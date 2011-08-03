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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone pasif soğutmalı 500W güç kaynağını satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,6b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone pasif soğutmalı 500W güç kaynağını satışa sundu
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SilverStone sessizliği önem veren kullanıcılar için hazırladığı Nightjar serisi pasif güç kaynağı ailesinin en yeni ve en yüksek kapasiteli modelini satışa sundu. ST50NF kod adına sahip olan 500 Watt kapasiteli güç kaynağı, 80Plus Bronze sertifikası ile geliyor ve bu sayede %50 yük altında %88 enerji verimliliği sunabiliyor.

ATX 12 V2.3 ve EPS 12V standartlarıyla uyumlu olan güç kaynağı tekli 12v rail tasarımını temel alıyor. Modüler olmayan kablo tasarımına sahip güç kaynağında yüksek kaliteli komponentlere yer verilirken, güç kaynağının kasası, aynı zamanda soğutucu görevi de görmesi açısından Alüminyumdan imal edilmiş. 

SilverStone tarafından yurt dışında satışa sunulan 500 Watt kapasiteli yeni güç kaynağının tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 129 Avro.
SilverStone pasif soğutmalı 500W güç kaynağını satışa sundu
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HaypurTiryading 8 yıl
Gidip bu aleti alana kadar piyasada tonla sessiz fan var. Fan kontrolcüde katıldımı sistem sessizleşir bir power parasına. Saçma.
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Arranger. 8 yıl
Sessizlik isteyenler için güzel psu. Bundan 4 tane alıp kullansandan aynı sessizlik. Düşünmek lazım.
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MxFxOx 8 yıl
güzel ürün, üstelik 500watt olması ayrı bir güzel oyun sistemleri için bile yeterli bir ürün
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ceycey11 8 yıl
tabiki adamlar teknoloji işi yapıyor muhakkak hesabını kitabını yapmıştır ama psu da pasif soğutma bana biraz ters geldi.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
fan sesinden bıktım usandım
bilgisayar, bilgisayar değil
sanki sanayi mahallesi gibi gürültüden başka bir şey değil !
şunun daha ucuz hesaplısından çıkarsınlarda alsak yani
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BlackBeasT 8 yıl
Güzel düşünülmüş de PSU üzerindeki alemimyum plakalar ısıyı emince dışarı atılması gerekiyor.4 tarafı ızgara ile çevrilmiş 2 ay sonra PSUnun içi toz yumağı olur.Yük altında ısı değerlerini test sonuçlarını görmek lazım,129 Avro fiyatıda var ohhh kasa içinde pimi çekilmiş el bombası için güzel fiyat,Power Supply 1_2 senede değiştirilen PC donanımı değil
Ben sistemimi SilverStone pasif soğutmalı PSU emanet etmem açıkçası
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ayhan1985 8 yıl
fanlı soğutmaya devam seasonic 850w psu kullanıyorum sesi çıkmıyor
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fatihmhizli 8 yıl
Aynı markanın 350 wattlık olanı var süper birşey.. Lütfen kullanmadan yorum yapmayın.. İster 12 ister 14 cm olsun farketmez en düşük hızda da dönse fan ses yapıyor ama 3 ay ama 5 ay sonra sesi artıyor tozlanma vs. derdi vs.vs. Bunun tadı başka...
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x_tol 8 yıl
cougar 700w kullanıyorum. Kasanın kapağı açık ve hemen monitörün yan tarafında 50 cm mesafedeyim. Tüm fanları kapatıyorum kasadaki güç kaynağı fanı dönüyor ama çıt yok rüzgar sesi dahi. Yeni nesil güç kaynakları 14cm sessiz fanlar kullanıyorlar genelde. Gereksiz bir ürün olmuş bu.
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Klasör.:X:. 8 yıl
xilance green serisi gibi sessiz çalışan modeler mevcut zaten pasit soğutma çok gereksiz ve pahalı olmuşşş
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alito 8 yıl
bu patlayıp kasayı yamultmasın 2-3 saat oyun oynadıktan sonra
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Batuist 8 yıl
keşke iş sadece psu içindeki fanla bitseydi.. su soğutma sistemi bile kursanız radyatörü soğutması için yine fan çalışıyor.. yani fanlara mahkumuz...
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gun 8 yıl
Bende iki tane 300 Watt'lık olanı vardı ve en memnun kaldığım güç kaynağıdır.
Zaten bir ara sessizliğe takmıştım gece 4'de ölü sessizliğinde pc'yi açan kişi açıldığını anlamıyordu sadece ışıklardan anlaşılıyordu. Pasif güç kaynağıda önemli yer tutuyordu o sistemde.
Şimdi kullanmıyorum daha ufak kasam olduğu için ama sessizlik arayanlara 800-1000 watt alacaklarına mutlaka bunu tercih edin derim sadece kasa büyük ve havalandırma işini kasa fanlarına devredebilmeniz gerek.
Onun dışında süper bir üründür tavsiye ederim.
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