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Sıvı soğutma teknolojili Samsung Galaxy S7 parçalarına ayrıldı

Yüksek güçlü CPU ve GPU için sıvı soğutma teknolojisi ile desteklenen Samsung Galaxy S7’nin içindeki teknolojiye biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz? Görseller yazımızın devamında:
3 yıl
11,9b
1
35
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Exynos 8890 ve Snapdragon 820 olarak iki ayrı versiyonu bulunan Samsung Galaxy S7, bir önceki model olan Galaxy S6’dan GPU anlamında %63,9, CPU anlamında da %30,4 daha güçlü. Akıllı telefonların en ciddi problemlerinden biri haline gelmeye başlayan ısınma sorunu böylesine güçlü bir donanıma sahip cihazda da haliyle önemli bir soru işareti.
Sıvı soğutma teknolojili Samsung Galaxy S7 parçalarına ayrıldı
 

Samsung bu konuda cihazın içerisinde sıvı soğutma teknolojisine başvurduğunu cihazın tanıtımı esnasında bizlerle paylaşmıştı. Özellikle oyunlar söz konusu olduğunda cihazların daha fazla ısındığı herkesçe malum ki bu cihazda Vulcan grafik desteği ve oyun deneyimine katkı sağlama odağında hazırlanmış Game Launcher entegrasyonu gibi önemli çalışmalar söz konusu.

Rusya merkezli bir blog, entegre sıvı soğutma sistemine sahip telefonun iç donanımını açık eden görseller paylaştı.

Bataryanın kenarında kalan kısım sıvı soğutma çubuğu:

Sıvı soğutma teknolojili Samsung Galaxy S7 parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör

Tüm donanım, suya dayanıklı yapı gereği özel olarak muhafaza edilmiş.

Soğutma çubuğu aşağıdaki görselde daha net görülebiliyor.

https://hi-tech.mail.ru/review/razbor_samsung_galaxy_s7/ Yorum Yaz
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Donanımhaber bu seneki Mobil dünya kongresinde çok pasif kaldı ne yazık ki.

Haberler, tanıtımlar çok geriden geldi ve inceleme kısmında ise sadece LG G5'i gördük.

Tabi ki yeni videolar gelecektir ama zamanlama da önemli.
Donanımhaber bu seneki Mobil dünya kongresinde çok pasif kaldı ne yazık ki.Haberler, tanıtımlar çok geriden geldi ve inceleme kısmında ise sadece LG...
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MadSlinger 3 yıl
Aslanhan.
Donanımhaber bu seneki Mobil dünya kongresinde çok pasif kaldı ne yazık ki. Haberler, tanıtımlar çok geriden geldi ve inceleme kısmında ise sadece LG G5i gördük. Tabi ki yeni videolar gelecektir ama zamanlama da önemli.

Lütfen diğerleriyle karşılaştırmayın. Adam alıyor kamerasını çekiyor. DH ise editleyerek metin hazırlıyor. Bence emek, ilk olmaktan daha önemli. Geç olsun güç olmasın dedikleri de bu olsa gerek.
Aslanhan.Donanımhaber bu seneki Mobil dünya kongresinde çok pasif kaldı ne yazık ki. Haberler, tanıtımlar çok geriden geldi ve inceleme kısmı...
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stalker(1979) 3 yıl
S7'nin snapdragon 820 ve exynos işlemcili versiyonların antutu puanını ve oyun performanslarını gösteren bir video bulamadım. Donanımhaber bunları yapabilse Dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olurdu.
S7'nin snapdragon 820 ve exynos işlemcili versiyonların antutu puanını ve oyun performanslarını gösteren bir video bulamadım. Donanımhaber bunları yapabilse Dün...
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ciroer 3 yıl
vay arkadas hararet göstergeside var mı bari
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CWaRRioR 3 yıl
Sıvı soğutma değil de ısı borusu diyelim. Sıvı soğutma sistemi bambaşka bir olay
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl CWaRRioR
Aynen, başlık yanıltıcı olmuş.

