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Skype Translator'un ön izleme sürümü herkese açıldı

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype Translator'un ön izleme sürümü herkese açıldı
 
Yazılım devi Microsoft'un geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu Skype Translator'un ön izleme sürümü herkes için kullanıma sunuldu.
Skype Translator hatırlayacağınız üzere görüntülü sohbet sırasında destekli diller arasında (Şimdilik İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Mandarin ancak yeni diler yolda) anlık olarak çeviri yapılabiliyor ve böylece oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Artık üyelik gerektirmeden Windows 8.1 ve Windows 10 işletim sistemli bilgisayar ya da tabletlerle aktif olarak kullanılabilen yazılım, yapılan denemelerde de gösterildiği kadarıyla ufak bir gecikmeye rağmen etkili bir iletişim süreci sağlayabiliyor.
Skype Translator'a ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://blogs.skype.com/2015/05/12/skype-translator-preview-access-just-got-easier/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alito 4 yıl
Mesela Türkçe desteği gelse, adam "fuck" yazar altta "kahretsin" çıkar.
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cemecem21 4 yıl
İlk gösterilen videolarda bunun Almanca ile İngilizce arasında yapılmasına karşın Almanca'nın olmaması garip. Belki diğer dillerle arasında bir sıkıntıdan koymamışlardır ama ilginç geldi doğrusu.
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Kulak Misafiri 4 yıl
Üyeliğin kalkması daha çok sevindirdi beni
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