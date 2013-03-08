Sigma, yeni "Art" serisi lens fiyatlarını ve çıkış tarihlerini açıkladı

Ürettiği harika optikler ile bilinen Sigma, Art serisine ait 19mm F/2.8, 30mm F/2.8 ve 30mm F/1.4 lenslerinin çıkış tarihleri ve fiyatları belli oldu.

Sigma Amerika tarafından çıkış tarihleri ve fiyatları açıklanan 19mm F/2.8, 30mm F/2.8 ve 30mm F/1.4 Art serisi lens modelleri, firmanın yeni lens tasarım yapısına sahipler. Optik olarak oldukça iyi sonuçlar veren lens modellerinden 19mm F/2.8 ve 30mm F/2.8 lensler aynasız fotoğraf makineleri için tasarlanmış durumdalar. İlk duyurusu CP+ 2012 fuarında yapılan Sigma 30mm F/1.4 modeli ise APS-C DSLR fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak geliştirilmiş.

Lens modellerinin fiyatları bakmak gerekirse, Sigma 19mm F/2.8 ve 30mm F/2.8 lens modelleri Micro Four Thirds ve Sony E-Mount sistemler için 199$ fiyat etiketine, Sigma 30mm F/1.4 lens modeli ise Nikon, Canon, Sigma gövdeler ile uyumlu olarak 499$ fiyat etiketine sahip olacak. Lens modelleri ay sonunda dağıtılmaya başlanacak.

http://www.dpreview.com/news/2013/03/08/Sigma-to-start-shipping-19mm-f2p8-30mm-f2p8-30mm-1p8-this-month

http://www.dpreview.com/news/2013/03/08/Sigma-to-start-shipping-19mm-f2p8-30mm-f2p8-30mm-1p8-this-month