mesafesi
- 46mm filtre çapı
- Görüş açısı MFT sistemlerde 39.6°, Sony E-Mount sistemlerde 50.7° 
- Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler ile uyum
 
Sigma ve Tamron, MFT ve Sony E-Mount sistemlerle ile uyumlu lenslerini duyurdu
Sigma 19mm F/2.8 DN
- 8 grup 6 element lens yapısı
- 7 diyafram bıçağı
- 20cm minimum netleme mesafesi
- 46mm filtre çapı
- Görüş açısı MFT sistemlerde 59.3°, Sony E-Mount sistemlerde 73.5° 
- Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler ile uyum 
 
Sigma ve Tamron, MFT ve Sony E-Mount sistemlerle ile uyumlu lenslerini duyurdu
Sigma 60mm F/2.8 DN
- 8 grup 6 element lens yapısı
- 7 diyafram bıçağı
- 50cm minimum netleme mesafesi
- 46mm filtre çapı
- Görüş açısı MFT sistemlerde 20.4°, Sony E-Mount sistemlerde 26.6° 
- Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler ile uyum 
Duyurusu yapılan Sigma ve Tamron lens modellerinin çıkış tarihleri ve fiyatları hakkında ise herhangi bilgi yer almadı. 


http://www.43rumors.com/four-new-mft-primes-from-sigma-first-micro-four-thirds-zoom-from-tamron/ Yorum Yaz
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oem84 6 yıl
Yasasin m43
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ozturert 6 yıl
60mm'yi makro cikarsaymis keske. Bir de DX sistemlerde 60mm f1.4 ya da f1.8 objektife ihtiyac var. 50mmler portre icin iyi ama 60mm daha iyi gorunuyor kafa portrelerinde.
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