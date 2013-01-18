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Sigma'nın SM isimli ünitesinin özellikleri detaylandı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf sistemleri konusunda uzman firmalardan olan Sigma, lenslerinin bilgisayara bağlanıp ayar yapılmasına imkanı sağlayan SM isimli ünitesinin özellikleri detaylandı.
Sigma ilk duyurusunu yaptığı zaman fotoğraf dünyasında büyük ilgiyle karşılanan SM ünitesinin özellikleri detaylandı. Ürün, lenslerin bilgisayara bağlanıp Sigma Optimizasyon Pro isimli yazılım sayesinde ince ayarların yapılmasına imkan veriyor. Yazılımın Windows ve Mac sürümleri bulunuyor.
Sigma'nın yeni, 35mm F1.4 DG HSM, 17-70mm F2.8 DC MACRO OS HSM, 17-70mm F2.8-4 DC MACRO HSM ve 120-200mm F2.8 DG OS HSM isimli modelleri ile uyumlu olan ünite ile lenslerin sürüm(Firmware) güncellemeleri, sabit odak uzaklığına sahip lenslerde 4, aralıklı mm değerine sahip lenslerde ise 16 farklı kategoride netleme ayarı, otomatik netleme hızı ayarı ve 3 farklı optik görüntü sabitleme ayarı yapılabiliyor.
Sigma'nın SM isimli ünitesinin fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz belli olmadı. 

http://www.canonrumors.com/2013/01/sigma-launches-the-sigma-usb-dock/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 6 yıl
Ilk basta ben de odak hatalari yuzunden cikardiklarini sanmistim, halbuki cok guzel isler yapiyor bu alet ve gelismeye de cok acik. Diger firmalarin da acilen boyle birsey cikarmasi lazim. Canon'un bayoneti tam elektronik mesela, boyle bir alet ile servis istasyonlarinin yukunu de azaltirlar.
Mesela odaklama hizini ayarlayabilmek buyuk olay. Bazen alet hizli odakliyim diye odagi kacirabiliyor. Model cekimi gibi hiz gerektirmeyen islerde odaklamayi yavaslat olsun bitsin.
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cagataykoroglu 6 yıl
Crosshair
Kalite kontrolümüz berbat, ama bunu da paraya çevirelim demişler heralde

Sen bu kafayla fazla yaşamazsın.
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Ed - 6 yıl
Allah allah, nedenmiş o :)
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Ed - 6 yıl
Kalite kontrolümüz berbat, ama bunu da paraya çevirelim demişler heralde
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