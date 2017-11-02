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Xiaomi'den bütçe dostu iki yeni telefon: Redmi Y1 ve Redmi Y1 Lite

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 2 Kasım etkinliği kapsamında yeni akıllı telefon serisini duyurdu. İşte selfie odaklı Redmi Y1 ve Redmi Y1 Lite'ın tüm detayları.
1 yıl
3,2b
1
23
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi'nin 2 Kasım'da yeni bir akıllı telefon serisi duyurması bekleniyordu. Gelişmekte olan pazarları yakalamaya çalışan şirket Hindistan'da Redmi Y1 ve Redmi Y1 Lite adlı iki uygun fiyatlı akıllı telefon tanıttı.
Redmi Y1'in en önemli özelliği 16 megapiksellik LED flaşlı ön kameraya sahip olması. Redmi Y1 Lite modeli ise özellik olarak diğer varyantına oldukça benziyor ancak ön kısmında 5 megepiksel bir kamera var. Xiaomi Redmi Y1'in 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip modeli 140 dolar fiyat etiketi taşıyor. 4GB RAM ve 64GB hafızaya sahip üst varyantını ise 170 dolara satın almak mümkün olacak.

Y1 serisi 8 Kasım'da satışa sunulacak

Xiaomi Redmi Y1, Android Nougat 7.0 üzerine entegre edilmiş MIUI 8 ile çalışıyor ve cihazda Corning Gorilla Glass korumalı 5.5 inçlik bir HD (720 × 1280 piksel) ekran var. Ayrıca cihazda 3GB RAM'e eşlik eden sekiz çekirdekli bir Snapdragon 435 yonga setine yer verilmiş.
Ayrıca Bkz. "Apple aslında iPhone X'u 2018'de piyasaya sürecekmiş"
Akıllı telefon faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) ve çift LED flaş gibi özelliklerle donatılmış 13 megapiksel arka kamera ile geliyor. Ayrıca ön kısmında düşük ışık koşullarında daha iyi selfie'ler çekilebilmesi için LED flaş eklenmiş 16 megapiksel bir kamera var. Parmak izi sensörünün ise arka panelde olduğunu görüyoruz.

Cihazlar bu ay MIUI 9 güncellemesi alacak

Redmi Y1 Lite modeline geçecek olursak; telefonda 5.5 inç HD ekran, MIUI 8 yazılımı ve 1.4GHz dört çekirdekli Snapdragon 425 işlemci bulunuyor. Telefonda çift Nano SIM girişi ve ayrıca özel bir microSD kart yuvası var. Ayrıca depolama kapasitesi 128 GB'a kadar genişletilebiliyor.
Cihazda LED flaşlı ve faz algılamalı otomatik odaklama özelliğine sahip 13 megapiksel arka kamera ve 5 megepiksel çözünürlüklü bir ön kamera var. Pil kapasitesi 3080mAh olan akıllı telefonda kızılötesi verici (IR blaster) de bulunuyor. Redmi Y1 Lite'ın 110 dolar gibi bir fiyatla tüketicilere sunulacağını ekleyelim. Her iki akıllı telefon da 8 Kasım'da gelecek ve bu ayın ilerleyen günlerinde MIUI 9 güncellemesi alacak.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_y1_redmi_y1_lite-news-28051.php Yorum Yaz
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CircassiaN98 1 yıl en beğenilen rosedaled3
Orijinalden alıntı: rosedaled3

Xiaomi almayın global e güncelleme vermiyorlar hala Android 6 var stabil sürümlerin de.

Çok garip bir kafa yapısı bu ya.Adamlar 140 dolara sp 435 3gb ram 32gb hafızalı telefon çıkarıyor ama yorum xiaomi almayın güncellemiyor.Garip gerçekten.Şu güncelleme hastalığı nedir Allah aşkına xiaomi kendi yazılımına en çok destek veren markalardan biridir.Önemli olan kullandığınız telefonda birşeylerin yeni kalması ve güvenlik açıklarının düzeltilmesiyse android sürümünün önünde 6.0 yazsa ne olur 7.0 yazsa ne olur?Belki bu bir eleştiri noktasıdır kabul ama xiaomi almayına bağlamak nedir hocam?
Orijinalden alıntı: rosedaled3Xiaomi almayın global e güncelleme vermiyorlar hala Android 6 var stabil sürümlerin de.Çok garip bi...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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CircassiaN98 1 yıl
Ben de birçok yakınıma kullandırıyor ve bizzat kendim de kullaniyorum ancak belirttiğim gibi işi xiaomi almayına getirecek hiçbir durumla karşilaşmadım karşilaşmadilar.Zaten halihazirda eksiksiz kusursuz hiçbir arayüz yok ama siz bir giriş orta seviye samsungta karşilaşin bakalim herhangi bir sorunla.Düzeltileceğini hayal edersiniz ancak.Xiaomi bu konuda kesinlikle kötü değil tabiki mükemmel de değil.Yine içlerinde cihaz seviyesine çok takilmadan feedbacklerle bir seyler yapmaya calisan bir firma bu.Donanim kismina gelirsek ben de tabiki biliyorum, donanim belli bir seviyenin üzerine çiktiktan sonra asil fark yazilimla olur evet.Ancak bahsettiğim f/p olayi salt donanim için değil ki.Y1 e bakalim örneğin 140 dolar bu telefon.Kameralar, kasa kalitesi, bataryası bu fiyatta kimde var.Yazilimi da kimsenin bariz gerisinde değil.Yani yazilim berbatken donanimi savunma mantiginin olabileceği bir durum yok.Örneğin 100 avroya çikartilan Nokia 2 ye bakin.Sp 212 1gb ram 8gb hafiza bu telefonun yazilimi da Miuiden iyi değil ama diyelim ki öyle bu donanimla neyin arayüzünü deneyimliyorsunuz?Hepsini geçtim bu seviyedeki hangi telefona kim ne destek veriyor ki?Dediklerinizi yasamissinizdir eyvallah uzun süre düzeltilmemiştir eyvallah da ben direk xiaomi almayın güncellemiyor deyip kesip atmaniza takildim biraz.Hayır hiç olmadı o donanimin hakkini vermediğini düşünuyorsaniz atarsiniz güzel bir rom kullanirsiniz.O donanım avantaji çöp olmaz.Üslubu da biraz yumuşatirsak fena olmaz
Ben de birçok yakınıma kullandırıyor ve bizzat kendim de kullaniyorum ancak belirttiğim gibi işi xiaomi almayına getirecek hiçbir durumla karşilaşmadım karşila...
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Whippoorwill 1 yıl mladenbmv
mladenbmv
keşke işlemci 835 koysalar pilide az yükseltseler.

