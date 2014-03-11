Skype, Windows 8.1 tarafında senkronizasyon desteğiyle güncellendi

Haber Editörü
Anlık mesajlaşma ve video tabanlı sohbet denildiği zaman akıllara gelen ilk servislerden Skype, Windows 8.1 tarafında daha önce sözü edilen önemli özelliklerle güncellendi.
Yayınlanan son güncellemesiyle buradan bahsettiğimiz senkronizasyon desteğine kavuşan Skype Windows 8.1 uygulaması, bu sayede bir cihazda yapılan yazılı sohbeti diğer cihazlar üzerinde de senkronize edebiliyor ve böylece sohbet devamı için oldukça faydalı bir yapı ortaya koyuyor. Skype aynı zamanda artık gelen çağrıları da farklı cihazlar arasında senkronize yapabiliyor ve bir yerden açılan çağrı diğer taraflarda da hızlı bir şekilde duruyor.
Ücretsiz olarak sunulan Skype Windows 8.1 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://blogs.skype.com/2014/03/10/64339/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle