Singapur Havayolları otel odası konforundaki lüks kabinlerini tanıttı

15 - 20 saatlik uçak yolculuklarında ekonomi sınıfı koltuklarda seyahat etmek zorunda kalmak korkunç bir durum ancak ne yazık ki herkesin business veya first class uçma gibi bir şansı olmuyor. Mecburen birçok kişinin uzun süreli yolculuklarda buna katlanması gerek. Ödeyebilecek durumda olanlar için ise artık daha lüks seyehat seçenekleri sunulacak gibi görünüyor.

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Singapur Havayolları kısa süre önce Airbus SE A380 uçaklarında kullanıma sunulacak en yeni lüks kabinini tamamladı. Yukarıdaki fotoğraftan da görebileceğiniz gibi büyüklük ve sunulan olanaklara baktığımızda bir otel odasından farksız olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Tam boy yatak, çift banyo ve lüks deri koltuklar

Lüks kabin hizmeti aslında tam olarak yeni sayılmaz. Emirates ve Etihad gibi havayolu şirketleri tarafından müşterilere bir seçenek olarak sunulsa da Singapur Havayolları CEO'su Goh Choon Phong, hayata geçirdikleri bu son yeniliğin rekabetle bir ilgisinin olmadığını ve kendilerini rakiplerle kıyaslamadıklarını söylüyor.

Havayolu şirketi, uçakta bulunan lüks kabin sayısını 12'den 6'ya düşürmüş durumda. Bu da tam boy yatak ve Poltrona Frau deri koltuklar gibi daha büyük ve daha konforlu eşyalar yerleştirmek için daha fazla alan yaratmış. Banyoların standardı yükseltilmiş, çift banyonun birinde normal evlerdeki gibi tezgahlı hilton lavabo bile var. Şirketin ne kadar masraf yaptığı açıklanmazken lüks kabinlerin önümüzdeki ay hizmete sunulması bekleniyor.