Savaşlar bitse, hayat bayram olsa.
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K_Spartakus 1 yıl
Ben daha önce HTC kullanan birisi olarak xiaomi den de oldukça memnun kaldım çünkü htc gibi kullanımı oldukça kolay ve fiyat olarak ta uygun. Sonuç olarak Samsung ya da iphone a çok para saçamam.
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ApsinteX 1 yıl
Keşke MİA1 gelse.. Çok beğendiğim bir cihaz olmuş. Yıllardır ülkeye gelecek ama maalesef gelmez artık.
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Flag_Ship_Killer 1 yıl
Zaten aynı ayarda telefonları vardı
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fuujitsu 1 yıl
Xiaomi ne isim koyacağını şaşırdı artık işin mokunu çıkardılar zibilyon tane aynı veya benzer donanıma sahip modeli var.
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interwap 1 yıl
Xiaomi zilyon tane cihaz çıkardın. Bu ayarda da zilyon tane modelin var. Daha ne istiyorsun?
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V4LKyR 1 yıl
Xiaomi iyidir beyler.
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CircassiaN98 1 yıl
Ben de birçok yakınıma kullandırıyor ve bizzat kendim de kullaniyorum ancak belirttiğim gibi işi xiaomi almayına getirecek hiçbir durumla karşilaşmadım karşilaşmadilar.Zaten halihazirda eksiksiz kusursuz hiçbir arayüz yok ama siz bir giriş orta seviye samsungta karşilaşin bakalim herhangi bir sorunla.Düzeltileceğini hayal edersiniz ancak.Xiaomi bu konuda kesinlikle kötü değil tabiki mükemmel de değil.Yine içlerinde cihaz seviyesine çok takilmadan feedbacklerle bir seyler yapmaya calisan bir firma bu.Donanim kismina gelirsek ben de tabiki biliyorum, donanim belli bir seviyenin üzerine çiktiktan sonra asil fark yazilimla olur evet.Ancak bahsettiğim f/p olayi salt donanim için değil ki.Y1 e bakalim örneğin 140 dolar bu telefon.Kameralar, kasa kalitesi, bataryası bu fiyatta kimde var.Yazilimi da kimsenin bariz gerisinde değil.Yani yazilim berbatken donanimi savunma mantiginin olabileceği bir durum yok.Örneğin 100 avroya çikartilan Nokia 2 ye bakin.Sp 212 1gb ram 8gb hafiza bu telefonun yazilimi da Miuiden iyi değil ama diyelim ki öyle bu donanimla neyin arayüzünü deneyimliyorsunuz?Hepsini geçtim bu seviyedeki hangi telefona kim ne destek veriyor ki?Dediklerinizi yasamissinizdir eyvallah uzun süre düzeltilmemiştir eyvallah da ben direk xiaomi almayın güncellemiyor deyip kesip atmaniza takildim biraz.Hayır hiç olmadı o donanimin hakkini vermediğini düşünuyorsaniz atarsiniz güzel bir rom kullanirsiniz.O donanım avantaji çöp olmaz.Üslubu da biraz yumuşatirsak fena olmaz
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Hirotaro 1 yıl
Bu fiyatlar xiaomiye yakışmadı sp435 resmen ölü bir işlemci
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rosedaled3 1 yıl
Xiaomi almayın global e güncelleme vermiyorlar hala Android 6 var stabil sürümlerin de.
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CircassiaN98 1 yıl rosedaled3
Orijinalden alıntı: rosedaled3

Xiaomi almayın global e güncelleme vermiyorlar hala Android 6 var stabil sürümlerin de.

Çok garip bir kafa yapısı bu ya.Adamlar 140 dolara sp 435 3gb ram 32gb hafızalı telefon çıkarıyor ama yorum xiaomi almayın güncellemiyor.Garip gerçekten.Şu güncelleme hastalığı nedir Allah aşkına xiaomi kendi yazılımına en çok destek veren markalardan biridir.Önemli olan kullandığınız telefonda birşeylerin yeni kalması ve güvenlik açıklarının düzeltilmesiyse android sürümünün önünde 6.0 yazsa ne olur 7.0 yazsa ne olur?Belki bu bir eleştiri noktasıdır kabul ama xiaomi almayına bağlamak nedir hocam?
2 Yanıt Yanıtla +25
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mladenbmv 1 yıl
keşke işlemci 835 koysalar pilide az yükseltseler.
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Whippoorwill 1 yıl mladenbmv
mladenbmv
keşke işlemci 835 koysalar pilide az yükseltseler.

Savaşlar bitse, hayat bayram olsa.
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