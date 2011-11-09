Siri, şimdilik iPhone 4S'e özel olmaya devam edecek

Siri'nin iPhone 4'e yasal olmayan yollardan port edilmesiyle başlayan ve Apple'ın iPhone 4 üzerinde Siri'yi test ettiğine dair iddialarla iyiden iyiye artan iPhone 4 kullanıcılarının cihazlarında Siri'yi kullanabileceklerine dair umutlar, Michael Steeber'in Apple'dan aldığı mail ile sona erdi.

Apple'dan Michael Steeber'in gönderdiği hata raporuna karşı verilen cevapta Siri'nin sadece iPhone 4S üzerinde çalıştığı ve şimdilik daha önceki cihazlarda Siri'ye destek vermeyi planlamadıkları belirtildi.

Apple'ın Siri'ye iPhone 4 ve iPad 2'de niçin destek vermediği net olarak bilinmez iken; kimilerine göre Siri iPhone 4S'in donanımsal gücüne ihtiyaç duymakta. Ancak, yasal olmayan yollardan iPhone 4'e port edilen Siri'nin yeterince hızlı çalışıyor olması bu olasılığı düşürmüyor değil.