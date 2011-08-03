SilverStone pasif soğutmalı 500W güç kaynağını satışa sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
SilverStone sessizliği önem veren kullanıcılar için hazırladığı Nightjar serisi pasif güç kaynağı ailesinin en yeni ve en yüksek kapasiteli modelini satışa sundu. ST50NF kod adına sahip olan 500 Watt kapasiteli güç kaynağı, 80Plus Bronze sertifikası ile geliyor ve bu sayede %50 yük altında %88 enerji verimliliği sunabiliyor.
ATX 12 V2.3 ve EPS 12V standartlarıyla uyumlu olan güç kaynağı tekli 12v rail tasarımını temel alıyor. Modüler olmayan kablo tasarımına sahip güç kaynağında yüksek kaliteli komponentlere yer verilirken, güç kaynağının kasası, aynı zamanda soğutucu görevi de görmesi açısından Alüminyumdan imal edilmiş.
SilverStone tarafından yurt dışında satışa sunulan 500 Watt kapasiteli yeni güç kaynağının tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 129 Avro.
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bilgisayar, bilgisayar değil
sanki sanayi mahallesi gibi gürültüden başka bir şey değil !
şunun daha ucuz hesaplısından çıkarsınlarda alsak yani
Ben sistemimi SilverStone pasif soğutmalı PSU emanet etmem açıkçası
Zaten bir ara sessizliğe takmıştım gece 4'de ölü sessizliğinde pc'yi açan kişi açıldığını anlamıyordu sadece ışıklardan anlaşılıyordu. Pasif güç kaynağıda önemli yer tutuyordu o sistemde.
Şimdi kullanmıyorum daha ufak kasam olduğu için ama sessizlik arayanlara 800-1000 watt alacaklarına mutlaka bunu tercih edin derim sadece kasa büyük ve havalandırma işini kasa fanlarına devredebilmeniz gerek.
Onun dışında süper bir üründür tavsiye ederim.