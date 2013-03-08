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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sigma, yeni "Art" serisi lens fiyatlarını ve çıkış tarihlerini açıkladı

6 yıl
1,1b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sigma, yeni
Ürettiği harika optikler ile bilinen Sigma, Art serisine ait 19mm F/2.8, 30mm F/2.8 ve 30mm F/1.4 lenslerinin çıkış tarihleri ve fiyatları belli oldu.
Sigma Amerika tarafından çıkış tarihleri ve fiyatları açıklanan 19mm F/2.8, 30mm F/2.8 ve 30mm F/1.4 Art serisi lens modelleri, firmanın yeni lens tasarım yapısına sahipler. Optik olarak oldukça iyi sonuçlar veren lens modellerinden 19mm F/2.8 ve 30mm F/2.8 lensler aynasız fotoğraf makineleri için tasarlanmış durumdalar. İlk duyurusu CP+ 2012 fuarında yapılan Sigma 30mm F/1.4 modeli ise APS-C DSLR fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak geliştirilmiş.
Lens modellerinin fiyatları bakmak gerekirse, Sigma 19mm F/2.8 ve 30mm F/2.8 lens modelleri Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler için 199$ fiyat etiketine, Sigma 30mm F/1.4 lens modeli ise Nikon, Canon, Sigma gövdeler ile uyumlu olarak 499$ fiyat etiketine sahip olacak. Lens modelleri ay sonunda dağıtılmaya başlanacak.
http://www.dpreview.com/news/2013/03/08/Sigma-to-start-shipping-19mm-f2p8-30mm-f2p8-30mm-1p8-this-month 

http://www.dpreview.com/news/2013/03/08/Sigma-to-start-shipping-19mm-f2p8-30mm-f2p8-30mm-1p8-this-month Yorum Yaz
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oem84 6 yıl
mevcut sigma 19 ve 30 dan ne gibi artısı olacak ki?
aynı teraneyi pişirip sunacaklarına farklı lensler sunsalar batarlardı zaten
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digital_man 5 yıl oem84
oem84

mevcut sigma 19 ve 30 dan ne gibi artısı olacak ki?
aynı teraneyi pişirip sunacaklarına farklı lensler sunsalar batarlardı zaten


Yeni Art serisi modellerde özellik olarak pek fark olmasada optik kalitesini arttırdılar.Eski tiplerinde bazı sıkıntılar mevcuttu parlama ve yansıma gibi bazı problemler mevcuttu bu yüzden parlama ve yansımaları minimuma indirilmiştir.Sigma 19mm ve Sigma 30mm Lensin olympus ve sony gibi aynasız fotoğraf makinelerinin silver modelleride olduğu için renk olarak silver olanlarıda üretilmiştir.


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