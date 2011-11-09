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Siri, şimdilik iPhone 4S'e özel olmaya devam edecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,9b
1
62
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Siri, şimdilik iPhone 4S'e özel olmaya devam edecek
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Siri'nin iPhone 4'e yasal olmayan yollardan port edilmesiyle başlayan ve Apple'ın iPhone 4 üzerinde Siri'yi test ettiğine dair iddialarla iyiden iyiye artan iPhone 4 kullanıcılarının cihazlarında Siri'yi kullanabileceklerine dair umutlar, Michael Steeber'in Apple'dan aldığı mail ile sona erdi.

Apple'dan Michael Steeber'in gönderdiği hata raporuna karşı verilen cevapta Siri'nin sadece iPhone 4S üzerinde çalıştığı ve şimdilik daha önceki cihazlarda Siri'ye destek vermeyi planlamadıkları belirtildi.

Apple'ın Siri'ye iPhone 4 ve iPad 2'de niçin destek vermediği net olarak bilinmez iken; kimilerine göre Siri iPhone 4S'in donanımsal gücüne ihtiyaç duymakta. Ancak, yasal olmayan yollardan iPhone 4'e port edilen Siri'nin yeterince hızlı çalışıyor olması bu olasılığı düşürmüyor değil.

Siri, şimdilik iPhone 4S'e özel olmaya devam edecek
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sdelta 8 yıl en beğenilen
Başka türlü iPhone 4S' i satamayız korkusundalar. Çünkü iPhone 4' e göre getirdiği düzgün bi yenilik yok. iPhone' umu yenilerim diyordum ama 4 fazlasıyla yetiyor. iOS ise 4 te de aynı iOS.
Başka türlü iPhone 4S' i satamayız korkusundalar. Çünkü iPhone 4' e göre getirdiği düzgün bi yenilik yok. iPhone' umu yenilerim diyordum ama 4 fazlasıyla yetiyo...
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Turkforce 8 yıl
Doğru dürüst kullanıp kullanmadığı belli olmayan 2. çekirdekten dolayı mı çalışmıyormuş.Çok komik bir açıklama olmuş.
90'lı yıllarda 100Mhz lik işlemcilerle sesli kontrol yapılabiliyorken bugün Apple'ın böyle bir açıklama yapmasının tek sebebi hiçbir yenilik getiremediği yeni modelini satmaktır.
Doğru dürüst kullanıp kullanmadığı belli olmayan 2. çekirdekten dolayı mı çalışmıyormuş.Çok komik bir açıklama olmuş.90'lı yıllarda 100Mhz lik işlemcilerle...
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DH Misafiri 7 yıl
Jailbreak diye birsey var. Cydia'dan spire'i aratin. Tam siri olmasada port edileceginin en buyuk isareti. Yakinda tum hailbroken iphone'lar da kullanmaya baslariz. Ve umarim ipad'de. siri'ye tweet bile yazdirmaya basladi millet. Ayrica tartismaniz cok sacma. Apple'in tek kozu siri degil. Daha hizli islemci ve daha iyi bir kamera eklemisler. İstemeyen almayabilir ama hic farki yok param olsada almam tartismasina girmenin geregi yok. Zorla satmiyorlar isteyenler alir (pazar payina bakarsak bayagi isteyen var) istemeyen almaz. Bu kadar basit.
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teksalih 7 yıl
Güldüm gerçekten Noldu İos boylar Hani 3gs bile İos 5 alıyor diye seviniyordunuz:D
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Psycna 7 yıl teksalih
teksalih

Güldüm gerçekten Noldu İos boylar Hani 3gs bile İos 5 alıyor diye seviniyordunuz:D

birak allah askina gelmis ettigi lafa bak, sen samsung kullaniyorsun ama samsung'un sozde desteginden haberin yok herhalde. mustahak size. birsuru sey hakkinda burda hikaye yazabilirsin ama apple kadar urunlerine sahip cikan uzun sure destek veren bir firmaya verdigi destek konusunda laf etmek sadece gulunc oluyor. ozellikle samsung kullanirken.
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DH Misafiri 7 yıl
Please teach the rest of these internet holoiagns how to write and research!
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ByMotsan 8 yıl
Apple'ın satış politası ve çökmeye yüz tutan şirketi bir politika sonucu dünya devi yapan akıl. İnsanları güzelce kazıkladıklarını hayretle izliyorum. İphone işi sigara gibi bir nefes çekersin ya kendini bi halt sanırsın yada içtiğini. Halbuki seni zehirler cebini yakar o kısmını anlamazsın. :)
Isıtıp ısıtıp satacak.
2g 3.1.3 de kaldı.
3g 4.2.1 de kaldı.
3gs yakında bununda versiyonu çıkmayacak.
İphone rehberi sadece iphone da kullanılacak sim kart a bile kopyalanamıyor. Şaka gibi. Dünyada ilk :D
İphone kullanıcılarına yenilikler her zaman hayırlısı olsun.
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ewolution 8 yıl ByMotsan
ByMotsan

Apple'ın satış politası ve çökmeye yüz tutan şirketi bir politika sonucu dünya devi yapan akıl. İnsanları güzelce kazıkladıklarını hayretle izliyorum. İphone işi sigara gibi bir nefes çekersin ya kendini bi halt sanırsın yada içtiğini. Halbuki seni zehirler cebini yakar o kısmını anlamazsın. :)

Isıtıp ısıtıp satacak.

