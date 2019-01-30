Fortnite mobilde Bluetooth kontrolcü desteği kazandı

Mobil ve masaüstü platformların en çok kazanan oyunlarından birisi olan Fortnite, oyuncuların geri bildirimlerine kulak verdi ve mobilde Bluetooth kontrolcü desteği sunmaya başladı. Güncelleme ile önemli yenilikler de geliyor.

Fortnite v7.30 güncellemesi neler sunuyor?

Fortnite v7.30 güncellemesinde hem Android hem de iOS cihazlarında Bluetooth kontrolcü desteği sağlanmaya başladı. Android tarafında Gamevice, Razer Raiju, Moto Gamepad, Steelseries Stratus XL gibi pek çok kontrolcüye destek sunuluyor. iOS tarafında ise MFi onaylı kontrolcüler destekleniyor. Kontrolcü bağlandığı zaman telefonda titreşim otomatik olarak kapatılıyor.

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Diğer taraftan oyunda 60Hz ekran desteği de bu güncellemede başladı. Destek şimdilik Galaxy Note 9 modelinin ABD versiyonu, Huawei Honor View 20 ve Huawei Mate 20 X modelleri için sunuluyor. İlerleyen aylarda daha çok model listeye eklenecek.

Oyun içerisinde ise Chiller Grenade adında yeni bir dondurucu silah eklenmiş. Silah çarptığı düşman veya müttefik herkesin ve aracın yedi saniye yerde dönmesine sebep oluyor. Ayrıca Solid Gold adında yeni bir zaman kısıtlı etkinlik de ekleniyor. Bu etkinlikte kazanılan tüm silahlar Legendary olacak.