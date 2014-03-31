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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sistem temizliği hedefinde hazırlanan HD Cleaner, 2 gün için ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sistem temizliği hedefinde hazırlanan HD Cleaner, 2 gün için ücretsiz yapıldı
OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için Benjamin Vogelzang'ın elinden çıkan sistem temizlik uygulaması HD Cleaner, 2 gün için ücretsiz yapıldı.

Oldukça sade arayüzüyle diğer birçok benzerine göre daha güzel görünen ve temel olarak dahili depolama birimindeki gereksiz verileri silerek ciddi oranda yer açabilen, bu sayede de performans artışı sağlayabilen HD Cleaner, silinmesi istenen verilere hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyor ve rahatlıkla kişiselleştirilebiliyor. Uygulama ayrıca grafiksel olarak bilgiler verebiliyor ve kişilere bazı seçim seçenekleri de sunabiliyor.

Daha önce 5,49$ fiyat etiketiyle satılan HD Cleaner, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id836769549?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Elsa 5 yıl
Windows için Advanced System Care tek geçerim
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TuyluUcanAtlet 5 yıl
Sen olmasan ne yapacağız

Ellerine sağlık.
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