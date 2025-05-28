Bayraktar Kızılelma’dan art yakıcılı agresif manevra testi

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Tam Boyutta Gör Baykar’ın kendi bünyesinde geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın yeni prototipi PT-4, testlerine hız kesmeden devam ediyor. Birkaç gün önce art yakıcılı motoruyla “AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi”ni tamamlayan Kızılelma, şimdi de “AB Kalkışlı Agresif Manevra Testi”ni gerçekleştirdi.

Art yakıcı ile agresif manevralar mümkün

Bayraktar Kızılelma PT-4, ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde hem yapısal hem de aviyonik iyileştirmelerden geçti. Bu versiyona aynı zamanda son derece önemli art yakıcılı motor entegre edildi. Bu motor, ilk prototiplerdeki motordan daha güçlü.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere uçağın ilk konfigürasyonlarında Ukrayna üretimi Ivchenko Al-25 Turbofan motoru kullanılıyordu. Bu motorda art yakıcı (afterburner) kabiliyeti ve dolayısıyla süpersonik uçuş yeteneği bulunmuyordu. Ancak yeni prototip ile birlikte Ivchenko AI-322F motoruna geçiş yapıldı. Bu motor 2.500 kgf (24,5 kN; 5.511,6 lbf) itki sağlayabiliyor. Art yakıcı devreye alındığında ise itki 4.200 kgf (41,2 kN; 9.259,4 lbf) seviyesine çıkıyor. Bilmeyenler için art yakıcı (afterburner), özellikle jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak, ses hızını aşmak ve seri manevralar yapmak amacıyla kullanılan bir itiş sistemi.

Kızılelma’da hedef 2026

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 2026’da 10 adet Kızılelma’nın üretileceğini ifade etmişti; "Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB-2 24. İnşallah Kızılelma daha fazla. Kızılelma'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde.” Yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki Baykar, Kızılelma’da birden fazla motor seçeneği sunacak. Buna yerli seçenekler de dahil.

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Baykar’ın kendi jet motoru üzerinde çalıştığı zaten açıklanmıştı. Firma, bünyesindeki motorun 4 yıl içinde hazır hale gelmesini hedefliyor. Ayrıca TEI ise TF-6000 ve onun art yakıcılı versiyonu TF-10000 üzerindeki geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürüyor.

Bayraktar Kızılelma’nın amacı ne olacak?

Tam Boyutta Gör Savunma doktrinlerinin hızla değişmesiyle gelecekteki hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle yapılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda Bayraktar Kızılelma (MİUS), bu yeni muharebe konseptine yön verecek. Bayraktar İHA/SİHA’ların tecrübesiyle geliştirilen bu sistem, geleceğin teknolojileriyle donatılacak ve agresif manevralarla hava-hava muharebeleri gerçekleştirebilecek. Düşük radar izine sahip Kızılelma, kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilecek ve gövde içindeki mühimmatlarla hedeflere taarruz edebilecek.

Bayraktar Kızılelma özellikleri

5 Saat Havada Kalış Süresi

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

0.9 Mach Maksimum Hız

30.000 Feet Operasyonel İrtifa

500 nm Görev Yarı Çapı

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

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