2g 3.1.3 de kaldı.

3g 4.2.1 de kaldı.

3gs yakında bununda versiyonu çıkmayacak.

İphone rehberi sadece iphone da kullanılacak sim kart a bile kopyalanamıyor. Şaka gibi. Dünyada ilk :D

İphone kullanıcılarına yenilikler her zaman hayırlısı olsun.

Kusura Bakma da iPhone dan önce hangi telefonda OS güncellemesi yapıyordun? hangi telefonlar yapabiliryordu?

ikincisi rehberden bahsetmişsin evet sime kopyalanmaması bir eksiklik buna kesinlikle katılıyorum ama ihpone rehberi iphone da kalır dersen bende sana araştırmadan/bilmeden konusuyorsun derim çünkü google contacts, windows contacts, outlook veya yahoo adress book ile sync ederek hem yedekleyebiliryor hemde bu uygulamaların destegi olduğu her ortamda kullanabiliryorsun ki smart phone kullanan biri ileride de smart phone kullanacağı %99(maddi sebepler hariç) olduğundan numaraları taşımada bir sorun olmaz !!!


edit:imla
1 Yanıt Yanıtla
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ByMotsan 8 yıl
Apple'ın satış politası ve çökmeye yüz tutan şirketi bir politika sonucu dünya devi yapan akıl. İnsanları güzelce kazıkladıklarını hayretle izliyorum. İphone işi sigara gibi bir nefes çekersin ya kendini bi halt sanırsın yada içtiğini. Halbuki seni zehirler cebini yakar o kısmını anlamazsın. :)
Isıtıp ısıtıp satacak.
2g 3.1.3 de kaldı.
3g 4.2.1 de kaldı.
3gs yakında bununda versiyonu çıkmayacak.
İphone rehberi sadece iphone da kullanılacak sim kart a bile kopyalanamıyor. Şaka gibi. Dünyada ilk :D
İphone kullanıcılarına yenilikler her zaman hayırlısı olsun.
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ByMotsan 8 yıl
Apple'ın satış politası ve çökmeye yüz tutan şirketi bir politika sonucu dünya devi yapan akıl. İnsanları güzelce kazıkladıklarını hayretle izliyorum. İphone işi sigara gibi bir nefes çekersin ya kendini bi halt sanırsın yada içtiğini. Halbuki seni zehirler cebini yakar o kısmını anlamazsın. :)
Isıtıp ısıtıp satacak.
2g 3.1.3 de kaldı.
3g 4.2.1 de kaldı.
3gs yakında bununda versiyonu çıkmayacak.
İphone rehberi sadece iphone da kullanılacak sim kart a bile kopyalanamıyor. Şaka gibi. Dünyada ilk :D
İphone kullanıcılarına yenilikler her zaman hayırlısı olsun.
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mehmetfahriguven 8 yıl
Sadece işlemci, siri ya da kamera değil iPhone 4S'le gelen farklar. Bence en önemli fark, pil ömrü. Sırf bunun için bile, iPhone 4'ün pil ömründen şikayetçi olan dostlarımız haklı bir şekilde 4S'e geçebilirler.
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
mehmetfahriguven

Sadece işlemci, siri ya da kamera değil iPhone 4S'le gelen farklar. Bence en önemli fark, pil ömrü. Sırf bunun için bile, iPhone 4'ün pil ömründen şikayetçi olan dostlarımız haklı bir şekilde 4S'e geçebilirler.

pil ömrü 4s de daha kötü
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Recharged 8 yıl
Öyle ya da böyle bunu Apple yapmazsa illegal yollarla yapacak biri çıkacaktır elbette ki uğraşanlar var.
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ponchik 8 yıl Recharged
Eagle Claw
Öyle ya da böyle bunu Apple yapmazsa illegal yollarla yapacak biri çıkacaktır elbette ki uğraşanlar var.

Olayin server tarafi oldugu surece yapilsada hep kisa omurlu olacaktir tahminimce....

Jb de atiyorum telefonu guncellemeyerek bekliyorsunuz ama bunda aplle serveri istedigi zaman guncelleyecek sonuc olarak...
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haldor 8 yıl
Olay işlemci degil. iPhone 4s'te ki yakınlık sensörü iPhone 4'tekinden farklı çalışıyor, daha üstün. Biliyorsunuz siri'nin özelliği var telefonu ağzınıza, yüzünüze yaklaştırinca çalışıyor. iPhone 4'e bunu koyduğunuzda olur olmak yerde çalışır siri sınır bozar. O yüzden diğer telefonlara gelmeyecek siri en azindan apple tarafindan.Aynı kullanım deneyimini yaşamamayacak olduğunuz için.
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ponchik 8 yıl
Ya iphone 4 e tamam anladim da hakkaten ipad2 ye neden gelmiyor ... Bu tamamen sacmalik bence sonucta su an apple in en gelismis tableti

Sanirim ipad3 te de pek bi yenilik olmucak ve biraz allayip pullayip siri ekleyip verecekler piyasaya
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