Skype, iPhone ve iPad için yapılan ara yüz yenilikleri ile güncellendi

Görüntülü konuşma denildiği zaman akıllara gelen ilk yazılımlardan Skype, iPhone ve iPad için yapılan ara yüz yenilikleri ile 4.13 sürümüne güncellendi.

Apple'ın yeni işletim sistemine özel olarak iPhone ve iPad için yayınlanan Skype 4.13 güncellemesi, uygulamanın ara yüz tasarımını bu yeni işletim sistemine uyumlu hale getiriyor. Ayrıca VoiceOver özelliği ile ilgili yeniliklere ve TouchType desteği ile ilgili yeni geliştirmelere kavuşan uygulama, eskiye oranla daha hızlı çalışabiliyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan ve artık çok daha modern görünen Skype iOS uygulamasının iPad sürümüne buradan , iPhone sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.





http://blogs.skype.com/2013/10/07/skype-4-13-for-iphone-and-ipad/