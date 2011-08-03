SilverStone pasif soğutmalı 500W güç kaynağını satışa sundu

SilverStone sessizliği önem veren kullanıcılar için hazırladığı Nightjar serisi pasif güç kaynağı ailesinin en yeni ve en yüksek kapasiteli modelini satışa sundu. ST50NF kod adına sahip olan 500 Watt kapasiteli güç kaynağı, 80Plus Bronze sertifikası ile geliyor ve bu sayede %50 yük altında %88 enerji verimliliği sunabiliyor.





ATX 12 V2.3 ve EPS 12V standartlarıyla uyumlu olan güç kaynağı tekli 12v rail tasarımını temel alıyor. Modüler olmayan kablo tasarımına sahip güç kaynağında yüksek kaliteli komponentlere yer verilirken, güç kaynağının kasası, aynı zamanda soğutucu görevi de görmesi açısından Alüminyumdan imal edilmiş.





SilverStone tarafından yurt dışında satışa sunulan 500 Watt kapasiteli yeni güç kaynağının tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 129 Avro.