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Singapur Havayolları otel odası konforundaki lüks kabinlerini tanıttı

Havayolları şirketleri lüks kabin hizmeti sunma konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Singapur Havayolları zengin müşterilere sunacağı otel odası konforundaki en yeni lüks kabinlerini tamamladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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15 - 20 saatlik uçak yolculuklarında ekonomi sınıfı koltuklarda seyahat etmek zorunda kalmak korkunç bir durum ancak ne yazık ki herkesin business veya first class uçma gibi bir şansı olmuyor. Mecburen birçok kişinin uzun süreli yolculuklarda buna katlanması gerek. Ödeyebilecek durumda olanlar için ise artık daha lüks seyehat seçenekleri sunulacak gibi görünüyor.
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Singapur Havayolları kısa süre önce Airbus SE A380 uçaklarında kullanıma sunulacak en yeni lüks kabinini tamamladı. Yukarıdaki fotoğraftan da görebileceğiniz gibi büyüklük ve sunulan olanaklara baktığımızda bir otel odasından farksız olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Tam boy yatak, çift banyo ve lüks deri koltuklar

Lüks kabin hizmeti aslında tam olarak yeni sayılmaz. Emirates ve Etihad gibi havayolu şirketleri tarafından müşterilere bir seçenek olarak sunulsa da Singapur Havayolları CEO'su Goh Choon Phong, hayata geçirdikleri bu son yeniliğin rekabetle bir ilgisinin olmadığını ve kendilerini rakiplerle kıyaslamadıklarını söylüyor.
Havayolu şirketi, uçakta bulunan lüks kabin sayısını 12'den 6'ya düşürmüş durumda. Bu da tam boy yatak ve Poltrona Frau deri koltuklar gibi daha büyük ve daha konforlu eşyalar yerleştirmek için daha fazla alan yaratmış. Banyoların standardı yükseltilmiş, çift banyonun birinde normal evlerdeki gibi tezgahlı hilton lavabo bile var. Şirketin ne kadar masraf yaptığı açıklanmazken lüks kabinlerin önümüzdeki ay hizmete sunulması bekleniyor.

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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Bu biletler "FIRST CLASS" diye geçer.
Ha, tek gidişi 20-25 bin USD'yi bulabilir.
Ha, bizınız kılas ile aralarında bir fark kaldı, o farkla çok iyi oldu.
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ThisisaNightmare 2 yıl
Zaten singapur havayollarinin hali hazirda suite sinifi var. Ustte elemanin yazdigi gibi first class ile ayni "fiyatlandirma" uzerinden satiliyor.
Ha ama soyle bi farki var sadece A380 ucaginda 12 tane mi ne destinasyonda kullanabiliyorsunuz. Yani oyle parasini vereyimde ucayimda olmuyor. Anca iste Londra-Singapur arasi gibi bir yerde bunu adam akilli kullanabiliyorsunuz.
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kilincarslan91 2 yıl
Bir hikayeye göre first class koltukların tamamı satılırsa, diğer bütün sınıfları ücretsiz uçursalar yinede zarar edilmiyormuş.
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wolfestein 2 yıl
Aklıma nedense axe parfüm reklamı geldi


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drjacob 2 yıl
bilet fiyatları ne kadar olur acaba :) ?
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cignenmiskumandapili 2 yıl
editörün "seyehat" yazması harika bir şey ya
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zwanzig 2 yıl
20 saatlik uçak yolculukları için bizim paramız ekonomi sınıfına yetmez (adının ekonomi olması da ayrı bir mesele zaten) adamlar "bu zenginleri az soyuyoruz" diyip bu konsepti bulmuşlar
Şaka bir yana keşke herkes bu şartlarda seyahat edebilse...
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Bu biletler "FIRST CLASS" diye geçer.
Ha, tek gidişi 20-25 bin USD'yi bulabilir.
Ha, bizınız kılas ile aralarında bir fark kaldı, o farkla çok iyi oldu.
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