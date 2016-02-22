Sıvı soğutma teknolojili Samsung Galaxy S7 parçalarına ayrıldı

Exynos 8890 ve Snapdragon 820 olarak iki ayrı versiyonu bulunan Samsung Galaxy S7, bir önceki model olan Galaxy S6’dan GPU anlamında %63,9, CPU anlamında da %30,4 daha güçlü. Akıllı telefonların en ciddi problemlerinden biri haline gelmeye başlayan ısınma sorunu böylesine güçlü bir donanıma sahip cihazda da haliyle önemli bir soru işareti.

Samsung bu konuda cihazın içerisinde sıvı soğutma teknolojisine başvurduğunu cihazın tanıtımı esnasında bizlerle paylaşmıştı. Özellikle oyunlar söz konusu olduğunda cihazların daha fazla ısındığı herkesçe malum ki bu cihazda Vulcan grafik desteği ve oyun deneyimine katkı sağlama odağında hazırlanmış Game Launcher entegrasyonu gibi önemli çalışmalar söz konusu.

Rusya merkezli bir blog, entegre sıvı soğutma sistemine sahip telefonun iç donanımını açık eden görseller paylaştı.

Bataryanın kenarında kalan kısım sıvı soğutma çubuğu:

Tam Boyutta Gör

Tüm donanım, suya dayanıklı yapı gereği özel olarak muhafaza edilmiş.

Soğutma çubuğu aşağıdaki görselde daha net görülebiliyor.

https://hi-tech.mail.ru/review/razbor_samsung_galaxy_s7/