Heatpipe (ısı borusu) cpu cooling demiş burada da.

gsmarena.com/...
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TEKİN 1881 3 yıl
Ne şanslı bunlar daha milyarlarca insan telefonu eline almamış bunlar parçalarına bile ayırıyor.
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grafiker 3 yıl
Arkadaş bu kadar işlem gücü niye gerekli derseniz. Sizin bilgilerinizi daha hızlı işleyip kendi data server larına aktarmak için gerekli. Mesela yeni bir algoritma ile sizin telefonunuzla beraber yürüdüğünüz zamanı yürürken yaptığınız hareketleri vs işleyip sizin kim olduğunuzu ayak basışı ve kaça hareketlerinden hesaplayabiliyorlar. Gps verileriniz olmasa dahi :) Şimdi bu bilgileri kendileri niye hesaplasınlar canım biz varken. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı esasında ilerde daha çok satacakları yan ürünler için VR gibi mesela bunlarda ciddi işlem gücü isteyen rünler. Diğer taraftan benchmark çılgınları ki easında bunlar çok fazla değil. En azından ekran kartındaki kadar çok değiller. Benim görüşüm bu. Bana göre bu seneki en inovatif işi LG G5 çıkarmış oda ayrı hani :)
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Stradale 3 yıl
kadirirdem
sıvı soğutma efsane olmuş...

6 ay önce çıkan Lumia 950'ye bak istersen ;)
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nightsoldier 3 yıl Stradale
Stradale
kadirirdem
sıvı soğutma efsane olmuş...

6 ay önce çıkan Lumia 950'ye bak istersen ;)

Sony de z3te kullanmisti. Onemli olan ilk olmaktan ziyade efektif kullanabilmek.

Samsung,muhendislik anlaminda cok guclu bir sirket. Zira hemen her bileseni kendi uretebiliyor. Hal boyle olunca da sivi sogutma blogunu basil kullanacagini cozmustur diye dusunuyorum. Tabi bunu ancak sert ve sistemi kokune kadar zorlayan testlerde gorecegiz. Termal throotlinge ne kadar gec giriyor veya hic giriyormu, bunu ancak adam gibi editorlerin (basarili da basarili demeyen isini hakkiyla yapan ediyorlerden bahsediyorum) testleriyle anlayabiliriz.
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modjox 3 yıl
dh pasif kalmış diyen arkadaşlar diğerlerinin incelemelerine bi bakın dh incelemesi nike diğerleri kardeşler kundura gibi kalıyor erdinin incelemelerinde dikkat edin kurgu var
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kadirirdem 3 yıl
sıvı soğutma efsane olmuş...
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djvietnam 3 yıl
bu sene donanımahber çok pasif kaldı bi çok teknolojiyi başka yerlerde dhden önce gördük bu dhye yakışmıyor
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aspirin_00 3 yıl
flashı öldürdüler yok işlemci kasıyor yok bataryayı erken bitiriyor telefonda flashın F si yok şimdi su soğutmalıya geçmişler...
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Onurmsq 3 yıl aspirin_00
aspirin_00
flashı öldürdüler yok işlemci kasıyor yok bataryayı erken bitiriyor telefonda flashın F si yok şimdi su soğutmalıya geçmişler...

Flash calisiyor hala androidde.
Mozilla dolphin puffinde calisiyor. Bir problem yok yani
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20likcivi 3 yıl
iyide bu ısıyı telefonun içine hızlı br şekilde yaymaktan başka ne işe yarar ki? ancak telefonun kasası bu ısıyı soğutacak şekilde tasarlandı mı peki ? bunu yazmamışlar.
üçünçüsü bu kadar işlem gücüyle ne yapayorlar? onun yerine androidin ve arayüzlerini iyileştirseler daha mantıklı
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