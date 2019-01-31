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Siri Kestirmeleri tehlikeli olabilir

iOS 12 ile birlikte Siri asistanına daha fonksiyonel işlemler atayabildiğiniz Kestirmeler özelliği riskler barındırıyor. Özellikle üçüncü taraf Kestirmeleri denerken dikkatli olmanız gerekiyor.
3 ay
14,8b
1
14
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın iOS 12 işletim sistemi ile birlikte sunduğu Siri Kestirmeler özelliği, pek çok uygulamada yaptığınız işlemleri Siri komutları ile hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlıyor. Birden fazla uygulamayı da kapsayabilen Siri Kestirmeleri riskli olabilir.


Üçüncü taraf risk

Siri Kestirmeler kullanıcı tarafından özelleştirilebildiği için ilgi görüyor ve internet üzerinde sayısı kullanıcı kendisinin geliştirdiği Kestirmeleri başkaları ile paylaşıyor. Siber saldırganlar da bu etkileşimi boş geçmiyor.

Ayrıca Bkz. "Fortnite mobilde Bluetooth kontrolcü desteği kazandı"

İnternet üzerinde üçüncü taraf Kestirmeleri deneyen bir geliştirici ilginç bir durumla karşılaşmış. Belleğin temizlenmesi ile ilgili olarak hazırlanan bir Kestirme, telefonunda yer alan David Copperfield romanının metin sürümündeki tüm isim ve mekân verilerini listelemiş. Sonrasında bu listeyi sıkıştırmış ve iMessage üzerinden saldırganın hesabına göndermiş.

Geliştirici özellikle Kestirmelerin zamanlamasını otomatikleştirmeye yönelik üçüncü taraf Kestirmelerde farkında olmadan kullanıcıların key logger yüklemeye bile yönlendirilebileceğini belirtiyor.

Özelleştirilmiş ve paylaşılan Kestirmeler için hali hazırda bir denetim mekanizması mevcut değil. Bu bakımdan kolay bir şekilde zararlı talimatlar entegre edilebilir. Geliştirici Apple’a konuyu ilettiğini ifade ediyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/01/siri-shortcuts-can-steal-user-information/ Yorum Yaz
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lussio 3 ay en beğenilen
Allah aşkına şu yazdığınız yazıyı bi okuyun ya ne anlatıyor, anlaşılıyor mu diye? Bu kadar devrik cümleyi bir arada kullanmak bravo
3 Yanıt Yanıtla +34
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DH Misafiri 3 ay
Ne kadar zorlama anlatım okuyana kadar terledim. Sürekli paragrafların sonunda başa dönüp tekrar okudum ne anlatmak istemiş acaba diye. Ne siri kestirmelerinin ne işe yaradığı doğru ifade edilmiş ne romanı ne amaçla hangi üçüncü parti kestirme isim ve mekanları sıkıştırıp kime yollamış yollayan ne yapmış neye hizmet etmiş belli değil. Bu kitap siber saldırgan dediğiniz kişilerde yokmuymuş kusura bakmayın yazı felaket kimi paragrafları kimilerini üç kere okudum birşey anlamadım.
Ne kadar zorlama anlatım okuyana kadar terledim. Sürekli paragrafların sonunda başa dönüp tekrar okudum ne anlatmak istemiş acaba diye. Ne siri kestirmelerinin ...
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qoqoCAN 3 ay
qweqeqwewqeqwewq
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Doanc4n 3 ay
ekrem71, acilen translate kullanmayı bırakmalısın.
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DH Misafiri 3 ay
Başarılı eyvallah bencede tehlikeli
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KCS_54 3 ay
Ulan niye lokma gibi geldi çözemedim şu anda. Anlaşılmayan bir şey bulan arkadaşların maden tetkik arama'ya başvurması yararlı olabilir.
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MysticDesign 3 ay
İçerik yazıcan larik şiir değil editörcüğüm
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SEANKingston 3 ay
Apple ı seviyorum ne yaparsa o en iyisini yapar
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djfilifoto 3 ay
Şair burada ne demek istemiş anlamadım.
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DH Misafiri 3 ay
Ne kadar zorlama anlatım okuyana kadar terledim. Sürekli paragrafların sonunda başa dönüp tekrar okudum ne anlatmak istemiş acaba diye. Ne siri kestirmelerinin ne işe yaradığı doğru ifade edilmiş ne romanı ne amaçla hangi üçüncü parti kestirme isim ve mekanları sıkıştırıp kime yollamış yollayan ne yapmış neye hizmet etmiş belli değil. Bu kitap siber saldırgan dediğiniz kişilerde yokmuymuş kusura bakmayın yazı felaket kimi paragrafları kimilerini üç kere okudum birşey anlamadım.
Yanıtla +7
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lussio 3 ay en beğenilen
Allah aşkına şu yazdığınız yazıyı bi okuyun ya ne anlatıyor, anlaşılıyor mu diye? Bu kadar devrik cümleyi bir arada kullanmak bravo
3 Yanıt Yanıtla +34
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armyoflovers 3 ay lussio
lussio
Allah aşkına şu yazdığınız yazıyı bi okuyun ya ne anlatıyor, anlaşılıyor mu diye? Bu kadar devrik cümleyi bir arada kullanmak bravo

Google ile çevrilmiş kelime dağarcığı da kısıtlı olduğu için bazı kelimeler için daha uygun karsiliklar bulunamadığı için çok iyi bir metin olmamış
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OverClocK1ng 3 ay lussio
Niye böyle bir şey dedin ki? Haberi yazanın Ekrem71 olduğunu görünce "Haaaaa, tamam yaaaa" demedin mi?
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junana 3 ay lussio
bana bir tane devrik cümle gösterir misin?
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uygulama haber, siri kestirmeler ve
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