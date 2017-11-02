Xiaomi'den bütçe dostu iki yeni telefon: Redmi Y1 ve Redmi Y1 Lite

Xiaomi'nin 2 Kasım'da yeni bir akıllı telefon serisi duyurması bekleniyordu. Gelişmekte olan pazarları yakalamaya çalışan şirket Hindistan'da Redmi Y1 ve Redmi Y1 Lite adlı iki uygun fiyatlı akıllı telefon tanıttı.

Redmi Y1'in en önemli özelliği 16 megapiksellik LED flaşlı ön kameraya sahip olması. Redmi Y1 Lite modeli ise özellik olarak diğer varyantına oldukça benziyor ancak ön kısmında 5 megepiksel bir kamera var. Xiaomi Redmi Y1'in 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip modeli 140 dolar fiyat etiketi taşıyor. 4GB RAM ve 64GB hafızaya sahip üst varyantını ise 170 dolara satın almak mümkün olacak.

Y1 serisi 8 Kasım'da satışa sunulacak

Xiaomi Redmi Y1, Android Nougat 7.0 üzerine entegre edilmiş MIUI 8 ile çalışıyor ve cihazda Corning Gorilla Glass korumalı 5.5 inçlik bir HD (720 × 1280 piksel) ekran var. Ayrıca cihazda 3GB RAM'e eşlik eden sekiz çekirdekli bir Snapdragon 435 yonga setine yer verilmiş.

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Akıllı telefon faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) ve çift LED flaş gibi özelliklerle donatılmış 13 megapiksel arka kamera ile geliyor. Ayrıca ön kısmında düşük ışık koşullarında daha iyi selfie'ler çekilebilmesi için LED flaş eklenmiş 16 megapiksel bir kamera var. Parmak izi sensörünün ise arka panelde olduğunu görüyoruz.

Cihazlar bu ay MIUI 9 güncellemesi alacak

Redmi Y1 Lite modeline geçecek olursak; telefonda 5.5 inç HD ekran, MIUI 8 yazılımı ve 1.4GHz dört çekirdekli Snapdragon 425 işlemci bulunuyor. Telefonda çift Nano SIM girişi ve ayrıca özel bir microSD kart yuvası var. Ayrıca depolama kapasitesi 128 GB'a kadar genişletilebiliyor.

Cihazda LED flaşlı ve faz algılamalı otomatik odaklama özelliğine sahip 13 megapiksel arka kamera ve 5 megepiksel çözünürlüklü bir ön kamera var. Pil kapasitesi 3080mAh olan akıllı telefonda kızılötesi verici (IR blaster) de bulunuyor. Redmi Y1 Lite'ın 110 dolar gibi bir fiyatla tüketicilere sunulacağını ekleyelim. Her iki akıllı telefon da 8 Kasım'da gelecek ve bu ayın ilerleyen günlerinde MIUI 9 güncellemesi alacak.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_y1_redmi_y1_lite-news-28051.php