Sistem temizliği hedefinde hazırlanan HD Cleaner, 2 gün için ücretsiz yapıldı

OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için Benjamin Vogelzang'ın elinden çıkan sistem temizlik uygulaması HD Cleaner, 2 gün için ücretsiz yapıldı.





Oldukça sade arayüzüyle diğer birçok benzerine göre daha güzel görünen ve temel olarak dahili depolama birimindeki gereksiz verileri silerek ciddi oranda yer açabilen, bu sayede de performans artışı sağlayabilen HD Cleaner, silinmesi istenen verilere hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyor ve rahatlıkla kişiselleştirilebiliyor. Uygulama ayrıca grafiksel olarak bilgiler verebiliyor ve kişilere bazı seçim seçenekleri de sunabiliyor.





Daha önce 5,49$ fiyat etiketiyle satılan HD Cleaner, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id836769549?mt=12