Bayraktar Kızılelma’dan art yakıcılı agresif manevra testi

Bayraktar Kızılelma PT-4, ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde hem yapısal hem de aviyonik iyileştirmelerden geçti. Bu versiyona aynı zamanda son derece önemli art yakıcılı motor entegre edildi. Bu motor, ilk prototiplerdeki motordan daha güçlü.
Kızılelma’da hedef 2026
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 2026’da 10 adet Kızılelma’nın üretileceğini ifade etmişti; "Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB-2 24. İnşallah Kızılelma daha fazla. Kızılelma'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde.” Yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki Baykar, Kızılelma’da birden fazla motor seçeneği sunacak. Buna yerli seçenekler de dahil.
Baykar’ın kendi jet motoru üzerinde çalıştığı zaten açıklanmıştı. Firma, bünyesindeki motorun 4 yıl içinde hazır hale gelmesini hedefliyor. Ayrıca TEI ise TF-6000 ve onun art yakıcılı versiyonu TF-10000 üzerindeki geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürüyor.
Bayraktar Kızılelma’nın amacı ne olacak?
Bayraktar Kızılelma özellikleri
5 Saat Havada Kalış Süresi
1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
0.6 Mach Seyir Hızı
0.9 Mach Maksimum Hız
30.000 Feet Operasyonel İrtifa
500 nm Görev Yarı Çapı
Otomatik İniş ve Kalkış
Düşük Görünürlük
Yüksek Manevra Kabiliyeti
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti