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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype, iPhone ve iPad için yapılan ara yüz yenilikleri ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype, iPhone ve iPad için yapılan ara yüz yenilikleri ile güncellendi
Görüntülü konuşma denildiği zaman akıllara gelen ilk yazılımlardan Skype, iPhone ve iPad için yapılan ara yüz yenilikleri ile 4.13 sürümüne güncellendi.
Apple'ın yeni işletim sistemine özel olarak iPhone ve iPad için yayınlanan Skype 4.13 güncellemesi, uygulamanın ara yüz tasarımını bu yeni işletim sistemine uyumlu hale getiriyor. Ayrıca VoiceOver özelliği ile ilgili yeniliklere ve TouchType desteği ile ilgili yeni geliştirmelere kavuşan uygulama, eskiye oranla daha hızlı çalışabiliyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtuluyor.
Ücretsiz olarak sunulan ve artık çok daha modern görünen Skype iOS uygulamasının iPad sürümüne buradan, iPhone sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.


http://blogs.skype.com/2013/10/07/skype-4-13-for-iphone-and-ipad/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Doanc4n 6 yıl
iOS kullanıcıları bu uygulamadan çok şikayetçi. Bir türlü düzgün bir sürüm yapamadılar.
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61gün 6 yıl
microsoft neyi alsa batırıyor. her zaman skype kullanırdım. şimdi var mı kullanan?
messageme, line, whatsup varken kullanılmıyor artık.
microsoft gene beceremedi
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