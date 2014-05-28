Skype için gerçek zamanlı çeviri yıl sonunda geliyor

Microsoft'un hem metin hem de görüntü tabanlı popüler sohbet servisi Skype, dün akşam saatlerinde düzenlenen Code etkinliği kapsamında gösterildiği kadarıyla gerçek zamanlı çeviri desteğine yıl sonunda kavuşuyor.





Bu özellik sayesinde gerçekleştirilen video konferanslarda altyazılı şekilde gerçek zamanlı dil çevirisi yapılabiliyor. Örneğin karşılıklı olarak farklı dillerde konuşan kişiler, karşı tarafın söylediklerini istedikleri dillerde yazılı olarak görebiliyorlar ve böylece de rahatlıkla herhangi bir aksama olmadan iletişim kurmaya devam edebiliyorlar. Skype Translator olarak adlandırılan sistem, belirtildiği kadarıyla bu süreç için ses algılama teknolojisinden yararlanıyor ve işleyiş açısından daha önce tanıttığımız 25 farklı dilde anlık çeviri yapabilen SIGMO'yu andırıyor.

Skype Translator'un yıl sonunda beta olarak kullanıma sunulacağı söyleniyor. Desteklenen diller hakkında ise açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/129068-skype-translator-coming-before-end-of-2014-will-translate-spoken-languages-in-real-time